My Lai, un trauma de medio siglo por la matanza más conocida de la guerra de Vietnam

Vietnam conmemora hoy los 50 años de la matanza de My Lai, el sangriento episodio en que soldados de EEUU asesinaron a 504 civiles (173 de ellos niños) y que para los supervivientes se repite a diario en forma de pesadillas y recuerdos traumáticos.

El lugar de la masacre es hoy un museo del horror, dirigido hasta que se jubiló el pasado septiembre por Pham Thanh Cong, que a los 11 años sobrevivió escondido bajo los cadáveres de su madre y sus hermanos aquel 16 de marzo de 1968.

"Después de esta entrevista tendré pesadillas durante varios días", advierte impertérrito en la planta baja del museo de Son My (la zona fue denominada My Lai por los estrategas militares de EEUU).

Acostumbrado a atender a medios de todo el planeta, su voz tiene un punto mecánico mientras rememora cómo un grupo de militares norteamericanos prendió fuego a su casa y tiró una granada al refugio subterráneo donde se escondió junto a su madre, su hermana mayor y sus tres hermanos menores.

"Mi madre gritó 'granada' y oí la explosión. Nuestro refugio se derrumbó y se hizo el silencio. Solo podía oír mi respiración y sentía encima de mí los cuerpos de mi madre y mis hermanos. Estaban muertos", cuenta.

Cong sobrevivió quedándose en su escondite hasta que extinguió el ruido de metralla y los gritos de las mujeres violadas y asesinadas. Su padre, a salvo en la selva como casi todos los hombres de la aldea, regresó esa misma tarde a buscarlo y enterrar a su prole.

"Siempre que vengo al museo o hablo de aquello vuelvo a ver las imágenes, a mí mismo enterrado bajo mi familia muerta, los cuerpos apilados cuando salí, la sangre que lo cubría todo?. Casi nunca subo a la planta de arriba donde están las fotos y la placa con los nombres de las víctimas", prosigue.

Los datos que recita como un mantra siguen siendo escalofriantes: 504 muertos en total, de los que 182 eran mujeres (17 embarazadas), 173 niños (entre ellos 56 bebés de menos de cinco meses) y 60 mayores de 60 años.

American soldiers massacre hundreds of people in the South Vietnamese village of My Lai. The atrocity is instantly covered up by the US Army and not widely known about until combat photographer Ronald L. Haeberle publishes photos in The Plain Dealer in 1969. #1968live pic.twitter.com/6CKGg9ETze