Un ataque en Siria con misiles cargados de retórica

En una guerra que ha causado centenares de miles de muertos, el éxodo de millones de personas y la destrucción completa de un país, el ataque norteamericano, británico y francés contra edificios vacíos alimentará los titulares y las declaraciones de los políticos, y poco más. Las características de esta intervención militar, y sobre todo los pasos dados por Washington y Moscú en los días anteriores, aseguran que ambos bandos salven la cara y reduzcan el riesgo de un enfrentamiento directo para el que nadie tiene demasiado interés.

El secretario de Defensa, James Mattis, cerró cualquier especulación en la noche del viernes sobre lo que puede ocurrir en los próximos días. Descartó nuevos ataques más allá de los ya conocidos y dio la operación por terminada: "Nos hemos limitado a los objetivos relacionados con las armas químicas. No íbamos a ampliarlos, fuimos muy precisos y proporcionados".

En los días anteriores, Mattis había mostrado su preocupación por una posible escalada en el conflicto si la represalia alcanzaba a fuerzas rusas e iraníes. El Pentágono no tenía muchas intenciones de estar a la altura de la retórica errática de Donald Trump, que por lo demás ya ha comunicado en público que pretende retirar los 2.000 soldados norteamericanos desplegados en el norte de Siria una vez que ya considera derrotado al ISIS. Mattis y el alto mando militar tienen otras ideas al respecto.

Photos of the research facilities in Barzeh, Damascus. I was told all of these buildings belong to the research center. @airwars pic.twitter.com/KpkR0tNV7S