Trump, en la Asamblea General de la ONU: "Rechazamos la ideología del globalismo y abrazamos el patriotismo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado su intervención en la Asamblea General de la ONU para hacer bandera del unilateralismo de su administración. "Rechazamos la ideología del globalismo y abrazamos la doctrina del patriotismo", ha afirmado el presidente.

Trump ha comenzado su discurso presumiendo de sus logros. "En menos de dos años, mi administración ha logrado más que casi cualquier administración en la historia de nuestro país", ha asegurado el presidente. Ante la reacción entre risas del resto de dignatarios, el estadounidense ha respondido: "No esperaba esa reacción, pero está bien".

JUST IN: "We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism," President Trump tells the UN General Assembly. pic.twitter.com/h48Cqud3Wl