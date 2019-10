Trump difunde un fotomontaje en el que condecora al perro que ayudó a matar la líder de ISIS

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha compartido en su perfil de Twitter un fotomontaje en el que aparece colocándole una medalla al perro que participó en el operativo para acabar con el líder de ISIS, Abu Bakr Al Bagdadi. La imagen, que superpone una fotografía del can en una de un médico militar condecorado, fue originalmente publicada por la cuenta de Twitter de la web conservadora The Daily Wire.

La imagen ha sido modificada a partir de una fotografía en la que el presidente colocaba la medalla de honor sobre James McCloughan, un médico jubilado del Ejército a quien se le atribuyó haber salvado la vida de diez hombres en una batalla en Vietnam, según recoge The Washington Post. The Daily Wire alteró la imagen original colocando la cara del perro sobre la de McCloughan y posteriormente Trump la ha compartido en su Twitter.

El perro se ha convertido en el protagonista después de que este lunes se supiera que había resultado herido tras la detonación del chaleco bomba del terrorista Abu Bakr Al Bagdadi, durante la operación militar estadounidense contra él.

El can, cuya identidad y sexo no han sido revelados por el Pentágono al tratarse de información "clasificada", persiguió a Al Bagdadi por un túnel en un recinto situado en el noroeste de Siria hasta que el líder de ISIS se vio acorralado y sin opciones de salir vivo, por lo que optó por detonar los explosivos que cargaba para suicidarse antes de ser capturado.

Para homenajearle, Trump publicó una fotografía "desclasificada" del animal para celebrar su "gran trabajo capturando y matando al líder del ISIS".

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw