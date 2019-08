Trump vincula el impulso de un mayor control de armas con una reforma migratoria tras las matanzas en EEUU

Donald Trump ha pedido este lunes una reforma de la legislación migratoria en EEUU para evitar nuevas matanzas en suelo estadounidense. Según el presidente, ataques como los de El Paso (Texas) o Dayton (Ohio) deben unir a republicanos y demócratas y deben servir para sacar algo que sea "bueno" para todos.

"No podemos permitir que los asesinados en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, mueran en vano", ha asegurado en Twitter el presidente. Trump, que tiene previsto comparecer este lunes en la Casa Blanca, ha pedido a los congresistas que trabajen juntos para aprobar una ley que exija "fuertes verificaciones de antecedentes" para la compra de armas de fuego. Una legislación que, en su opinión, debería ir acompañada de una reforma migratoria que el país necesita "con urgencia".

....this legislation with desperately needed immigration reform. We must have something good, if not GREAT, come out of these two tragic events!