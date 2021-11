Bruselas quiere perseguir a las aerolíneas y compañías de viajes que faciliten "el tráfico o la trata de personas" en Bielorrusia

La Comisión Europea quiere perseguir y sancionar a las aerolíneas y agencias de viajes que faciliten "el tráfico o la trata de personas", como está ocurriendo ahora con Bielorrusia. "Los recientes acontecimientos en la frontera de la UE con Bielorrusia no podrían haber tenido lugar sin que ciertos operadores de transporte, consciente o inconscientemente, contribuyesen a la explotación de personas, con un enorme coste humano y para la seguridad en las fronteras exteriores de la UE y la estabilidad en la región", afirma el Ejecutivo comunitario: "La Comisión propone un nuevo marco jurídico que permita a la UE adoptar medidas específicas contra los operadores de cualquier medio de transporte (terrestre, aéreo, o por vías navegables y marítimas), que participan o facilitan el contrabando o la trata de personas hacia la Unión Europea".

La UE endurece las sanciones contra Bielorrusia "por los ataques híbridos con migrantes"

¿Y de qué medidas estamos hablando? "El tipo de medidas podría incluir la limitación de operaciones en el mercado de la Unión, la suspensión de licencias o autorizaciones, la suspensión de los derechos para repostar o realizar mantenimiento dentro de la UE, y la prohibición de transitar o sobrevolar la UE, hacer paradas o escalas en la UE", afirma la Comisión Europea.

"La UE ha sufrido un ataque híbrido organizado por el régimen de Lukashenko", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este martes en el Parlamento Europeo: "No es una crisis migratoria, es el intento de un régimen dictatorial de desestabilizar a sus vecinos democráticos, un régimen que no reconocemos en la UE. Este chantaje ha tenido el efecto contrario: toda Europa se ha mantenido unida con Polonia, Lituania y Letonia".

"El régimen de Lukashenko explota personas aprovechando su sufrimiento para beneficiarse en sus propios fines. No tiene escrúpulos", ha dicho la presidenta del Ejecutivo comunitario: "Hemos acordado con EEUU coordinar nuestras sanciones y cooperar con los países de origen y las compañías aéreas que transportan a los migrantes. Diferentes compañías aéreas han cesado los vuelos a Bielorrusia, Irak ha empezado a repatriar personas. La estrategia de Bielorrusia se basa en la complicidad de los traficantes de personas y agencias de viajes. Estos migrantes han caído en la trampa de falsas promesas, por eso proponemos establecer una lista negra para las empresas del sector de transporte. La Comisión Europea ha propuesto una nueva norma legislativa y cuento con su rápida respuesta. En cuanto a las fronteras, siempre hemos respaldado a los Estados miembros, tanto en el Este como en el Sur. En el nuevo presupuesto europeo se prevén 6.400 millones de euros para gestión de fronteras externas de la UE en el presupuesto de 2021-2027 [3.700 millones a los Estados miembros; y otros 2.700 millones de forma flexible, incluida la ayuda de emergencia]. Y hemos decidido triplicar los fondos de fronteras para Polonia, Letonia y Lituania con 200 millones adicionales".

Iratxe García, presidenta de los Socialistas y Demócratas, ha dicho en el Parlamento Europeo: "Exijan que se garantice la asistencia humanitaria, no nos dejemos atrapar por la agenda de la extrema derecha, sino defender la Europa que derribó muros, la Europa de la solidaridad. Aprovechemos para hacer frente a las nuevas amenazas, somos parte de una unión de valores".

Lukashenko: "Puede que se haya ayudado a los migrantes a entrar en la UE"

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, le dijo a la BBC que es "absolutamente posible" que sus fuerzas militares hayan ayudado a los migrantes a cruzar a Polonia, pero niega que hayan sido invitados. Miles de inmigrantes, principalmente de Oriente Medio, han intentado ingresar a la UE a través de Bielorrusia durante meses.

En una entrevista con la BBC, Alexander Lukashenko ha dicho: "Somos eslavos. Tenemos corazón. Nuestras tropas saben que los inmigrantes se dirigen a Alemania. Tal vez alguien los ayudó. Ni siquiera voy a investigar esto".

La UE, la OTAN y EEUU han acusado al líder bielorruso de atraer inmigrantes a la frontera con la falsa promesa de una entrada fácil a la UE. Algo que ha negado en la entrevista: "Les dije [a la UE] que no voy a detener a los migrantes en la frontera, y si siguen viniendo de ahora en adelante, tampoco los detendré, porque no vienen a mi país, van al tuyo. Pero no los invité. Y para ser honesto, no quiero que pasen por Bielorrusia".

Lukashenko ha estado en el poder desde 1994, pero su reelección como presidente el año pasado fue rechazada por Occidente y no reconocida por la UE.