El centro de control de enfermedades de la UE defiende la apertura de los colegios: "Son esenciales en la sociedad y la vida de los niños"

"Los colegios son parte esencial de la sociedad y de la vida de los niños". Es el análisis de la directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), Andrea Ammon, quien ha defendido este miércoles en el Parlamento Europeo la vuelta al cole en septiembre: "Cerrar los colegios ha afectado en el bienestar de los niños y en su progreso educativo. Cerrar colegios debería ser la última de las medidas".

Ya al principio de la pandemia en China vimos que los casos de niños contagiados eran muy raros", ha dicho Ammon, "y así ha continuado. Los casos en menores de 18 años es de menos del 5%. Y cuando se diagnostican, tienen menos síntomas, hospitalizaciones y pocos fallecimientos".

La directora del ECDC también ha argumentado que el "rol de los colegios en la transmisión no es concluyente en el sentido de que se han producido poco estallidos en las escuelas y que no se ha demostrado que sea útil o no cerrar colegios".

"Cuando se cerraron en abril", argumenta Ammon, "fueron parte de un cierre total, por lo que es difícil saber qué papel desempeñaron los colegios. Y los pocos países que han reabierto pronto no han visto transmisiones incrementadas después".

La directora del ECDC, no obstante, reconoce que los colegios "no se han reabierto como antes, sino aplicando medidas de distancia, lavados de manos, dejando a los sintomáticos en casa, evitando aglomeraciones, dividiendo aulas, alternando horarios. La reapertura no fue volver a como era antes".

En este sentido, ha pedido "poner medidas para limitar la transmisión, en función del espacio, de la cantidad de los niños..."

Armonización

Ammon afirmó que la tasa de notificación en la UE ha aumentado en las últimas cinco semanas hasta alcanzar 46 infecciones por 100.000 habitantes por semana. Y ha señalado que la "situación epidemiológica varía en la UE de 2 a 176 casos por 100.000 habitantes". También varían las pruebas de covid entre países: de 173 a 6.000 por 100.000 habitantes por semana, "lo que tiene un impacto directo en la tasa de notificación".

La directora del ECDC también ha considerado que las "segundas infecciones de COVID-19 son muy raras y con síntomas más leves".

Ammon, además, ha afirmado que "armonizar los procedimientos y la frecuencia de las pruebas es clave para lograr datos mejores y más comparables sobre los niveles de infección en Europa".