EEUU asegura que Rusia planea un vídeo con cadáveres y actores para justificar una invasión de Ucrania

El Pentágono ha insistido este jueves en sus acusaciones contra Rusia de intentar inventar un pretexto para atacar Ucrania, pero esta vez ha ido más lejos y ha asegurado que Moscú podría producir un vídeo propagandístico para justificar una invasión. EEUU ya alertó a mediados de enero de un posible ataque de falsa bandera. Moscú ha calificado de "absurdas" estas últimas acusaciones

El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, ha dicho en una rueda de prensa que Rusia "podría producir un vídeo gráfico de propaganda, con cadáveres y actores que simularían ser gente de luto, con imágenes de zonas destruidas, así como de equipo militar en manos de Ucrania u Occidente".

En ese sentido, esas armas podrían ser representadas de tal forma que parezca que han sido suministradas por Occidente a Ucrania, ha apuntado Kirby. El portavoz ha reiterado que EEUU tiene información sobre los intentos de Moscú de fabricar un pretexto para invadir Ucrania.

"Una opción es que el Gobierno ruso planee fingir un ataque falso por parte de las fuerzas armadas o de la inteligencia ucranianas contra territorio soberano ruso o contra rusohablantes para justificar sus acciones", ha dicho.

El asesor adjunto de Seguridad Nacional de EEUU, Jonathan Finer, ha repetido la idea presentada por Kirby. "No sabemos definitivamente si este será el camino que van a tomar, pero sabemos que es una opción que están considerando", ha afirmado en declaraciones a la MSNBC. El vídeo "tendría a actores interpretando a gente de luto por personas fallecidas en un evento que habrían creado ellos mismos. Habría un despliegue de cadáveres para representar a las personas supuestamente fallecidas".

"El carácter absurdo de esas reflexiones, que aumentan con cada día, es evidente para cualquier analista con algunos conocimientos", ha dicho el ministro de Exteriores ruso, Seguéi Lavrov, en una entrevista con el canal Ren TV.

"Llamamos a países de la OTAN a cesar inmediatamente la instigación de una histeria en torno al conflicto interno ucraniano y parar los suministros militares a Kiev, como una de las partes del conflicto en el este de Ucrania", ha afirmado la portavoz de Exteriores, María Zajárova, en rueda de prensa.

Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, mientras que Washington lleva alertando desde hace días de un ataque "inminente". Paralelamente, Ucrania pide calma y dice que no ha cambiado radicalmente la situación en los últimos meses.

El Pentágono ha anunciado que enviará "en los próximos días" a 2.000 soldados a Polonia y Alemania y reubicará otros 1.000 de Alemania a Rumanía. Mientras tanto, las partes siguen buscando una solución negociada a la crisis y el presidente francés, Emmanuel Macron, viajará el lunes a Moscú y el martes a Kiev. Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, se reunirá el lunes con Biden y la próxima semana visitará Rusia y Ucrania.