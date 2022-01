Francia reduce a siete los días de aislamiento para los vacunados que den positivo en COVID

Las autoridades francesas han reducido de diez a siete los días de aislamiento para las personas vacunadas que den positivo en COVID-19, según ha explicado el ministro de Salud de Francia, Olivier Verán, en 'Journal du Dimanche'.

Desde este lunes 3 de enero, por tanto, la norma será que el aislamiento sea de siete días para los contagiados que tengan la pauta completa de la vacuna, con independencia de la variante. "Este aislamiento podría levantarse después de cinco días en caso de que tengan una prueba de antígenos o PCR negativa", ha informado Verán.

Le ministre de la Santé Olivier Véran au JDD: "Dès demain, les personnes positives dont le schéma vaccinal est complet devront s'isoler pendant sept jours" https://t.co/LfiyFSk5k5 pic.twitter.com/5dcGJW9yjR — Le JDD (@leJDD) 2 de enero de 2022

Para las personas no vacunadas, el aislamiento será de diez días. Se podría reducir a siete en los mismos términos, es decir, con una prueba negativa. En el caso de los contactos, solo tendrán que hacer cuarentena los no vacunados o que no tengan la pauta completa, mientras el resto podrá continuar haciendo vida normal con la condición de realizarse pruebas periódicamente.

El titular de la cartera de Salud francesa ha notificado este sábado que el país se ha convertido en el sexto país del mundo que ha registrado más de 10 millones de infecciones por COVID-19 desde el estallido de la pandemia.