La huelga contra la reforma de las pensiones de Macron amenaza con paralizar Francia

La huelga convocada este jueves contra la reforma de las pensiones promovida por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, amenaza con paralizar un país en el que se esperan fuertes perturbaciones en el transporte y el cierre de un gran número de escuelas o instituciones culturales.

Los sindicatos CGT, FO, FSU, Solidaires, UNL y UNEF consideran que el nuevo régimen previsto disminuirá la cuantía de las pensiones y "degradará los derechos de todos, especialmente de los más precarios y de las mujeres". El Ejecutivo quiere sustituir los 42 regímenes actuales por un sistema por puntos en el que cada euro cotizado dé los mismos derechos al alcanzar la jubilación.

Según el Ejecutivo, la idea es facilitar el paso entre el sector público y el privado, o viceversa, pero también tener en cuenta que cada vez es menos frecuente permanecer toda la vida en el mismo puesto y en la misma empresa. Un primer efecto de ese sistema por puntos sería la desaparición de los regímenes especiales y que, como se podía esperar, están en la vanguardia de las protestas.

Acabaría con ello con los beneficios de los que gozan la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) o la entidad del transporte metropolitano de París RATP, que pueden retirarse a partir de los 52 a 57 años, según las categorías, frente a los 62 años del resto. Esa es la razón por la que se espera una paralización masiva en el transporte: solo circularán uno de cada diez trenes de alta velocidad TGV, de los cercanías de París y de los largo recorrido Intercités, y uno de cada cinco regionales (TER), mientras que el tráfico internacional se verá "muy perturbado", según la SNCF. Los trenes entre Francia e Italia, Alemania han sido anulados. Entre Francia y España sólo habrá un servicio de ida y vuelta.

Las previsiones en el transporte aéreo no son más alentadoras: la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) recomendó a las aerolíneas suprimir el 20 % de los trayectos con origen o destino en Francia, aunque en realidad el porcentaje final será mucho más elevado. Air France ha tenido que cancelar el 30 % de su programa habitual y no descarta tener que suprimir una parte adicional sobre la marcha. Los sobrevuelos del espacio aéreo francés, al menos de forma directa, no deberían verse afectados porque los controladores deben darles prioridad.

Teatros como el de los Campos Elíseos han anulado su representación del día y museos como el de Orsay han cancelado su apertura nocturna.

¿Cómo afecta a España?

La huelga convocada este jueves en Francia contra la reforma de las pensiones, que amenaza con paralizar el país, provocará la suspensión de vuelos y afectará a los trayectos ferroviarios con España.

En el caso del transporte aéreo, está prevista la suspensión de 38 vuelos -incluidas idas, vueltas y sobrevuelos- de Iberia y Air Nostrum, han explicado a Efe fuentes de la aerolínea.

En cuanto al transporte ferroviario, el operador francés, la SNCF, ha suspendido todas las conexiones con España. Los trenes de Renfe que conectan con Francia solo circularán hasta la frontera, según fuentes del operador español.

Manifestación a las 14h

La manifestación principal prevista para el jueves, en París, partirá a las 14.00 (13.00 GMT) desde la Estación del Norte hasta la plaza de Nación, y las autoridades han movilizado a cerca de 6.000 policías y gendarmes y recomendado el cierre de los comercios en todo el recorrido.

Tanto el ministro del Interior, Christophe Castaner, como el prefecto de Policía, Didier Lallement, advirtieron de la presumible presencia de grupos violentos, como los que han perturbado en el último año las protestas de los "chalecos amarillos".

Este "jueves negro" podría alargarse más días. Los sindicatos convocantes decidirán si siguen combatiendo en las calles un proyecto de reforma que ya figuraba en el programa electoral de Macron en 2017.