Lilia Schwarcz, historiadora brasileña: "Bolsonaro no es un conservador, es un político retrógrado"

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro realizó, el martes pasado, una muestra de su poder político en las calles durante las celebraciones del 199º aniversario de la Independencia del dominio portugués en medio de ataques a la Justicia y la prensa. Lilia Schwarcz, profesora en la Universidad de San Pablo y en la Universidad de Princeton, analiza este fenómeno desde una perspectiva histórica. Entre la decenas de libros que lleva escritos como 'Brasil: una biografía', publicado junto a Heloisa Starling y varias biografías asegura que no existe ningún personaje político similar a Bolsonaro en últimos 500 años de historia.

La independencia de Brasil de Portugal fue muy distinta al resto de los países de América Latina. Fue el único país que pasó por una monarquía antes de llegar a ser república...

La leyenda dorada que se creó de la independencia de Brasil, el país tenía un destino para transformarse en una monarquía rodeada de repúblicas. La independencia brasileña fue muy conservadora. La principal preocupación de las élites era evitar la fragmentación del país y mantener un sistema esclavista. Esa idea de independencia en que Pedro I es retratado casi como un militar fue una construcción tardía a partir de un lienzo de Pedro Américo. Esa imagen fue muy utilizada en el aniversario de 1972 en plena dictadura militar. Desde entonces, los militares asumieron esa versión demasiado militar y asociada a la idea de monarquía de nuestra independencia de Brasil.

¿Y cómo conecta esto que describe con lo que vimos el martes pasado?

Fue una demostración de cómo los militares pueden manipular la independencia nuevamente y del modo en que Jair Bolsonaro se aprovecha de estos momentos para instar a la gente a participar de actos profundamente antidemocráticos, machistas, violentos.

En 2022 Brasil tendrá su bicentenario, ¿qué espera?

Los brasileños tenemos que preguntarnos qué tipo de bicentenario de la independencia queremos tener. Si queremos asociarnos con la imagen de un desfile militar o de otro tipo de país.

Desde su punto de vista, ¿cómo debería ser?

Necesitamos tener una mirada de la independencia más amplia, más plural, más generosa. En la historia de Brasil tenemos una historia oficial muy colonial, europea y masculina. Tenemos que entenderla como un proceso de independencia más diverso, entendiendo que es un país muy grande. Pero también en otros protagonistas. Protagonistas que sean negros, mujeres, ersonas que fueron totalmente invidisbilizadas desde las mujeres como Maria Leopoldina hasta María Felipa de Oliveira que fueron grandes heroínas de la independencia.

Bolsonaro asoció la idea de independencia a la idea de libertad, ¿qué piensa de eso?

El presidente tomó la idea de libertad asociada a la libertad de expresión y manifestación. La agenda bolsonarista viene secuestrando sistemáticamente los símbolos del país como la bandera o el himno. Ya nadie puedo usar los colores de verde y amarillo sin parecer bolsonarista. Pero también ha venido secuestrando nuestros conceptos como el de libertad de expresión. Para Bolsonaro atacar a otras instituciones como al Supremo Tribunal Federal (STF), inventar la historia contra el voto electrónico, decir noticias falsas es para él todo “libertad de expresión”. Yo no creo que eso sea libertad de expresión. Bolsonaro usó el día de la independencia para incentivar a sus seguidores, que lo llaman “mito”, para una nueva liberación. Liberación entendida como autonomía.

En su discurso del martes pasado, Bolsonaro se refirió a sus seguidores como “patriotas”. ¿Qué significado cree que tiene esta palabra para el presidente?

Yo no considero que Jair Bolsonaro sea un político conservador. Creo que Bolsonaro es un político retrógrado. Un político conservador, que respeta la Constitución, está bien para a democracia. El problema es cuando lo que se busca es desandar nuestros derechos. Él no admite los derechos LGTBI, no admite la religiones de matriz africana, no admite los derechos de las mujeres.

Usted, en su ultimo libro, sostiene que hay una versión suavizada de la identidad brasileña que deja mucho afuera. ¿Cuánto de esa otra parte de la historia de Brasil existen en el tipo de liderazgo que representa Bolsonaro?

Parto de dos suposiciones. La primera es que nuestro presente esta lleno de pasado. La segunda es que, para aquellos que vieron con mucho espanto la elección de Bolsonaro en 2018, les digo que los brasileños siempre fueron autoritarios. Entonces, él recupera una parte de nuestra historia que ha sido silenciada incluso por este Gobierno como el tema de la esclavitud y el racismo sistémico que existe en Brasil. Al brasileño no le gusta hablar de reparación.

Si tuviera que compara a Bolsonaro con otro persona de la historia de Brasil, ¿cuál sería?

¡Ninguno! Es incomparable. Pienso que es una crisis única en nuestra historia. Nosotros ya tuvimos presidentes extremistas pero no hay comparación.