Nuevo comentario machista de un periodista a Sanna Marin: “Bienvenida a Tirana, se le ve estupenda”

“Welcome to Tirana, you look amazing”. Así le ha recibido un periodista a la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, a su llegada a la cumbre entre la Unión Europea y los países de los Balcanes Occidentales: “Bienvenida a Tirana, se le ve estupenda”. La primera ministra ha respondido: “Muchas gracias”. Se ha girado y se ha marchado.

No es el único comentario machista que ha recibido Marin en los últimos días; un comentario que nunca se haría a un gobernante masculino.

La mandataria neozelandesa, Jacinda Ardern, y la propia Marin se reunieron el pasado 30 de noviembre en Auckland y tuvieron que explicitar ante la pregunta de un periodista que se habían reunido por ser primeras ministras y no por ser mujeres.

Ambas mandatarias reaccionaron así a la pregunta de un periodista en una rueda de prensa sobre su afinidad por tener una edad parecida, a lo que Ardern y Marin contestaron rechazando esta insinuación y subrayando el potencial económico entre ambos países.

“Mucha gente se pregunta: ¿se reúnen ustedes porque tienen la misma edad y muchas cosas en común –en política y otros asuntos– o pueden los neozelandeses esperar acuerdos entre nuestros países más adelante?”, preguntó el periodista.

Ardern reaccionó preguntando a su vez si alguien habría hecho la misma pregunta al expresidente estadounidense Barack Obama y al ex primer ministro neozelandés John Key cuando se reunieron en el pasado.

“Mi primera pregunta es si alguien preguntó alguna vez a Barack Obama y a John Key si se reunieron porque tenían una edad similar. Por supuesto, tenemos una mayor proporción de hombres en política, es la realidad, porque que dos mujeres se reúnan no es simplemente por su género”, declaró la mandataria neozelandesa.

La primera ministra finlandesa, de visita oficial en Nueva Zelanda entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, también reaccionó firme a la pregunta: “Nos reunimos porque somos primeras ministras, por supuesto”.

¿Ampliación a los Balcanes?

En la cumbre a la que ha acudido Sanna Marin este martes, la Unión Europea se ha comprometido a “una aceleración” del proceso de ampliación de los Balcanes Occidentales. “La UE reconfirma su completo e inequívoco compromiso con la perspectiva de pertenencia a la UE de los Balcanes Occidentales y hace un llamamiento a la aceleración del proceso de acceso que va en nuestro interés mutuo”, recoge la declaración final acordada por los jefes de Estado y de Gobierno.

El documento destaca que “la asociación entre la UE y la región de los Balcanes Occidentales” es “estratégica”, sobre todo tras la guerra de Rusia contra Ucrania, “que está poniendo en riesgo la paz y la seguridad europea. Estar junto a la UE es un signo claro de la orientación estratégica, ahora más que nunca, cuando Rusia incrementa su guerra de agresión contra Ucrania”.

Así, los 27 urgen a los países de los Balcanes a un “progreso rápido y sostenido hacia la plena alineación” con la UE, “incluidas” las sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania, que no aplica Serbia, por ejemplo.

Además, los líderes de la UE reclamaron a Serbia y Kosovo que eviten “acciones unilaterales” que eleven la tensión en la región: “Hay una responsabilidad compartida para garantizar la paz y la estabilidad”.

La UE también pide a Serbia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania y Bosnia y Herzegovina, que “continúen las reformas” en el respeto al Estado de Derecho, la independencia judicial y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

La UE también está dispuesta a que los países de la región puedan participar en las compras conjuntas de gas e hidrógeno de los 27 para reducir la dependencia del gas ruso.