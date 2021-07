El padre que recorrió China en busca de su hijo secuestrado se reencuentra con él tras 24 años

El 21 de septiembre de 1997, Guo Xinzhen, un niño de dos años y medio fue secuestrado por un desconocido mientras jugaba en el puerta de su casa, en la provincia china de Shandong. Tras 24 años de búsqueda, la familia ha podido reencontrarse con el joven este martes.

"Han encontrado a mi hijo, a partir de ahora solo hay felicidad", dijo el padre, Guo Gangtang, a los medios de comunicación locales, añadiendo que consideraría a la pareja que finalmente crio a su hijo como "familIia". El joven, que ahora tiene 26 y es profesor, según informan medios locales, fue encontrado en la provincia central de Henan, contigua a Shandong.

Durante estos veinte años su padre recorrió "más de 500.000 kilómetros a lo largo de veinte provincias en diez motocicletas" que se le averiaron durante el trayecto, según cuenta en su web. Guo colocaba pancartas con la foto de hijo en la parte trasera de las motocicletas. "Hijo, ¿dónde estás?", decían las pancartas. "Papá te está buscando para que vuelvas a casa".

"Solo en la carretera buscando a mi hijo me sentí padre. No tengo ninguna razón para dejar de buscar. Y me es imposible parar", dijo el padre en 2015. "Si estoy en casa, el traficante de personas no va a venir a entregármelo".

Según el Ministerio de Seguridad Pública, en junio las fuerzas de seguridad de Shandong recibieron el aviso de una posible coincidencia con el hijo de Guo en la provincia de Henan. No está claro cómo lo identificaron, aunque dijeron que haber utilizado "los métodos de comparación y búsqueda más novedosos". Se realizó una prueba de ADN para identificarlo como hijo de Guo Gangtang.

Tras encontrar a Guo Xinzhen, la Policía arrestó a dos personas sospechosas de su secuestro hace 24 años, delito que cometieron presuntamente con la esperanza de vender al menor, informa EFE. Según la cadena estatal CCTV, ambos detenidos habrían confesado.

La historia de Guo Gangtang se hizo popular en China y en 2015 se estrenó la película Lost and Love protagonizada por la estrella hongkonesa Andy Lau. Tras conocerse la noticia del reencuentro, Lau ha dicho que se sentía "extremadamente feliz e inspirado" y que "admiraba la persistencia" del padre. También ha pedido apoyo para la campaña del gobierno contra la trata de personas.

Por lo conocido del caso, el hallazgo de Guo Xinzhen ha sido muy comentado en las redes sociales chinas. En la red social Weibo abundan los mensajes de felicitación al padre, pero también las peticiones de un duro castigo para los secuestradores.

Encontrados 2.609 niños desaparecidos

En China, el secuestro de niños es un problema social persistente desde hace décadas, aunque no hay datos de cuántos niños han sido secuestrados. Según un informe realizado por Departamento de Estado de Estados Unidos en 2015, las autoridades gubernamentales de China estimaban que "menos de 10.000 niños" eran secuestrados cada año. Sin embargo, según informes de "medios de comunicación y fuentes expertas" podrían ser hasta 70.000 al año.

Este miércoles el Ministerio de Seguridad Pública de China ha informado del resultado de una campaña de búsqueda de niños desaparecidos que ha encontrado a 2.609 menores, según informa EFE.

La campaña llamada "Reunión", puesta en marcha a finales de 2020, se apoya en una base de ADN para reunir con sus familias a menores desaparecidos o secuestrados. Tecnologías como las de análisis de ADN o el reconocimiento facial han ayudado a resolver numerosos casos que llevaban años atascados.

Según el Ministerio, el hallazgo de estos menores, muchos ya adultos, ha dado pie al arresto de 372 sospechosos de secuestro y trata.