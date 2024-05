La respuesta ante Israel, el auge ultra y las fronteras, a debate en la presentación de la revista de elDiario.es sobre Europa

Entre el seis y nueve de junio, más de 400 millones de europeos se darán cita en las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. En esta ocasión, los españoles elegirán a 61 eurodiputados, en unos comicios decisivos, marcados por los conflictos armados en Ucrania y Palestina, así como por el auge de la extrema derecha, que, según los sondeos, podría hacerse con un tercio del Hemiciclo.

La configuración de las fronteras nacionales, la política migratoria, los derechos de las minorías o la transición energética son algunos de los temas en los que se tendrán que posicionar los Veintisiete en los próximos cinco años. Y en este contexto, elDiario.es se pregunta: ¿qué ha hecho Europa por nosotros? ¿Cómo ha cambiado nuestra visión del proyecto europeo en estas décadas? ¿A qué se debe la ola antieuropeísta que amenaza a la UE?

Estas son las cuestiones que aborda el nuevo número de la revista trimestral en papel de elDiario.es ‘Qué ha hecho Europa por nosotros’, que se ha presentado este martes en un evento exclusivo para socios y socias en la redacción de Madrid que también ha podido seguirse por streaming. En el acto, los asistentes han podido disfrutar de un debate moderado por Andrés Gil, subdirector de Internacional y Desalambre de elDiario.es, en el que han participado Gonzalo Fanjul, investigador sobre migraciones en porCausa.org; Olga Rodríguez, periodista y escritora especialista en Derechos Humanos; e Irene Castro, corresponsal en Bruselas de elDiario.es.

El encuentro se ha celebrado en un día clave para Europa, con el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España, Irlanda y Noruega. “Es un gesto simbólico pero importante, que puede ayudar a que otros países den el paso”, ha dicho Rodríguez, que cree que la Unión Europea podría hacer más: “Se pueden hacer muchas cosas. Poner sanciones, romper temporalmente relaciones diplomáticas, incluso comerciales. Las organizaciones por los derechos humanos están pidiendo que se revise el acuerdo de comercialización entre la UE e Israel, pero sabemos que es difícil el consenso y la unanimidad”.

La experta y habitual colaboradora del elDiario.es ha analizado, asimismo, la respuesta europea ante el estallido del conflicto en Gaza. En las dos primeras semanas tras los atentados de Hamás, con la incursión terrestre ya en marcha, la Unión Europea se limitó a pedir pausas humanitarias y no fue hasta que Washington dio el primer paso que se puso en la mesa un alto el fuego. “Para hacerse una idea de la equidistancia, tan sólo unos días después del atentado de Hamás, Von der Leyen viajó hasta Israel para dar su apoyo a Netanyahu, cuando ya se estaba bombardeando Gaza. Y se le olvida en ese viaje pedir el respeto al derecho internacional”, ha añadido Irene Castro, corresponsal en Bruselas. “Tuvo que haber 30.000 muertos para que los líderes se reunieran durante horas para pedir ese alto el fuego y han tenido que pasar tres meses para que se haga algo respecto al acuerdo comercial con Israel”, ha insistido.

Respecto a ese Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Estado de Israel, ha recordado la periodista que, a día de hoy, Úrsula Von Der Leyen no ha dado respuesta a la carta enviada por Pedro Sánchez y el ya expresidente de Irlanda, pidiendo a la Comisión una evaluación urgente del mismo, ya que en su artículo segundo exige el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. Pese a ello ha considerado Castro que, aunque con lentitud, se van dando pasos: “Fue llamativo que ayer los ministros de Exteriores convocaran a su homólogo israelí en base a ese acuerdo”.

El criticado acuerdo migratorio

Uno de los temas que han debatido los expertos ha sido el nuevo acuerdo migratorio, que aprobó casi con urgencia la Unión Europea, ante el miedo de que en la próxima legislatura una mayor presencia de la ultraderecha pudiera endurecer aún más las posturas. Sin embargo, Gonzalo Fanjul, experto en migraciones, ha considerado que este es el pacto “con el que hubiera soñado la ultraderecha unos años atrás” y que, frente a la idea de orden que quiere transmitir, lo que hace es consolidar “el caos en el que Europa ha convertido el flujo migratorio”.

“Podemos describir este pacto como un pacto de control migratorio donde la UE intenta impermeabilizar sus fronteras exteriores”, ha explicado. Lo ha calificado de “mal acuerdo” y de “fracaso colectivo”: “Es un pacto militarista completamente insuficiente y, probablemente, incompetente en materia de reparto de responsabilidades, porque nadie sabe muy bien, por ejemplo, cómo va a funcionar el sistema de multas”.

“El cordón sanitario con la extrema derecha se ha roto y eso ya se ha visto esta legislatura en Bruselas. Lo peor es que el mensaje ultra ha calado y lo hemos visto en ese pacto migratorio que, después de años de debate, se ha aprobado de urgencia, y al que sólo le falta incluir al acuerdo con Ruanda del Reino Unido”, ha comentado Castro.

Por su parte, Rodríguez ha traído a colación el concepto de “banalidad del mal” de Hannah Arendt para explicar cómo se está comprando el marco a la extrema derecha: “Lo vemos cuando se define inmigración como amenaza híbrida que requiere de un aumento del gasto militar o cuando se nos presenta la guerra como algo inevitable. Todo esto se ha ido normalizando, se están militarizando las mentes”, ha explicado la escritora, señalando a su vez los recortes en libertad de expresión que ha vivido el continente en los últimos meses, con la cancelación de congresos y manifestaciones en apoyo a la causa palestina, o la forma en la que se ha puesto en duda el Derecho Internacional: “Parece un Derecho de quita y pon. La Europa de 2003 supo decir que no a la guerra de Irak, pero había una Alemania y una Francia determinadas. Ahora debemos preguntarnos por dónde quiere ir Europa”.

Proteccionismo frente a los retos globales

Los socios y socias que han asistido al encuentro han podido trasladar sus preguntas a los cuatro ponentes. Algunas de estas cuestiones han girado alrededor de dinámicas y conceptos comunitarios que habitualmente son desconocidos por la ciudadanía, como la formación de los grupos políticos en el Parlamento Europeo, que ha sido noticia estos días al saberse que Sumar se dividirá entre dos de estas familias. O sobre el futuro de Von der Leyen, que podría depender de los votos de la ultraderecha de Meloni.

Uno de los asistentes ha preguntado sobre la paradoja entre que cada vez haya más proteccionismo en los estados miembros, a la vez que aumentan los retos globales: inteligencia artificial, medioambiente, guerras… Los ponentes han recordado que, no sólo se está un momento donde crecen los nacionalismos, sino que van a aumentar las fuerzas euroescépticas en Bruselas, al igual que lo harán las que son negacionistas del cambio climático.

También han querido saber más sobre las políticas de asilo, las dificultades para solicitarlo en origen o la diferencia de trato entre quienes provienen de conflictos extracomunitarios y los refugiados ucranianos. “Cuando la guerra es en Europa y quienes vienen son rubios y con ojos azules, se actúa con eficiencia y se demuestra que si se quiere, se puede”, ha respondido Fanjul. Además del componente europeo, añade Rodríguez, tanto Ucrania, como Israel o Taiwán son aliados de Occidente y gobiernos clave para Estados Unidos, “no sólo porque sean rubios, sino porque son plataformas de desgaste contra sus adversarios: China, Irán y Rusia”.

¿Europa en cincuenta años va a ser o se va a acabar? Con esta pregunta, una de las últimas planteadas por los socios, Fanjul se ha mostrado muy optimista con el proyecto comunitario, a pesar de asumir que “las cosas se van a complicar”, y cree que la clave está en las nuevas generaciones: “Estamos en una suerte de gerontocracia que hace a Europa excesivamente conservadora en algunos aspectos”.

Castro, más cauta, ha dicho que puede que Europa encuentre “la fuerza para seguir” en iniciativas como los fondos Next Generation y, aunque es más pesimista respecto al futuro, no ha dudado de que su supervivencia esté garantizada: “Son muchas las generaciones que no conocen otra cosa que no sea la UE y esto hace que no imaginemos nuestras vidas fuera de ella, aunque también alenten al euroescepticismo”. Rodríguez ha ido más allá: “La cuestión no es si habrá una Europa o no la habrá, sino qué tipo de Europa será. El andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar la paz está en peligro”, ha concluido.

