De profesión, rata gigante en Nueva York

Para Jonothon Lyons un día normal incluye salir a las calles de Nueva York con una máscara de rata y una enorme cola que le sale del pantalón. Cuando va disfrazado de roedor no anda erguido, sino a cuatro patas. Por eso, tiene las manos recubiertas de callos. Pese a entretener e interactuar con la gente, este artista no vive de las propinas de los viandantes, sino de las redes sociales.

La reina de la fiesta gracias a TikTok

La inspiración para el personaje le llegó en 2009 al contemplar las ratas pulular entre las vías del metro y las bolsas de basura. El artista de 39 años interpretó por primera vez a esta rata gigantesca - llamada Buddy the Rat, algo así como la rata amiga - en una obra de teatro sin diálogo de una hora y se le ocurrió ir a promocionar la pieza en el lugar más turístico de la ciudad, Times Square. “Me puse el disfraz y corrí un poco. Esto fue hace mucho tiempo, pero lo colgamos en YouTube y conseguimos aproximadamente 70.000 visualizaciones”.

El proyecto se quedó estancado durante más de una década, hasta la llegada de la pandemia, cuando empezó a hacer vídeos semanales desde su habitación. Pero la fama no le llegó hasta el 26 de octubre de 2020, cuando después de un día de rodaje por las calles casi vacías de Soho con su amigo y director Todd Strauss-Schulson alguien le grabó actuando de rata, esta vez con una mascarilla azul tapándole el hocico. “Al día siguiente me desperté con un vídeo mío que se estaba volviendo viral”, recuerda Lyons.

“Comencé a publicar mis propios vídeos y el primero que tuvo más éxito fue uno en un vagón del metro con el que conseguí 30 millones de visualizaciones en TikTok”, señala. Los largos túneles subterráneos le dieron más de un vídeo viral. Otro que tuvo mucho éxito fue el que filmó un usuario llamado New York Nico, una parodia de otro vídeo que se volvió popular en 2015 de una rata bajando las escaleras al andén cargando un gran pedazo de pizza con queso.

Sus galerías de TikTok (plataforma en la que cuenta con casi tres millones de suscriptores) e Instagram (donde tiene más de 100.000 seguidores) están repletas de vídeos surrealistas. Algunos incluyen imágenes de la rata usando un enorme pedazo de pizza para bajar una colina llena de nieve en un parque neoyorquino o en los que se ve a la rata salir de un agujero en medio de la acera. Otros muestran tiernos encuentros con gatos y perros en la popular plaza de Washington Square Park.

“Cuando estoy en público, todo el mundo me graba con el móvil, y una de las cosas que hago para asegurarme de que me etiqueten es ir con alguien que de mis tarjetas, que tienen un código QR y todas mis cuentas”, explica el intérprete que dice que la popularidad de su rata está en que tiene la personalidad de un perro.

"Instagram no da dinero"

No obstante, el también bailarín cuenta que el hecho que un vídeo se vuelva viral no siempre se traduce en dinero. “Tal vez puedo obtener unos pocos cientos de dólares aquí o allí, pero lo que me genera dinero es el fondo de creadores que da TikTok, con Instagram no gano nada. Pero el dinero que se gana en este negocio (en las redes sociales) es a través de las colaboraciones con las marcas”.

TikTok le permite pagar el alquiler y ha sido la razón por la que se ha vuelto tan popular. El artista de trayectoria teatral apunta que no todo el mundo está interesado en ver una obra surrealista con principio, nudo y desenlace con una rata que baila, pero que son millones los que se distraen viendo a diario sus vídeos de entre ocho y 10 segundos haciendo peripecias por la ciudad.

Al no hablar, puede llegar a gente de todo el planeta. Tras una colaboración con el mexicano Carlos Name (que tiene 1,8 millones de seguidores en Instagram), consiguió 20.000 seguidores de Ciudad de México. “Tengo muchos seguidores en Oriente Medio. En julio fui a Turquía para actuar allí. Pero lo más curioso es que en mi canal de YouTube, donde tengo unos 288.000 suscriptores, más del 60% está en India, creo que es porque como TikTok está vetado ahí usan YouTube shorts. Me encantaría ir allí también”.

“Mi objetivo siempre ha sido trabajar en el entretenimiento: en películas, programas de televisión o teatro. Y esto me está dando la oportunidad de hacer muchas más contactos en ese mundo. Tengo algunos proyectos. Estoy trabajando en una serie animada, una película y un videojuego”, recalca el actor. También dice que está en conversaciones con el Departamento de Limpieza de Nueva York para hacer vídeos sobre la conciliación del problema de la basura en la ciudad.