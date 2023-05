Los sondeos apuntan a una victoria de la derecha en Grecia sin una mayoría de gobierno clara

La derecha ganaría las elecciones en Grecia con una mayoría amplia. Pero no está claro que pueda formar gobierno tras las elecciones de este domingo. De acuerdo con los sondeos publicados al cierre de los colegios electorales (19.00 en Grecia, 18.00 horario peninsular), Nueva Democracia, del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, lograría entre el 36% y el 40% de los votos, lo que se traduciría en 121-125 escaños, lejos de los 151 de la mayoría absoluta. El corte para entrar en el Parlamento griego está en el 3% de los votos.

La Syriza del ex primer ministro Alexis Tsipras, por su parte, se quedaría entre el 25% y el 29% de los votos, y en una horquilla de 86-89 escaños, que se quedarían cortos para intentar una suma de izquierdas con Pasok (9,5%-12,5% y 35-36 escaños) y Mera25 (2,5%-4,5% y 0-12 escaños).

Los comunistas del KKE alcanzarían entre el 6% y el 8%, lo que se traduciría en 22-23 escaños, mientras que el partido de la expresidenta del Parlamento griego, Course to Freedom, Zoé Konstantopoulou –ex de Syriza y Unidad Popular– lograría entre el 2,2% y el 4,4%, lo que supondrían 0-11 escaños.

Por su parte, la extrema derecha de Solución Griega entraría con el 3,5%-5,5% y 15 escaños.

En el Parlamento saliente, elegido con la anterior ley electoral, que daba una prima de 50 escaños al más votado, el reparto es el siguiente: Nueva Democracia (39,9% y 158 escaños), Syriza (31,5% y 86 escaños), Pasok-Kinal (8,1% y 22 escaños), KKE (5,3% y 15 escaños), Solución Griega (3,7% y 10 escaños) y Mera25 (3,4% y 9 escaños).

El secretario general de Interior, Michalis Stavrianoudakis, ha explicado: “El flujo de resultados ya ha comenzado. Hace poco hemos superado los 70 colegios electorales. El objetivo es obtener los resultados mucho más rápido este año . Aproximadamente a las 21.00 horas [20.00 hora peninsular española] estimo que tendremos un porcentaje que nos mostrará la tendencia del resultado electoral”.

Bloqueo a la vista

Ninguno de los escenarios que se han barajado para posibles acuerdos parece tener posibilidades de prosperar, ya que las diferencias de los partidos, que ya eran evidentes desde el inicio del periodo preelectoral, se han hecho aún mayores, abocando a una repetición de las elecciones a principios de julio.

Nueva Democracia, que según los sondeos es el primer partido, aspira a un porcentaje “amplio” en las elecciones del domingo, lo que, de conseguirlo, alimentaría la zanahoria de la repetición, que se celebrará con un nuevo sistema electoral que prima al ganador de los comicios.

Si no lo consigue, la cooperación con el Pasok sería una posibilidad como lo fue en el pasado, pero, de momento, no parece posible, argumenta el periódico griego Kathimerini. No es sólo la negativa de Nikos Androulakis (líder del Pasok), que desde hace tiempo dice que no cogobierna “ni con el señor Tsipras ni con el señor Mitsotakis”. En los últimos días, se ha añadido la actitud de Mitsotakis. “No tengo muchas cosas que hablar con él”, ha dicho el primer ministro de Androulakis en Kathimerini, antes de decir que “el Pasok de Androulakis ha acercado su política a Syriza. No considero a Androulakis una fuerza para la modernización y el progreso”.

El primer ministro, explica Kathimerini, no sólo ha rechazado cualquier cooperación con el Pasok, sino que ha dado rasgos aún más personales al conflicto, intentando dividir al presidente del Pasok de sus votantes: esta táctica podría indicar que Mitsotakis está pensando en la repetición electoral, y ve a los votantes del Pasok como un posible caladero en el que pescar para lograr una mayoría holgada el 2 de julio.

Cooperación con la extrema derecha

En los últimos tiempos ha habido constantes escenarios de cooperación de Nueva Democracia con el líder de la extrema derecha, Kyriakos Velopoulos (Solución Griega), pero parecen parados de momento, según Kathimerini. La polémica y posterior expulsión del diputado Antonis Mylonakis de Solución Griega salpicó a Nueva Democracia, con Kyriakos Velopoulos acusando al Gobierno de estar detrás.

Por otro lado, están los escenarios relacionados con Syriza. Si Tsipras da la vuelta a las encuestas, entonces teóricamente existe la posibilidad de formar gobierno con el Pasok y otros partidos más pequeños de la izquierda.

Para que haya siquiera una mayoría de 151 diputados, se necesita al menos el 46,5%. En realidad, Syriza, Pasok y Mera25 pueden alcanzar el 46,5%, pero políticamente parece difícil el acuerdo entre los tres.

Androulakis (Pasok), además de haber dicho que no quiere formar gobierno con Tsipras como primer ministro, ha declarado que no cooperará con los “dracmatistas”, refiriéndose al ex ministro de Finanzas Yannis Varoufakis (Mera25).

Otro escenario posible sería con Syriza como segundo partido en las elecciones del domingo, que es el más probable según las encuestas. De nuevo se plantearía la cuestión de las alianzas, pero con términos menos favorables.

El líder de Syriza ha rechazado el escenario del “gobierno de los perdedores”, si bien algunos de sus dirigentes no han hecho lo mismo, como el viceprimer ministro Yannis Dragasakis.

En las combinaciones, a veces se habla del KKE –Partido Comunista de Grecia– como posible socio para quitar a Mitsotakis. Pero el KKE, sin embargo, ha rechazado públicamente esta posibilidad.