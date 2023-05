Un vídeo revela los comentarios machistas de Tucker Carlson fuera de cámara: “Su novia me pareció deliciosa”

Una grabación que ha sido difundida este martes muestra a Tucker Carlson, el presentador despedido por la cadena Fox News, diciendo que una mujer, a la que no se nombra, está “deliciosa” (“yummy”); refiriéndose a sus seguidoras como “postmenopáusicas”; y tratando de hablar sobre técnica sexual con el periodista británico Piers Morgan.

El New York Times ya había publicado información al respecto. Los vídeos recogen comentarios que Carlson hizo fuera de cámara y han sido difundidos por la organización progresista Media Matters for America, que el lunes había publicado otro vídeo de Carlson burlándose del servicio de streaming Fox Nation.

Como si hubiera adivinado que el vídeo iba a terminar siendo filtrado por Media Matters, en un fragmento de la grabación Carlson dice: “Media Matters for America, vete a la mierda”.

La semana pasada Fox News despidió repentinamente a Carlson tras el acuerdo extrajudicial en el que la cadena se comprometió a pagar 787,5 millones de dólares [unos 716 millones de euros] a Dominion Voting Systems a cambio de que la empresa de sistemas de votación desistiera en su demanda por difamación contra la cadena por difundir las mentiras de Donald Trump sobre un supuesto fraude electoral.

El artículo del New York Times sobre los comentarios de Carlson, así como los mensajes “altamente ofensivos” del caso Dominion (mensajes que han sido censurados en los expedientes judiciales), llegan en un momento en que muchos se preguntan por el verdadero motivo de su despido. El Wall Street Journal, propiedad del mismo grupo que Fox News, informó del malestar entre los directivos de la cadena por el lenguaje de Carlson.

“Su novia me pareció deliciosa”

En uno de los vídeos publicados el martes por Media Matters, Carlson dice a alguien que está fuera de cámara: “Tú no lo harías, está bien. ¿Sabes qué? Creo que no tengo conocimiento sobre ese tema pero sí diré que su novia me pareció deliciosa”.

“Es una broma, es una broma, en caso de que un pájaro esté registrando esto, sí, un pájaro”, añade a continuación en referencia a un satélite. Y sigue: “Oye, Media Matters for America, vete a la mierda, eso es lo primero que quiero decir esta noche; y lo segundo, es que ni siquiera sé qué aspecto tiene su novia, y si lo supiera, no me parecería deliciosa”.

“Yo me siento genial, pero no soy capaz de juzgar mi aspecto, espero a que mis seguidoras postmenopáusicas opinen sobre eso”, dice Carlson en otro fragmento de vídeo.

En la grabación con el periodista Piers Morgan, del canal británico TalkTV, los dos hombres inician una pequeña charla antes de la entrevista. Morgan agradece el recibimiento que le han dado en Nueva York, donde tiene su sede Fox News. En palabras cargadas de ironía, Carlson responde: “Sí, es una bienvenida sincera, desde los propietarios hasta el personal. Sabes, la gente es amable en esta empresa, creo. Siempre han sido amables conmigo”.

Morgan dice que es “simplemente genial” tener a Carlson en su programa y Carlson responde. “Creo que es totalmente genial... si vamos a hablar de sexo, me encantaría tocar algunos de los puntos finos de la técnica, pero ya sabes, es tu programa. Depende totalmente de ti”.

Refiriéndose a The End of Men, una muy comentada serie que Carlson hizo para Fox Nation, el periodista británico le dice: “Claro que podemos hablar de tu técnica sexual, sobre todo después de tus testículos bronceados de la semana pasada”. Carlson responde: “¡De la mía no! Hablaremos en términos más generales, pero tengo algo que añadir”.

Mensajes ofensivos

Fox News ha declinado hacer comentarios sobre las filtraciones de Media Matters o sobre el despido de Carlson.

Según el New York Times, aparte de los comentarios grabados en vídeo, “los mensajes privados enviados por Carlson, censurados en los expedientes judiciales, incluían comentarios muy ofensivos y grotescos que iban más allá de todo lo revelado en el periodo previo al juicio y de los comentarios incendiarios, a menudo racistas, que hacía durante su programa de máxima audiencia”.

Sin embargo una persona cercana a Carlson ha dicho a The Guardian que el lenguaje ofensivo y los comentarios sobre los directivos de la cadena no son la razón de su despido por Rupert Murdoch, el propietario de 92 años de Fox News. “¿Un anciano australiano despide sin previo aviso a su presentador estrella porque le ofende una palabrota? Esa es la explicación más estúpida. Por favor. Una decisión importante como esa requiere un motivo de verdad. Unas palabras malsonantes en mensajes de texto no cuentan”.

Traducido por Francisco de Zárate.