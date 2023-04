El 'caso Dominion' es sólo el primero: todas las acusaciones que tiene pendiente Fox News por apoyar las mentiras de Trump

La Fox acordó el martes, a última hora, pagar 787,5 millones de dólares (unos 719 millones de euros) a la empresa de sistemas de votación Dominion para poner fin a una demanda contra la cadena y su empresa matriz por difundir, a sabiendas, acusaciones estrafalarias y falsas de una supuesta participación de Dominion en un complot para adulterar el resultado electoral de 2020.

Un juicio acorrala a Fox News por sus mentiras sobre fraude electoral en la derrota de Trump

Aunque la cuantía del acuerdo es muy alta, los analistas explican que Fox evita con el acuerdo un juicio y una petición pública de disculpas que podría haber sido más perjudicial. Pero la cadena aún tiene por delante meses de problemas jurídicos.

Smartmatic

La empresa de Londres Smartmatic, que vende equipos de votación por todo el mundo, presentó en febrero de 2021 una demanda contra Fox por difamación. “La Tierra es redonda. Dos más dos son cuatro. Joe Biden y Kamala Harris ganaron las elecciones de 2020 ... ”, decía la demanda en su sorprendente primera frase.

Igual que Dominion, Smartmatic demanda a Fox por haberlos difamado dándole espacio a la mentira de Donald Trump sobre un pucherazo electoral.

La acusación de Smartmatic ha atraído menos atención de momento, pero podría ser la más peligrosa para Fox. Frente a la reclamación de Dominion de 1.600 millones de dólares [unos 1.460 millones de euros], Smartmatic está exigiendo una indemnización de 2.700 millones de dólares [unos 2.460 millones de euros].

El Tribunal Supremo de Manhattan dio trámite en marzo a la demanda de SmartMatic contra Fox News; contra Maria Bartiromo, presentadora de Fox Business; contra Lou Dobbs, ex presentador de Fox Business; y contra Rudy Giuliani, ex abogado de Trump.

Smartmatic sostiene que Fox News emitió una serie de mentiras evidentes en apoyo de la teoría conspirativa de Trump sobre un pucherazo electoral y que sus presentadores y sus invitados pronunciaron 100 afirmaciones falsas. Entre ellas, que durante las elecciones de 2020 la tecnología de Smartmatic estuvo presente en el recuento de seis de los estados en disputa, cuando lo cierto es que solo estuvo presente en el recuento del condado de Los Ángeles.

En Fox se afirmaba que Smartmatic había sido fundada en Venezuela a instancias de dictadores corruptos, cuando lo cierto es que fue creada por Antonio Mugica y por Roger Piñate en Boca Ratón [Florida] en el año 2000, a raíz del fiasco de las tarjetas perforadas en el sistema sistema electoral de Florida [que terminó dando la victoria a George W. Bush sobre Al Gore]. El objetivo era usar la tecnología para que la gente volviera a creer en los resultados electorales.

La empresa sostiene que la “campaña de desinformación” de Fox le ha hecho perder clientes, y Fox News responde que Smartmatic ha inflado enormemente su estimación de pérdidas multimillonarias.

Para ganar el juicio por difamación en Nueva York, Smartmatic tendrá que superar un listón muy alto. En ese estado, los demandantes no pueden limitarse a convencer al jurado de que el medio de comunicación difundió información falsa. También tienen que demostrar que hubo “dolo real”.

“La libertad de prensa es fundamental para nuestra democracia y debe ser protegida, además de que las reclamaciones por daños y perjuicios son abusivas, carecen de fundamento y no se basan en un análisis financiero concluyente, por lo que no son más que un intento evidente de disuadir a nuestros periodistas de hacer su trabajo”, declaró Fox News en un comunicado. “No hay nada más noticiable que alegaciones hechas por el presidente de los EEUU y por sus abogados”.

El juicio de Smartmatic contra Fox News aún no tiene fecha.

Abby Grossberg

En marzo, la ex productora de Fox News Abby Grossberg presentó dos demandas acusando a los abogados de la cadena de adiestrarla y de intimidarla para dar un testimonio engañoso en el juicio contra Dominion.

Fox News presentó su propia contrademanda, solicitando una orden de alejamiento que impidiera a Grossberg revelar sus conversaciones con los abogados de la cadena.

Grossberg era la productora sénior y jefa de contratación de Tucker Carlson y también trabajó en el programa de Maria Bartiromo. En su demanda alegó que la cadena trató de responsabilizarla a ella y a Bartiromo por la emisión en Fox News de teorías conspirativas sobre las elecciones. Según Grossberg, el intento formaba parte de una cultura generalizada de machismo y misoginia dentro de Fox News.

Grossberg acusa a los abogados de Fox News de adiestrarla “de forma intimidatoria y coercitiva” antes de su declaración en el caso Dominion.

“Fox News Media contrató a un asesor externo independiente para investigar inmediatamente las preocupaciones planteadas por la señora Grossberg, elevadas después de que se produjera una evaluación negativa sobre su desempeño”, dijo entonces un portavoz de Fox. “Sus acusaciones en relación con el caso Dominion no tienen fundamento y defenderemos enérgicamente a Fox contra todas sus alegaciones”.

Crikey

El consejero delegado de Fox Corp, Lachlan Murdoch, inició en agosto de 2022 un procedimiento por difamación contra Crikey, un portal independiente de noticias en Australia. La demanda tenía que ver con un artículo publicado en junio de 2022 por Crikey donde la familia Murdoch era mencionada como parte “co-conspiradora y no acusada” en el ataque contra el Capitolio de Estados Unidos.

La empresa editora de Crikey, Private Media, basó gran parte de su defensa en las pruebas aportadas por Dominion en su demanda por difamación.

Private Media alegó que Lachlan Murdoch “supervisaba de cerca la manera en que Fox News Network manejaba la información sobre las elecciones”, de acuerdo con sus declaraciones durante el juicio del caso Dominion, y que era “consciente de las alegaciones que Sidney Powell hacía en Fox News Network, en el mismo momento en que las estaba haciendo, sobre un fraude electoral para robarle al señor Trump las elecciones presidenciales de 2020 en EEUU”.

La defensa ampliada de Private Media incluye la reciente admisión por parte de Rupert Murdoch de que los presentadores de Fox News respaldaron las mentiras de Trump.

Sue Chrysanthou SC, abogada de Murdoch, dijo en una audiencia anterior que pediría la anulación de la defensa basada en la verdad contextual [una figura del derecho australiano que permite defenderse de la acusación de difamación demostrando la veracidad de la descripción supuestamente difamatoria], calificándola de imprecisa. “Esta defensa no es racional, no es algo que se pueda argumentar, es una pérdida de tiempo para todos y no aporta a ningún fin legítimo dentro del litigio”, dijo la abogada.

Inversores de Fox

Esta semana, la agencia Reuters informó de que los accionistas de Fox Corp estaban exigiendo un registro de la compañía para tratar de determinar si sus directivos y ejecutivos supervisaron adecuadamente la cobertura de Fox News en torno a las afirmaciones de Trump sobre un fraude electoral. Según Reuters, podría ser el primer paso para una serie de demandas en las que se exigiría a los directivos que respondan por las indemnizaciones.

De acuerdo con las personas con las que habló Reuters, los inversores estaban exigiendo registros internos para investigar cómo se comportaron los líderes de la cadena mientras Fox dedicaba espacios de su programación a reproducir las mentiras de Trump.

Los accionistas podrían utilizar estos registros, así como las pruebas presentadas en otras demandas, para construir una acusación en la que los líderes de Fox serían considerados personalmente responsables del coste que los casos de difamación representen para la cadena.

Un portavoz de Fox no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.

Traducción de Francisco de Zárate