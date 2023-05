Ucrania pide a la OTAN “una decisión política” sobre su adhesión y la Alianza dice que no tiene sentido si no gana la guerra

En sus visitas a varios aliados europeos en los últimos tres días, Zelenski ha hablado de tanques, drones, misiles y los deseados cazas para su anticipada contraofensiva, pero también de qué protección puede tener su país para el futuro frente a Rusia.

La OTAN volvió a enfriar las posibilidades de Ucrania de avanzar en su petición de adhesión mientras Zelenski negocia con los aliados algún tipo de compromiso para que su país no vuelva a ser invadido por Rusia si se logra un acuerdo de paz.

Tras una reunión este lunes con Zelenski, el primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que habían comentado los “arreglos de seguridad” que deben establecer los aliados de Ucrania “a largo plazo para asegurar que se pueda defender y ofrecer una disuasión eficaz contra una agresión rusa futura”.

Unas horas antes de reunirse con Sunak en Inglaterra, Zelenski pidió a los aliados de la OTAN “una decisión política positiva” sobre la petición de Ucrania de adhesión a la alianza, paralizada desde hace 15 años. En pleno tour europeo, Zelenski dijo que sería una “señal oportuna” si los gobiernos miembros de la OTAN aprovechan su cumbre en julio en Vilna, en Lituania, para hacer una declaración sobre el futuro de Ucrania en la alianza.

Zelenski hizo esta petición en un discurso por videoconferencia en un foro sobre democracia en Copenhague de políticos y activistas de todo mundo justo antes de reunirse con Sunak.

Ucrania lleva décadas de charlas con la OTAN, pero en 2008, en la cumbre de Bucarest, en Rumanía, su petición de adhesión se dejó en suspenso igual que la de Georgia por la oposición, en particular, de Francia y Alemania. El presidente de Estados Unidos entonces, George W. Bush, también aceptó la presión de Vladímir Putin, entonces primer ministro, para no ofrecer la apertura de negociaciones formales a estos dos países que buscaban la protección de los aliados. La Administración de Barack Obama tampoco quiso reabrir el debate después de la invasión rusa de Crimea en 2014.

Pero los aliados no dan señales más allá de un compromiso genérico sobre las “puertas abiertas” de la ONU. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, contestó este lunes en la misma cumbre de Copenhague a Zelenski que la prioridad es que Ucrania “prevalezca” y “el presidente Putin no gane esta guerra”. “Sólo si Ucrania prevalece como una nación soberana independiente en Europa, tiene sentido hablar de cuándo y cómo Ucrania puede convertirse en miembro de la alianza”, dijo Stoltenberg, en conversación con el ex primer ministro danés y su predecesor en la OTAN, Anders Fogh Rasmussen.

Reunión con Sunak

Zelenski visitó este lunes a Sunak en otra parada de su tour europeo para intentar que los gobernantes aceleren la entrega de armas a Ucrania para la anunciada contraofensiva frente a las tropas rusas en su territorio. Ucrania ha conseguido más compromisos de tanques, drones y misiles para interceptar ataques, pero el armamento prometido hace meses llega despacio. Y sigue sin haber acuerdo de ningún aliado para recibir cazas que cree que ayudarían a proteger “los cielos” de los ataques rusos.

Zelenski se reunió con Sunak en Chequers, la casa de campo oficial al noroeste de Londres y que está reservada para ocasiones especiales. Sunak subrayó que Zelenski es el primer líder que recibe en Chequers desde que está al frente del país, y también insistió en su simbolismo. “Winston Churchill dio muchos de sus discursos famosos en la Segunda Guerra Mundial desde esta habitación”, dijo en el salón donde recibía a Zelenski. “De la misma manera hoy, tu liderazgo, la valentía y la fortaleza de tu país son una inspiración para todos nosotros”.

Zelenski cenó anoche en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, después de reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Berlín y visitar Roma el sábado para encontrarse con el papa Francisco y con la primera ministra italiana, Georgia Meloni. También recibió el premio Carlomagno en Aquisgrán, el galardón más preciado del europeísmo y que da cada año la ciudad alemana desde 1950.

La ayuda europea

Las promesas de más armamento se han sucedido en estos tres días, si bien el nuevo material tardará en llegar a Ucrania.

El Reino Unido confirmó que enviará a Ucrania “centenares” de misiles de defensa y “centenares” de drones de ataque con alcance de 200 kilómetros. Pero eso sucederá “en los próximos meses” mientras Ucrania “se prepara para intensificar su resistencia” a la invasión rusa, según la información publicada por la oficina del primer ministro este lunes.

En la reunión, hablaron de cazas, pero Zelenski comentó que aún falta “trabajar un poquito más” sobre el asunto y Sunak dijo que cualquier acuerdo tendría que pasar por una “coalición” de países y que no es una decisión “tan directa” porque primero es necesaria la formación de los pilotos. Un portavoz de Sunak aseguró después que el Reino Unido no tiene de momento planes de enviar cazas a Ucrania.

Reino Unido dice que en el último año ha formado a 15.000 soldados ucranianos en su territorio y está desarrollando un nuevo programa para entrenar pilotos.

El año pasado donó a Ucrania material militar por valor de 2.300 millones de libras (unos 2.600 millones de euros), con lo que fue el segundo país en dar más ayuda después de Estados Unidos. Pero Alemania probablemente ocupará su lugar este año tras el anuncio de un paquete de ayuda militar por valor de 2.700 millones de euros, incluyendo sistemas anti-misiles, más de 200 drones de vigilancia, 30 tanques Leopard y otros 100 vehículos de combate.

Tras la cena en el Elíseo de este domingo, Francia también anunció que dará formación a soldados y “decenas de vehículos armados”, aunque no concretó ni el número ni el calendario.