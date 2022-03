Última hora sobre la invasión rusa de Ucrania, en directo

08:28 h

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha instado el lunes a los países occidentales a endurecer rápidamente las sanciones contra Rusia, incluido el embargo de petróleo, para evitar que Moscú tenga vía libre para intensificar sus medidas contra su país.

En su discurso nocturno en vídeo, Zelenski ha dicho que Occidente había calculado mal el año pasado al retrasar las sanciones y que la invasión había seguido.

“Ha comenzado una guerra a gran escala. Ahora hay muchas insinuaciones y advertencias de que se pondrán en marcha sanciones supuestamente más duras, como un embargo del suministro de petróleo ruso a Europa, si Rusia utiliza armas químicas”, ha dicho el presidente, golpeando de vez en cuando las manos sobre la mesa.

“Simplemente, no hay palabras... Nosotros, la gente que está viva, tenemos que esperar. ¿Acaso todo lo que ha hecho el ejército ruso hasta la fecha no justifica un embargo de petróleo? ¿No lo justifican las bombas de fósforo? ¿Una instalación de producción química bombardeada o una central nuclear bombardeada no lo justifican?”, ha dicho.

Zelenskiy ha añadido que las sanciones tienen que ser “efectivas y serias” dadas las acciones de Rusia hasta la fecha.

“Si los paquetes de sanciones son débiles o no funcionan con la suficiente fuerza, si se pueden eludir, se crea una peligrosa ilusión para los dirigentes rusos, como si se les permitiera seguir haciendo lo que están haciendo ahora”, ha afirmado el mandatario. “Los ucranianos están pagando esto con sus vidas. Miles de vidas”.

Hasta el momento, solo Estados Unidos y Reino Unido han anunciado vetos a la importación de petróleo ruso. La semana pasada el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a aumentar el suministro de gas licuado a Europa para limitar la dependencia rusa.

Con información de agencias.