La Rioja, una de las comunidades que no tiene un centro 24 horas para víctimas de violencia sexual

Un total de 13 comunidades autónomas siguen sin contar con un centro de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual, según ha señalado este viernes el Ministerio de Igualdad.

En concreto, Madrid, Aragón, Valencia, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Cataluña, Andalucía, Baleares, Asturias, Canarias y Ceuta aún no cuentan con uno de estos comités de crisis, que debían estar operativos antes de finalizar el 2023. Sin embargo, la Comisión Europea aprobó una prórroga para ampliar el plazo hasta diciembre de 2024, ya que la mayoría de comunidades todavía no tenían listos estos centros, que están financiados por el Ministerio de Igualdad a través de los fondos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.

Por lo tanto, un total de seis comunidades autónomas han sido las que han puesto en marcha al menos un centro de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual.

Así, Cantabria ya dispone de un centro en Santander, desde octubre de 2023. Por su parte, el País Vasco cuenta con uno en Bilbao desde diciembre del año pasado y uno en Vitoria que abrió el pasado mes de abril. Murcia abrió un centro en la capital en diciembre de 2023. Navarra cuenta con un centro en Pamplona desde abril y ese mismo mes abrieron los de Melilla y Albacete, en Castilla-La Mancha.

Igualmente, Igualdad ha añadido que está previsto que abra sus puertas a lo largo del próximo verano un centro en Madrid; otro en San Sebastián (País Vasco); Teruel y Huesca, en Aragón; Toledo y Guadalajara, en Castilla-La Mancha; Alicante y Valencia en la Comunidad Valenciana y cinco centros en Galicia (dos centros en La Coruña, uno en Lugo, otro Orense y en Pontevedra).

También está previsto que a lo largo del cuarto trimestre abran sus puertas los centros en las provincias restantes: Castilla-La Mancha (Cuenca y Ciudad Real); Aragón (Zaragoza); Comunidad Valenciana (Castellón); La Rioja (Logroño); nueve centros, uno en cada capital de provincia de Castilla y León; Extremadura (Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia); las cuatro capitales de provincia de Cataluña; las ocho capitales de provincia de Andalucía; Baleares (Mallorca y Menorca); Asturias (Oviedo); Canarias (Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria) y Ceuta.

En este sentido, el departamento que dirige Ana Redondo ha indicado que lleva desde 2022 manteniendo reuniones técnicas periódicas con las comunidades autónomas, en las que pone a su disposición el “asesoramiento” y “apoyo necesarios” para la puesta en marcha de estos recursos.

La creación de estos equipamientos está contemplada en la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual. Los recoge como servicios públicos interdisciplinares de atención permanente, que ofrecen asistencia en crisis para víctimas de violencias sexuales, sus familiares, y personas del entorno. Así, brindan atención psicológica, jurídica y social e incluyen el acompañamiento y la información telefónica y presencial las 24 horas del día todos los días del año.