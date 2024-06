La Rioja se suma a un proyecto para detectar tumores operables y reducir la mortalidad del cáncer de pulmón

La Rioja es una de las comunidades autónomas que se van a sumar al proyecto Cassandra de cribado de cáncer de pulmón. De hecho, tal y como ha podido saber Rioja2, en estos momentos el Gobierno de La Rioja está realizando una valoración económica sobre la implementación de este programa para el que todavía no hay fecha porque se trata de un programa que debe ser financiado por las comunidades autónomas.

En concreto, desde la gerencia del SERIS, explican que “los pasos preliminares a la adhesión a cualquier proyecto que incluya a uno o varios servicios del hospital exigen un análisis en profundidad de los objetivos y características de dicho proyecto por parte de los profesionales implicados. Este análisis derivará en una memoria técnica y económica previa a la toma de decisión y aunque la voluntad por parte del Hospital es adherirse al proyecto Cassandra, no se pueden obviar los pasos antes señalados como hacen todos los hospitales”.

Proyecto Cassandra: la baja radiación como herramienta de cribado

La Sociedad Española de Neumología Cirugía Torácica (SEPAR) y el resto de sociedades científicas promueven el proyecto piloto nacional CASSANDRA (Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment), un programa multicéntrico y multidisciplinar que incorpora la Tomografía Computarizada TC de baja dosis de radiación como herramienta de cribado, en combinación con la deshabituación del tabaco y la colaboración con atención primaria. El proyecto piloto pretende aportar evidencia sobre la factibilidad del cribado de cáncer de pulmón en nuestro país ayudando de esta manera a que en un futuro pueda implementarse en el Sistema Nacional de Salud. Y de hecho, el objetivo de este proyecto es que Cassandra pueda convertirse en un método de diagnóstico precoz de otras enfermedades asociadas al tabaquismo como EPOC, enfisema, fibrosis pulmonar o enfermedad coronaria.

Así, fuentes consultadas por este medio, explican que la población de riesgo a cribar son personas de entre 50 y 75 años que hayan fumado, “da igual que quieran o no dejar de fumar porque el objetivo es detectar pacientes que se puedan operar, es decir, detectar tumores operables con la idea de curar”. Y es que en España se diagnostican más de 29.000 cánceres de pulmón todos los años y una persona fallece por esta causa cada 20 minutos. Unas cifras que se pretenden reducir con este proyecto piloto porque el cribado con TC de baja dosis de radiación permite la detección precoz y reduce la mortalidad.

De esta forma, podrán participar en este proyecto piloto personas fumadoras de edades comprendidas entre los 50 y los 75. Ex fumadores de edades comprendidas entre los 50 y los 75 años con un índice de paquetes-año igual o mayor de 20, y que no lleven más de 15 años sin fumar. Porque el cáncer de pulmón es mucho más frecuente en personas fumadoras o ex fumadoras y, por lo tanto, el beneficio del cribado se ha demostrado en individuos de una edad y con una exposición tabáquica que justifique la intervención.

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por tumores, la tercera en frecuencia, “es el que más mata”, sentencia un profesional de la medicina. La supervivencia, prosigue, “es de un 13% a los 5 años”. Un estudio realizado en Estados Unidos demostró que “haciendo TAC de baja radiación a personas con factores de riesgo, la mortalidad disminuyó un 20 or ciento”. Estudio que se ha replicado en Italia, Alemania, Países Bajos, Inglaterra.... y los resultados coinciden ya que apuntan a una disminución de la mortalidad del 20% en hombres y un 45% en mujeres. “De forma que la idea es realizar estas pruebas en La Rioja con personas con factores de riesgo para tratar de reducir estas cifras”.

Aunque la mejor prevención, asevera este profesional de la medicina es dejar de fumar. En los últimos días se ha celebrado el Día Mundial Sin Tabaco “pero esta fecha debería ser todos los días”. Aviso a navegantes. La mitad de los pacientes que fuman van a morirse de una enfermedad cardiovascular o por una enfermedad consecuencia del tabaquismo. Uno de cada ocho pacientes que fuma van a desarrollar un cáncer de pulmón. “Los datos son brutales”, relata este médico, “y las mujeres ya están alcanzado a los hombres en este hábito porque antes, el cáncer de pulmón se daba en una mujer por cada 10 o 12 hombres, una distancia que se ya se está acortando porque ahora el cáncer de pulmón se da una mujer por cada 3,5 hombres”. Una cifra que aventura se igualará. “En Estados la cifra de mujeres con cáncer de pulmón ya es más alta que la de los hombres”.

Estas cifras rafifican la importancia de la educación y concienciación, sobre todo entre la juventud porque el 25% de los mayores de 18 años fuma y una cifra alarmante, “la edad de inicio en el tabaco entre los menores está en los 13, 14 años con el problema añadido de que a partir de esta edad, 13, 14 años, uno de cada cinco menores ya vapea”.