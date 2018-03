Antoine Diot: “Em reconec en els valors del València Basket”

València Basket ja prepara la nova temporada en Lliga Femenina 2, per a la que ja compta amb sis jugadores. De la plantilla que va aconseguir la permanència, seguiran en l'equip la capitana Leles Muñoz, Rebeca Cotano, Esther Díaz i Virginia Sáez, a més de la presència de Claudia Canuto, que continuarà completant la seua formació amb la seua presència en el primer equip. A estos cinc noms s'uneix la de la jove senegalesa de 19 anys Thiama Kamara, que ajudarà a l'equip en la posició d'ala-pívot.



València Basket posa d'esta manera la primera pedra de la nova plantilla que serà entrenada per Rubén Burgos i que tindrà com a objectiu lluitar per l'ascens a Lliga Femenina 1.



Rubén Burgos valora estos primers moviments com "el primer era assentar la base de les jugadores valencianes que van aconseguir l'ascens la temporada passada, i a continuació, il·lusionat per l'arribada d'una jugadora jove i de progressió per a la pròxima temporada que ens dóna un punt de solidesa com és Kamara. Des de ja, tots hem de sumar per a aconseguir l'objectiu comú".

La jugadora senegalesa es converteix en la primera incorporació per al València Basket en la temporada 17-18. A pesar de la seua joventut, Kamara va debutar en categoria senior fa 3 temporades, sent júnior, en el CB Gran Canaria de Lliga Femenina 1, i l'últim en les files de Batalyaws Extremadura de Lliga Femenina 2 on va amitjanar 8.5 punts i 7.5 rebots en el seu pas dels 18 als 19 anys.