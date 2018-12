Asociaciones vecinales presentan más de 3.500 alegaciones a la Operación Chamartín y exigen parar la tramitación

Asociaciones vecinales y ecologistas han presentaado más de 3.500 alegaciones a Madrid Nuevo Norte, la nueva Operación Chamartín, en el periodo de información pública y han exigido parar la tramitación al detectar "incompatibilidades legales", han informado en un comunicado las asociaciones inscritas en la FRAVM, la Plataforma Zona Norte, Ecologistas en Acción y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo (DM).

Las más de 3.500 alegaciones hacen que sea el proyecto urbanístico en Madrid más contestado desde el sector asociativo: este martes, cuando concluye el plazo de información pública del proyecto, el número de alegaciones presentado supera a las de la operación Chamartín en 2015, cuando se registraron 2.200 alegaciones desde el sector asociativo de la ciudad.

Entre las alegaciones destacan las que se refieren a posibles incompatibilidades detectadas en la documentación del proyecto y que "deben implicar la suspensión del proceso de aprobación en Pleno".

Las asociaciones apuntan que el estudio informativo del Ministerio de Fomento para el nuevo complejo de la estación Chamartín es "incompatible con la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) relativa a Madrid Nuevo Norte".

Superficie edificable

El volumen de superficie que Adif proyecta edificar en esa nueva estación, de acuerdo a la documentación presentada, alcanza los 540.000 metros cuadrados, sin incluir los 180.000 lucrativos. "Es una superficie edificable que duplica el máximo que determina el PGOUM en relación al ámbito proyectado para la estación y los servicios ferroviarios", indican en las alegaciones.

"Tampoco coinciden los usos comerciales ya que el PGOUM los limita a 4.000 metros cuadrados y el estudio informativo establece 9.000", han añadido. Además en el documento aparece que "no están previstos los accesos al gran aparcamiento de entre 3.600 y 4.000 plazas con entrada por la calle Hiedra".

Por otro lado, en el informe de Adif "las parcelas edificables para los 180.000 metros cuadrados lucrativos de oficinas se sitúan en parte sobre el actual túnel de Pío XII" y la previsión de equipamientos que contempla la modificación del Plan General "ni siquiera queda recogida".

Según el artículo 7 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, si la ordenación urbanística no fuera compatible con el preceptivo estudio informativo de la autoridad estatal, habría que suspender la tramitación del proyecto "con un plazo máximo de un año", prorrogable seis meses más.

"En este caso, el estudio, al igual que la citada modificación del PGOUM hasta hoy, se encuentra en periodo de información pública y no podrá aprobarse hasta que no se subsanen las contradicciones detectadas", han explicado.

Informes "apresurados"

Los colectivos sociales subrayan en sus alegaciones que el proyecto de modificación del PGOUM relativo a Madrid Nuevo Norte contiene "informes justificativos esenciales (de movilidad, de sostenibilidad económica o de previsión de demanda de suelo terciario) que parecen haber sido elaborados de manera apresurada y sin el rigor necesario".

También cargan contra "la falta de transparencia y participación que ha acompañado a todo el proceso de gestación y desarrollo de Madrid Nuevo Norte" y rechazan su "gigantismo, que se concreta en un volumen desmedido de rascacielos, viviendas y oficinas".

"Se trata de un proyecto en el que se antepone el interés particular de sus promotores (DCN-BBVA) al interés general, y supone una oportunidad perdida para avanzar en el reequilibrio de la capital. No mejora la deficitaria red local de dotaciones ni beneficia ni integra los barrios vecinos, en particular los situados en la vertiente occidental: San Cristóbal, Virgen de Begoña, Polígonos A y B de Fuencarral, Valverde", han apostillado.

A eso unen que "el Ayuntamiento no ha buscado la compatibilización del planeamiento con los municipios vecinos sino que Madrid Nuevo Norte nace y se desarrolla como si fuera una isla con una gran losa de hormigón que cubrirá las vías pero que han vendido como un gran parque". De la misma forma, "el eje ambiental que atraviesa el ámbito es en realidad un bulevar que unirá pequeñas masas verdes".

Vivienda social inferior al mínimo legal

Las asociaciones destacan que el proyecto incluye un paquete de vivienda social "inferior al mínimo legal en suelo urbanizable e infla las expectativas de demanda de suelo terciario para justificar el centro de negocios".

"No resuelve los problemas de movilidad de la zona norte sino que los agrava y sanciona la primacía de la iniciativa privada en el desarrollo de la operación, dejando a las administraciones un papel secundario, de vigilancia y supervisión", han reprochado.

Por todo ello, la FRAVM, la Plataforma Zona Norte, Ecologistas en Acción y el Instituto DM solicitan al Ayuntamiento de Madrid la paralización de la tramitación de Madrid Nuevo Norte y la apertura de un proceso de diálogo con los colectivos vecinales y sociales con el fin de mejorar la operación urbanística "convirtiéndola en un instrumento para el reequilibrio real de la ciudad".