Ayuso reordena el Gobierno para quitar a Ciudadanos las competencias sobre las residencias "descontenta" con su gestión

La epidemia del coronavirus y los estragos que está causando en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid ha ocasionado la primera crisis en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional, del Partido Popular, decidió este jueves retirar a Ciudadanos la gestión de estos centros, una de las competencias clave de esta crisis sanitaria, que hasta ahora recaían en la Consejería de Políticas Sociales.

La Comunidad de Madrid informaba este jueves de que 1.065 ancianos han fallecido en las residencias de la región desde el 1 hasta el 25 de marzo. Se desconocen cuántos se habían infectado por coronavirus porque no se han realizado los tests diagnósticos a todos los ancianos. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, reconocía en una entrevista en la Cadena Ser este viernes que la mayoría de los fallecidos han podido tener coronavirus.

Tras diversos encontronazos por la gestión de las residencias entre los socios de Gobierno, Díaz Ayuso daba un puñetazo en la mesa este jueves y le retiraba estas competencias a Ciudadanos, "descontenta" con la gestión que hasta ahora ha hecho el consejero, reconocen fuentes de la presidencia a el diario.es.

El mando sobre las residencias ha pasado así al consejero de Sanidad Enrique Ruíz Escudero, del Partido Popular. "Si Reyero fuera consejero del PP, habría sido cesado hace una semana, que es cuando se empezó a estudiar qué hacer ahí", aseguran estas mismas fuentes. Según el acuerdo al que llegaron ambos partidos para formar gobierno el pasado agosto, la presidenta no puede cesar a los consejeros de Ciudadanos.

Desde Ciudadanos quitan hierro a la decisión de Ayuso y defienden que no hay tal crisis. La formación que dirige Inés Arrimadas asegura que la decisión de la presidenta no se debe a un choque político sino a que se está cumpliendo con una orden del Ministerio de Sanidad del martes, según manifestó este jueves por la noche el vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado. Pero lo cierto es que esta orden de Sanidad da poderes a las comunidades para intervenir las residencias privadas pero no dice que necesariamente tenga que recaer en una u otra consejería.

Reyero ha defendido este viernes en la Cadena SER que esta intervención de Sanidad se debe a que es un problema de atención sanitaria: "Se han podido cometer errores, yo también, pero tenemos que ser capaces de solucionarlo y tomar medidas. El problema es un problema de atención sanitaria”.