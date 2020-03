Ayuso admite ahora que es "complicado" adquirir material sanitario después de anunciar que llegarían dos aviones de China

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido este miércoles que es "complicado" adquirir material sanitario fuera de España. La presidenta madrileña lo hace después de que este domingo anunciase que llegarían dos aviones cargados desde China en menos de 48 horas, un cargamento que aún no ha aterrizado. "Estoy en los encargos porque comprar material en otros países es francamente complicado en estos momentos", ha asegurado.

"Las complicaciones son tremendas, el material está costando", ha defendido Ayuso que ha pedido que cuando el material llegue al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas "no haya ningún problema" por parte del Gobierno central porque ahora mismo no les llegan mascarillas, material para proteger a los sanitarios ni recursos suficientes. El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, desmintió que se estuvieran poniendo trabas a las comunidades autónomas para adquirir material.

El Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid ha acordado este miércoles admitir las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (AMYTS) para que en el término de 24 horas la Consejería de Sanidad provea a todos los centros de la red del Servicio madrileño de salud del material sanitario de protección necesario para atender a los enfermos de coronavirus.

Ayuso ha asegurado que elevará al Gobierno central esta decisión del juzgado. "Lo vamos a elevar a la autoridad pertinente, que en este caso es el mando único del Ministerio de Sanidad y más desde que se decretó el estado de alarma. Y seguir mientras tanto diciendo nosotros lo que llevamos pidiendo desde hace muchas semanas: que nos hace falta material", ha indicado en una rueda de prensa telemática, ofrecida a través de 'Telemadrid'.

Mientras esperan, desde el Gobierno autonómico se han sumado a la compra en los mercados internacionales porque "no podemos seguir en este estado". "No nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir luchando contrarreloj para seguir creando UCIs y seguir trayendo esos test tan necesarios", ha subrayado.

La regidora ha anunciado además que Andalucía, Galicia y Extremadura van a enviar a Madrid respiradores de estas regiones para poder seguir ampliando las camas de UCIS y así atender a contagiados críticos por el coronavirus. “Galicia, Extremadura o Andalucía nos van a prestar respiradores temporalmente”, ha explicado Ayuso en una entrevista en Telecinco.

“Hemos hecho compra, y cuando baje la ola en Madrid, se lo daré con el mayor de los orgullos si ellos los necesitan”, ha asegurado. “Estamos peleando en los mercados para traer material. No podíamos esperar más. Desde el jueves por la noche no he hecho otra cosa”.

Monumento en Madrid Nuevo Norte

La presidenta madrileña ha anunciado que propondrá al Ayuntamiento de la capital instalar en Madrid Nuevo Norte, antes Operación Chamarín (proyecto urbanístico que se ha aprobado este miércoles de manera definitiva el Consejo de Gobierno), un monumento a sanitarios y a personas que hayan perdido a seres queridos por el coronavirus. " Sería un sitio maravilloso y grandísimo para que se haga allí no solo un gran homenaje sino un monumento".

"Madrid y España cuando colaboran juntos, cuando nos unimos, y cuando la colaboración público-privada, en la que tanto creo, fluye, salen hacia adelante. Entre todas las dificultades hay mucha esperanza", ha defendido.