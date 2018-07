Arranca el Orgullo LGTBIQ+ con un pregón de los Javis que reivindica "cada una de las letras"

Javier Ambrossi y Javier Calvo, 'los Javis', han sido los encargados de presentar el pregón del Orgullo LGTBIQ, afirmando que quieren poner énfasis "en cada una de las letras" para que todas "vivan en libertad e igualdad". Los presentadores han recordado que esta es la fiesta de “todos, todas y todes”: "Queremos pedir que aquí y ahora a que nos comprometamos a dar los próximos 40 años un ejemplo de lucha, compromiso y responsabilidad para que las generaciones futuras disfruten de una vida mejor. A que no nos vamos a acomodar".

El patinador Luis Fenero, la cantante Lolita Watson, Marina de Operación Triunfo, King Jedet, el youtuber Bast, el patinador Javier Raya, la futbolista Mapi León, el waterpolista Víctor Gutiérrez, la influencer Lucía Sun, la fotógrafa Claret Castell, Agoney y el poeta César Brandon les han acompañado sobre el escenario y también han pronunciado unas palabras.

Hoy presentamos a una generación de jóvenes pregonerxs del Orgullo LGTBIQ+. Hoy seguimos luchando por lxs que lucharon por nosotrxs y por quien más nos necesita. Hoy el poder lo tenemos… https://t.co/9fBiMfxjoQ — Javier Calvo (@javviercalvo) 4 de julio de 2018

Todos ellos, "millenials", han querido reivindicar su generación frente a las acusaciones de que "acomodados o quejicas". “Las quejas crean cambios y revoluciones” ha señalado Lolita Watson. Los pregoneros han recordado el valor de las luchas pasadas y de aquellos que dieron la vida por los derechos del colectivo, como Marsha P. Johnson, una de las líderes de los disturbios de Stonewall hace 49 años, que fue “mujer, transexual, negra y joven”.

No han olvidado que queda mucho por hacer, tanto en España -Raya ha señalado que Chueca no representa la realidad de todos- como fuera, en países donde se te condena “por existir, por ser como eres”. Mapi León, jugadora de la selección española de fútbol femenino, ha criticado la celebración del mundial en Rusia, un país que persigue al colectivo LGTBI, y cuya mención ha suscitado un abucheo. Ha emplazado a apoyar a la selección femenina en el mundial que se celebrará en Francia en 2019.

poco se habla de mapi león la primera jugadora de fútbol femenino español en dar el pregón aprovechando para reivindicar que las mujeres también jugamos a fútbol y que el mundial se está celebrando en un país con lgbtfobia 👏🏼👏🏼👏🏼 — sen b jordan (@sendrwa) 4 de julio de 2018

También se ha reivindicado la unión del colectivo. “Debemos seguir sacando las garras pero hacia el exterior, no hacia el interior” ha indicado Marina de OT, una de las más combativas. Ha sido ella quien ha lamentado que no hubiera ninguna mujer trans en el pregón, a pesar de que vaya dedicado a ellas. En el mismo sentido, Jedet ha declarado que, pese a lo que se quiera vender, “el orgullo no se celebra en exclusiva para los chicos cis, gays, musculosos y de clase alta”, y ha alentado a una “lucha conjunta” frente a quienes tratan de dividir al colectivo.

El orgullo de este año está dedicado al colectivo trans, que ha estado muy presente en el pregón. Marina también ha mencionado que la esperanza de vida de las mujeres trans en España apenas supera los 50 años. Varios han celebrado como un mínimo que este año la Organización Mundial de la Salud haya dejado de considerar enfermos mentales a las personas trans, aunque siguen estando en el capítulo de “trastornados”.

Antes de la entrada en escena de “los Javis”, la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, ha recordado a "los niños, niñas y niñes que sufren acoso escolar" ante una Plaza de Pedro Zerolo inundada por la 'marea arcoíris'.

Boti García Rodrigo, recibida con un sonoro aplauso, ha pedido "mantener la memoria" sobre los primeros activistas LGTBIQ. "Porque fueron, somos. Mantened la memoria. Recordad que el Orgullo es fiesta, es lucha y reivindicación, no lo olvidéis nunca".

Entre la representación institucional de Comunidad y Ayuntamiento, han asistido Rita Maestre, Carla Antonelli, Begoña Villacís o Eduardo Fernández Rubiño. También el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, como muestra de apoyo al "mayor acontecimiento reivindicativo, cultural, turístico y festivo que tiene lugar en la Comunidad de Madrid": "Me empuja a venir primero que es un día importante en la defensa de los derechos del colectivo LGTBi, y en definitiva de todos los ciudadanos".

"Es una oportunidad perdida de que una vez más, en la lucha de los derechos de todos, todos tenemos que ir de la mano", ha recalcado De lo Santos. Ha detallado que él acudirá al Orgullo a título particular para reivindicar que la Comunidad de Madrid "es un espejo del colectivo LGTBI".