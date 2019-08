La empresa de Díaz Ayuso tiene una deuda con el Ayuntamiento de Madrid por no pagar el IBI durante cinco años

Sismédica S.L, una compañía participada al 50% por la futura presidenta de la Comunidad de Madrid, no pagó entre 2013 y 2017 los tributos locales por un inmueble de oficinas que estaba a su nombre El local se puso como garantía de una hipoteca que no se pagó y fue embargado en 2017. Su padre le donó las acciones cuando empezó a tener problemas económicos Díaz Ayuso ha respondido por primera vez sobre la polémica: "Escarbar en cómo arruinaron a mi familia para atacarme me parece un ejercicio absurdo"