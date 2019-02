Manuela Carmena asegura que en Ahora Madrid "no estaba muy claro qué significaba gobernar para todos"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido este miércoles su intención de crear una candidatura a su medida poniendo como ejemplo Ahora Madrid. Según ha afirmado la regidora, el partido instrumental con el que hoy gobierna el Ayuntamiento de la capital nació sin un "suficiente aglutinante" porque "no estaba muy claro qué significaba gobernar para todos o gobernar sólo para algunos".

En una entrevista con Javier Gallego en Carne Cruda, la regidora ha afirmado que cuando se sumó a Ahora Madrid se dio cuenta de que "el equipo no había tenido el suficiente aglutinante".

"No estaba muy claro qué significaba gobernar para todos o gobernar sólo para algunos y todo era consecuencia de que se habían aglomerado alternativas muy distintas en el proceso cuando se decidió coger un poquito de todo y coger un poquito de todo para crear un equipo homologado no es fácil", contestó.

Sobre la oposición de Podemos a Más Madrid, la alcaldesa ha manifestado que le "sorprendió mucho" que hubiera "tanta confrontación". "No me podía imaginar que aquello no le gustara a los partidos", ha añadido. "Vamos a hacer unas primarias. Ahí vamos a ver la posibilidad de que se pueda opinar".

Carmena también ha vuelto a defender este miércoles la Operación Chamartín, el desarrollo urbanístico que se ha convertido en el tema de discusión para una candidatura de unidad con Izquierda Unida. La regidora ha defendido que Madrid Nuevo Norte, el proyecto que lidera su Ayuntamiento frente al del anterior Gobierno de Ana Botella, es "fundamental" para Madrid.

La alcaldesa ha asegurado que las 3.500 alegaciones en contra de su proyecto, presentadas por asociaciones vecinales y ecologistas, son minoritarias: "No hay un contenido asociativo importante que esté en contra", ha defendido.

"Los vecinos que lo cuestionan son muchísimos menos que los que lo apoyan", ha añadido la regidora. Carmena se ha referido también a las informaciones publicadas por eldiario.es y ha asegurado que "no tienen reflejo con la realidad" ni recogen todo lo que ha supuesto la Operación Chamartín durante los últimos 20 años.

"Nos encontramos con unos titulares (BBVA), tenían un proyecto y nosotros les dijismos que se proyecto no valía e hicimos el nuestro", ha añadido.

Juicio del procés

Carmena ha asegurado que en su opinión los líderes catalanes que están siendo juzgados por rebelión en el Tribunal Supremo contarán con todas las garantías y ha defendido que en una democracia cuando uno se salta las normas "tiene que ir a juicio".

"Estamos en un país que todos hemos querido que haya reglas y normas, y cuando uno se saltan las normas tienen que ir a juicio".

Respecto a cuál es la solución para Catalunya, la regidora defiende que es el diálogo y la negociación. "Negociar no es una rendición, negociar es poner la inteligencia al servicio de la sociedad" y ha defendido que si los relatores "han dado resultado" en otros conflictos no entiende cuál es el problema.

Exhumación de Franco

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha mostrado su apoyo a que los restos del dictador Francisco Franco sean exhumados, ha afirmado que no pueden quedar en un espacio que se convierta en un lugar de peregrinaje "porque fue un dictador" y ha contestado con un "por qué no" a una comisión sobre los crímenes del franquismo.

"Que lo lleven a un lugar donde no se convierta en objeto de culto. Un dictador nunca puede estar en un lugar que puede suscitar cualquier tipo de homenaje", ha manifestado en su entrevista con Javier Gallego en Carne Cruda.

Carmena empleó esta pregunta para asegurar que los progresistas como ella deben estar muy orgullosos de serlo, progresistas que "cuestionan todo lo que no vale". Ese es uno de los motivos por los que la izquierda "crea y tiene tirones" frente a "lo fácil" que hace la derecha, que se limita a conservar.

La ingobernable

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, puede "entender y justificar" las acciones del centro social autogestionado La Ingobernable pero nunca "amparar". Fue tajante al decir que no irá a reunirse con ellos porque "es un edificio del Ayuntamiento y se ha entrado sin permiso en él". Sí reconocía que la actividad que realiza el centro "está bien" pero matizaba que "se puede hacer sin necesidad de quebrantar las normas, que son como las reglas del juego".

"No voy a reunirme con gente que va a romper las reglas del juego", declaraba Carmena, que les invitaba a seguir el procedimimiento por el que el Ayuntamiento cede espacios municipales a entidades ciudadanas a través de la ordenanza de Cooperación Público-Social. "Si rompes las reglas asume las consecuencias. Puedo entender y justificar pero no amparar", terminaba.