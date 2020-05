Mayores en "estado lamentable": el último traslado entre residencias de Madrid termina en los juzgados

El Ayuntamiento de Móstoles ha denunciado en los juzgados el traslado, por orden de la Comunidad de Madrid, de cinco ancianos a una de sus residencias por el "estado lamentable" en que se encontraban los mayores, "sucios, con fuerte olor a orín y muy cansados", según indicaron los sanitarios que les acompañaron y recoge un informe policial al que ha tenido acceso eldiario.es.

A su llegada a la residencia Juan XXIII, que apenas fue avisada con unas horas de antelación y sin comunicación formal escrita, la Concejalía de Derechos Sociales y Mayores constató que "vestían ropa deteriorada, sucia", se encontraban en mal estado de higiene y llevaban cerca de nueve horas sin comer, de acuerdo con la denuncia. Los mayores proceden de una residencia privada de Navas del Rey, Los Jardines de Navas.

No es la primera vez que la Comunidad de Madrid realiza este tipo de traslados en plena pandemia para aliviar el colapso de las residencias de ancianos. Al menos 174 personas fueron derivadas a otros centros, según los últimos datos del Gobierno regional. En este caso, la Consejería de Políticas Sociales ha abierto una investigación al constatar que el centro privado Jardines de Navas no "cumplía las condiciones" para aislar a los mayores, explican fuentes de la cartera de Alberto Reyero.

De momento la residencia no se ha clausurado. La Consejería de Sanidad, con el mando único sobre residencias, asegura a este medio que los trasladados son "cinco negativos para evitarles contagio" y que el centro está recibiendo seguimiento por parte de Atención Primaria y el hospital Rey Juan Carlos (Móstoles).

El director del centro, Pedro Macías, se ha opuesto al traslado, según confirma a eldiario.es, y defiende que los mayores estaban cuidados y correctamente aislados. "Quiero desmentir que hayan ido como mendigos. A lo mejor alguno se ha metido la mano en el pañal y se ha manchado", argumenta en conversación telefónica.

Macías señala que no solo se ha trasladado a cinco personas, sino a 22, y que no saben "dónde están" los residentes. Según su testimonio, la Comunidad de Madrid ha movido solo a los usuarios negativos tras hacerle una PCR. Solo quedan 12 en la residencia, todos COVID-19. "Aquí llegó el lunes un geriatra, Javier Martínez Peromingo, para avisarnos de que iban a llevar a cabo el traslado y lo hicieron el sábado, sin autorización", cuenta. El médico fue nombrado un día después director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, tras la destitución de Carlos Mur.

El Ayuntamiento de Móstoles denuncia también falta de información, ya que los ancianos llegaron "indocumentados, sin tarjetas sanitarias, sin informes médicos ni medicación", contempla la denuncia. Los usuarios tampoco tienen ropa, solo unas bolsas con prendas de mujer pese a que todos son hombres, ha subrayado la alcaldesa de la localidad, Noelia Posse. "El estado era deplorable, de abandono. Estaban desorientados y muy sucios", ha añadido la regidora, que asegura que la residencia municipal no tiene personal suficiente para atender a estas cinco personas.

Una residencia ya sancionada

Durante la pandemia, Madrid ha intervenido 13 residencias críticas. El geriátrico de Navas del Rey, del que proceden los mayores, es uno de las 130 centros sancionados a finales del año pasado por incumplir las normas de higiene y personal. Este pueblo de la sierra de Madrid tiene un índice muy alto de contagios de COVID-19 entre su población y no hay informes que indiquen si los mayores tienen los síntomas de la enfermedad o si han estado en contacto con pacientes contagiados.

En la denuncia consta que ya se intentó hacer un traslado a la residencia Juan XXIII de Móstoles a mediados de mayo, que finalmente no se produjo por falta de personal y recursos para atender a estos nuevos residentes. Desde el Ayuntamiento resaltan la poca incidencia que ha tenido la pandemia en la residencia municipal, que solo ha registrado un fallecido con coronavirus, debido al refuerzo de personal y a las "precauciones que habían tomado las profesionales", explica la denuncia.

La denuncia incluye también fotos de prendas de ropa sucias y desgastadas con la que habían llegado los ancianos y de las uñas sin cortar de uno de ellos. Después de un examen médico, la residencia asegura que no dispone de personal suficiente para dar atención a estos nuevos usuarios y que tienen un perfil y necesidades diferentes a la del resto.

Varias residencias han criticado el caos en los traslados por parte de la Comunidad de Madrid. Señalan falta de información sobre las personas que acogen: no saben si son positivas por COVID-19 o no, el historial médico en ocasiones no llega con ellos y a veces no disponen de la documentación del residente ni de datos de los familiares. También se han producido casos de reingreso de ancianos que procedían de centros sanitarios, algo que el protocolo de la Comunidad de Madrid permite con la condición de que puedan ser aislados. Según datos oficiales, 2.099 residentes han sido ingresados y han recibido el alta.

Otra de las quejas de las residencias tiene que ver con a improvisación con la que la Comunidad de Madrid está llevando a cabo estos traslados, en algunos casos los centros que los recibían han sido avisados con pocas horas de antelación y no habían tenido tiempo ni de tener preparadas las habitaciones. La Comunidad de Madrid ha notificado el 5.909 muertos en residencias de ancianos con COVID-19 o síntomas compatibles con la enfermedad.