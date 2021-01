Almeida se apoya en las pérdidas calculadas por la patronal para defender su estimación de daños por Filomena

El alcalde de Madrid insiste en que la estimación de daños ocasionados por el temporal Filomena remitido al Gobierno para la declaración de zona catastrófica no "parece desencaminado". José Luis Martínez-Almeida se ha apoyado en un cálculo de pérdidas realizado por la patronal madrileña, CEIM, para defender las cuentas de daños hechas por el Ayuntamiento en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La estimación empresarial incluye el lucro cesante, es decir las pérdidas en facturación que sufrieron las compañías, cifradas en un 80% por la patronal. Ocho de cada diez no pudieron abrir sus establecimientos y el 74% tuvo problemas de abastecimiento, dice una nota de prensa enviada por CEIM este miércoles a cuyas cifras se ha referido el regidor.

Martínez-Almeida ha reiterado que su "obligación" era "incluir" todos los ingresos "que se han dejado de percibir" y ha concedido que "igual hay partidas que el Gobierno dice que tenemos que precisar más", mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en una valoración preliminar de las cifras, las ve "desviadas" y pide a la corporación municipal una "estimación más fina". Los daños materiales inventariados por el Ayuntamiento alcanzan 400 millones de euros, menos de un 30% del impacto total reportado.

El Ayuntamiento asegura, en todo caso, que no quiere entrar en "una guerra de cifras" con el Gobierno central. "Si el Gobierno considera que está desviado, hay que sentarse y hablarlo. Sea una cifra u otra", ha rematado el alcalde, que ha precisado que será el Ejecutivo de Sánchez quien marque el "calendario de reuniones" para afilar las compensaciones. Otras siete comunidades autónomas también han sido declaradas zona catastrófica tras el paso de Filomena.

En el informe de 23 paginas enviado al Gobierno, adelantado por la Cadena Ser, la corporación de PP y Ciudadanos reclama la compensación por los "servicios no prestados", que cifra en 45,8 millones de euros, incluyendo las actividades culturales y deportivas. Para estimar las pérdidas, el Ayuntamiento de la capital ha tomado como referencia los ingresos de las mismas fechas del año pasado, cuando el país todavía no estaba azotado por una pandemia. El equipo municipal quiere también recuperar las mensualidades de todos los madrileños que no han podido utilizar las pistas deportivas en el mes de enero o la cantidad que se ha dejado de ingresar por el uso de los parquímetros. El argumento del Consistorio es que esos ingresos que no se perciben "suponen un daño".

Grúas para recoger montones de nieve

La ciudad, mientras, sigue recuperándose del temporal. El Ayuntamiento ha retirado de madrugada 4.000 toneladas de montones de nieve que todavía había en las calles, según ha informado el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante. Este operativo especial formado por camiones, baldeadoras y grúas seguirá actuando en la noche del jueves al viernes para retirar "las últimas huellas de Filomena", según Carabante. El alcalde ha pedido "extremar precauciones" con el viento previsto para los próximos días, especialmente por la posible caída de árboles. Las especies de 1.600 calles ya han sido revisadas, según el Ayuntamiento. Faltan otras 3.500. El trabajo se ha encomendado a una empresa externa.

El caos generado en la capital tras las consecuencias de Filomena han revelado un nuevo damnificado: el reciclaje. El Consistorio no hizo la recogida selectiva de basuras habitual durante la semana pasada por la "situación de emergencia" y mezcló en los mismos camiones todo tipo de residuos. Carabante ha justificado que la urgencia era "retirar las toneladas de la vía pública" y ha explicado que no era posible separar porque los residuos "estaban mezclados en los propios contenedores". Otro de los motivos que llevaron a esta decisión fue que los camiones no podían circular por todas las calles, a causa de la nieve y el hielo. La situación, dice el Ayuntamiento, ya se ha normalizado.