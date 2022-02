Almeida renuncia a fondos europeos transferidos a Madrid para rehabilitar viviendas mientras se queja en Bruselas

El pasado miércoles, José Luis Martínez-Almeida viajaba a Bruselas encabezando una delegación de alcaldes y cargos regionales del PP para sumarse a las quejas del líder de su partido por la gestión de los fondos europeos en España, ya que consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez discrimina en ese reparto a las administraciones gobernadas por el PP y beneficia a las del PSOE o las de otros partidos. En aquel viaje, en el que finalmente no fue recibido por ningún representante de la Comisión Europea, Almeida incluso pidió que se abriera en el Congreso una comisión "con la única finalidad de poder fiscalizar la gestión de los fondos" porque, según insistió, "los criterios de distribución no son públicos ni son objetivos, ni tampoco son transparentes más allá de que como consecuencia de esta visita el Gobierno de la nación haya sacado ayer un documento para tratar de paliar la denuncia que nosotros estábamos haciendo". Los dirigentes regionales del PP, además, lamentan especialmente la discriminación que creen que sufre Madrid.

El PP redobla la campaña en Bruselas contra el reparto de fondos europeos, ahora con los alcaldes

Saber más

Sin embargo, el regidor madrileño ha renunciado a solicitar millones de euros de esas ayudas para la rehabilitación de vivienda de los fondos europeos que fueron transferidos por el Gobierno central al de la comunidad, para su posterior reparto a los ayuntamientos. Según explicó la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, el pasado 31 de enero durante la inauguración del foro “Fondos Next Generation, una oportunidad para la transformación del sector inmobiliario,” la Comunidad de Madrid había recibido 300 millones de estos fondos, de los que 160 irían destinados para ayudas a la rehabilitación de viviendas y otros 140 millones para la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler, que deberán implementarse antes de noviembre de 2023 y estar finalizadas en junio de 2026.

La consejera desgranó en ese foro la Estrategia de Recuperación y Resiliencia del Gobierno autonómico y las actuaciones a desarrollar en esta materia para la ejecución de los créditos asignados. Y, según contó en ese momento, ese otoño envió una carta a todos los municipios madrileños para que fueran presentando sus propuestas, recibiendo solicitudes por parte de 65 ayuntamientos para rehabilitar sus barrios con una financiación que superaba los 112 millones de euros, es decir, 48 millones menos que los 160 millones que les había transferido el Gobierno central para Madrid.

Madrid pide 24 millones para cuatro zonas

Tras conocer estos datos, Más Madrid, principal partido de la oposición en el Ayuntamiento madrileño, y el PSOE quieren saber por qué Almeida ha renunciado a pedir más de ese dinero mientras se queja en Europa de que se discrimina a la capital. Este lunes registrarán una proposición conjunta para que el Gobierno municipal les conteste en el próximo Pleno de la comisión del Desarrollo Urbano, Obras y Equipamiento, que tendrá lugar el miércoles.

Según recuerdan ambos grupos en su iniciativa, a la que ha tenido acceso esta redacción, el pasado 3 de febrero, la Junta de Gobierno aprobó solo cuatro de los llamados “Entornos de Rehabilitación Residencial Programada”: Meseta de Orcasitas, Puerto Chico, Poblado Dirigido de Fuencarral y Colonias de Carabanchel, que obtendrán en total 23.480.000 de euros de los Fondos Next Generation con los que solo se podrán rehabilitar 1.600 viviendas.

"Teniendo en cuenta que el parque edificatorio del municipio de Madrid representa aproximadamente la mitad del conjunto de la Comunidad, Madrid debería haber optado a alrededor de 80 millones de euros", sostienen. "Está decisión dejará sin ayudas a la rehabilitación a decenas de barrios y miles de ciudadanos del municipio y, además, puede hacer incumplir los objetivos de la Comunidad de Madrid y por lo tanto, existe un riesgo muy real de que la cantidad se pueda reducir en los próximos ejercicios", aseguran.

Más Madrid y PSOE piden en su proposición que "el Ayuntamiento solicite a la Comunidad de Madrid ayudas adicionales a la rehabilitación por el importe no solicitado de la cantidad transferida por la Administración Central a la comunidad, esto es, 48 millones de euros". Además, quieren que "el Área de Delegada de Vivienda, delimite en los próximos tres meses nuevos Entornos de Rehabilitación Residencial Programada, en aquellos ámbitos donde hay una fuerte demanda como: Entrevías, Simancas, San Blas, Ntra. Sra. De Lourdes, Pº. Extremadura, Moratalaz, Ambroz, Canillejas o Barrio Lucero".

El pasado viernes el grupo de Rita Maestre preguntó sobre este tema en la reunión que celebró el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda sin obtener respuesta. Su concejal en la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Equipamientos, Paco Pérez, que fue quien preguntó, no entiende por qué "no se está aprovechando el potencial que tiene la Empresa Municipal de la Vivienda que va a ser la encargada de gestionar estos fondos". "Han dejado fuera a decenas de barrios y miles de ciudadanos de Madrid de la posibilidad de obtener más fondos con el consiguiente peligro de no ejecutarlos y de que la cantidad se pueda reducir en los próximos años", asegura a esta redacción.

Además, critica "el victimismo del PP", y de su portavoz nacional y alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida: “Han sido incapaces de presentar proyectos para poder optar a los fondos europeos de acuerdo con la población y número de viviendas que hay en nuestra ciudad. La incompetencia y el desinterés de este equipo de Gobierno por Madrid han dejado sin ayudas a la rehabilitación a decenas de barrios y miles de ciudadanos", insiste.

Por su parte, el responsable de esta área del PSOE, Pedro Barrero, cree que "los Fondos Next Generation son una oportunidad única para impulsar la regeneración urbana de los barrios en Madrid mediante la conservación y eficiencia energética en edificios y mejora de los espacios urbanos de estas zonas. Y mientras esto ocurre el PP se dedica a boicotear y hace el ridículo en Europa con sus críticas a la gestión de los fondos europeos". "Estos son los Fondos de todos los madrileños y madrileñas y existe una falta de transparencia y participación que podrían haber involucrado al tejido asociativo, económico y los grupos políticos que forman la corporación municipal", añade a elDiario.es.

El Ayuntamiento: "A Madrid no le correspondía ningún dinero concreto"

El área de Vivienda de Madrid, consultada por esta redacción, responden que lo primero que quieren aclarar es que "al Ayuntamiento de Madrid no le correspondía ningún dinero concreto de los fondos europeos". "Ha hecho sus peticiones en función de una selección seria y rigurosa de las necesidades del parque residencial de la capital, realizando diagnósticos socioeconómicos y ambientales basándose en objetivos energéticos".

"Como ya explicamos en Junta de Gobierno los cuatro ámbitos residenciales elegidos son zonas muy 'maduras', conocidas, y muy trabajadas que han formado parte de otros planes de rehabilitación anteriores, donde entendemos que va a ser más exitosa la convocatoria. El Real Decreto que regula estas ayudas establece un bajo porcentaje de subvención en rehabilitación estándar (40%), por lo que se han elegido barrios en los que, debido a su tipología, se pueda hacer la mayor cantidad de rehabilitación energética posible".

Además, rechazan los datos aportados por Más Madrid y el PSOE asegurando que "para rehabilitación de viviendas el presupuesto que tiene la Comunidad de Madrid sea de 90 millones (no cerca de 161, como se ha indicado)". No obstante, asumen que el área de Vivienda solo ha solicitado 24 millones, "que servirían para rehabilitar 1.600 viviendas en estos cuatro ámbitos". "El número final de viviendas rehabilitadas dependerá de las solicitudes de los vecinos, los fondos que finalmente nos apruebe la Comunidad y los que finalmente apruebe el Ministerio. Esta una primera fase de otras posteriores en los años siguientes", añaden.

"Creemos que nuestra petición es realista y rigurosa", afirman desde el citado departamento. "Hay que tener en cuenta que no se trata de pedir la mayor cantidad de dinero… Hemos informado a la Comunidad de Madrid que estamos en disposición de solicitar 50 millones de euros para la construcción de 13 nuevas promociones. Estamos a la espera de que la Comunidad de Madrid nos comunique que ya tienen los fondos para hacer la petición formal. Esta estimación de 50 millones, sumados a la estimación de los 24 millones para la rehabilitación de barrios, harían un total de 74 millones solicitados por el Ayuntamiento de Madrid".

Finalmente, aseguran que "la rehabilitación es uno de los ejes principales de la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Los fondos europeos son un complemento más. Solo en 2022 los planes municipales de rehabilitación van a destinar 57 millones, que sumados a los 74,5 millones en ayudas tramitados en las convocatorias de 2020 y 2021 hacen que en tres años el Área de Vivienda haya destinado 131,5 millones en rehabilitación, dando así ayudas a 59.000 viviendas/familias. Actualmente estamos trabajando simultáneamente en distintas fases de 52 promociones en total, lo que supone construir 4.132 viviendas nuevas para la ciudad de Madrid en esta legislatura", adelantan.