Miles de jóvenes celebran un macrobotellón en Madrid: "Tenemos que pasarlo bien"

Miles de jóvenes se han citado esta noche en el Parque de Berlín de Madrid, donde han celebrado un macrobotellón. “Salíamos de casa y nos lo hemos encontrado”, dicen dos amigas que prefieren no desvelar su nombre y que portan un vaso en su mano. Llegan al parque pasadas las 22 horas. “Nos quedaremos si hay plan”, admiten.

Mientras la muchedumbre improvisa una fiesta en el parque, al otro lado, se celebra un concierto de Marta Sánchez, en las fiestas de la Merced. En las diferentes calles del parque, la música la ponen los asistentes, que, sin mascarillas ni distancias, cantan, saltan y bailan equipados con copas, botellas y latas.

“No me parece responsable lo que veo”, dice un chico de 16 años detrás de su mascarilla. “Casi nadie la lleva, pero yo creo que hay que hacerlo”. El joven asegura que ha venido a la cita, que no estaba convocada según explica, “por estar con los amigos”: “No me interesaba venir de fiesta, solo salir con ellos”, apunta.

A su alrededor continúa la fiesta. “¿Dónde estas? Manda ‘ubica’ dice una chica al teléfono buscando a sus amigas. No quiere entretenerse a hablar con elDiario.es “para no perderlas”.

“Nosotros hemos venido a pasarlo bien. A beber y a socializar con la gente”, cuentan Alberto, Jaime y Jorge, de “entre 17 y 18 años”. Los chicos admiten que el ambiente “les parece muy bien”: “Si estás vacunado no debería haber peligro”, apunta Jaime. “Es más si hay COVID, aunque lleves mascarilla va a dar igual, te vas a contagiar igual”, añade Jorge. “Los jóvenes tenemos que pasarlo bien”, dicen los tres, que no se quedarán más allá de las 03.00 horas: “Ahí ya está muerto esto, solo queda la chusma”, expresan.