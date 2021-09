Casi un millón de euros para celebrar la "hispanidad" sin indígenas

A las pocas horas de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicara en Estados Unidos la "hispanidad" atacando al "indigenismo que se ha apoderado de varios países latinoamericanos", Toni Cantó y Marta Rivera de la Cruz han presentado ante los medios de comunicación un programa cultural que celebra "un legado del que nos sentimos tan orgullosos". Los recién llegados al PP desde Ciudadanos también coinciden en colmar de halagos y agradecimientos a la presidenta de la Comunidad de Madrid por querer que el día de la Hispanidad "no solo desfile el Ejército español, sino también la cultura y el arte hispano", ha dicho Cantó.

Al festival con casi cien actividades en dos semanas lo han llamado Hispanidad. Todos los acentos caben en Madrid. Tiene un presupuesto de 850.000 euros y se desarrollará desde este martes hasta el próximo 12 de octubre, día de la Hispanidad. Desde la Consejería destacan dos eventos entre casi el centenar: el concierto en el WiZink Center con Ana Mena, Omar Montes y Yotuel (de 20 a 35 euros la entrada) y una corrida de toros. También rescatan al director de escena Juan Carlos Pérez de la Fuente, al que la corporación de Manuela Carmena despidió del Teatro Español y cuyos montajes fueron los más caros y los que peor funcionaron en taquilla.

A pesar de hablar de la cultura que hermana a "las dos orillas" en la dirección del programa no ha participado ningún americano. Marta Rivera de la Cruz dice que Karina Saiz [periodista venezolana del ABC] y Jorge F. Hernández [exresponsable cultural de la embajada de México] les han "ayudado a organizar las tertulias del Círculo de Bellas Artes". Entonces, ¿qué es la "hispanidad"? "Hablamos de una patria común del español. No solo los que viven aquí, sino los que hablan, entienden, estudian y piensan en español. Va más allá del concepto geográfico", indica Rivera de la Cruz.

Ni rastro de indígenas

La cultura indígena repudiada por la presidenta de la Comunidad de Madrid no está presente entre el centenar de actividades, ¿por qué? "Es un festival del español y de la cultura en español", resuelve la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, que ha preferido evitar dar una explicación a la ausencia de esta parte de la población americana. Tampoco formará parte de esta peculiar fiesta de lo hispano la exposición de la artista peruana Sandra Gamarra, alojada en el seno de la Consejería de Cultura, en Alcalá 31, y que ha sido censurada por citar "racismo" y "restitución". La consejera ha tratado de ser convincente al explicar que la exposición ya estaba planteada hace casi dos años y que ya había sido inaugurada. Todas las exposiciones en galerías de arte incluidas en el programa, también.

Marta Rivera de la Cruz ha asegurado que este festival "al igual que la Oficina del español" empezó a hablarlo con la presidenta en noviembre de 2020, cuando todavía sostenía el palo de la bandera del partido naranja. "Fue ella la que me dijo que le parecía una pena que la hispanidad no se celebrase la cultura del español de manera muy visible", explica la consejera de Cultura. "Cuando llegó Toni ya había una hoja de ruta muy clara", matiza Rivera de la Cruz. Entonces, si la programación la han llevado los técnicos de la Consejería ¿en qué ha consistido la labor de Toni Cantó?

—Bueno, la programación la han llevado los técnicos y la he llevado yo. Yo les he hecho algunas propuestas que me apetecían y las hemos puesto en común Gonzalo, Ruperto y yo —responde Toni Cantó.

—Oye y yo también, eh —interrumpe Marta Rivera de la Cruz.

—Y tú también, Marta, tú también —accede Cantó ante su jefa.