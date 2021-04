Mónica García se define como una orgullosa "sanitaria, política y ciudadana" y se pregunta "qué es Ayuso"

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, se ha definido como una orgullosa "sanitaria, política y ciudadana" para preguntarse, a renglón seguido, "qué es (Isabel Díaz) Ayuso".

Desde Leganés, donde ha estado acompañada por el líder de Más País, Íñigo Errejón, García ha explicado que Ayuso, "la de la misma chaqueta en el debate de Telemadrid", le ha pedido en un mitin que elija entre ser sanitaria o política.

"No, soy sanitaria y política y estoy igual de orgullosa. Soy sanitaria, política y ciudadana y lo era cuando denunciaba el abandono de los mayores, el despilfarro en el Zendal, que se les diera comida basura a los niños y niñas, cuando no me contestaba sobre dónde estaban los fondos COVID", ha enumerado.

"¿Qué es ella? Si cuando más falta hacía la política desapareció y se refugió en un hotel de lujo a 14 kilómetros de niños y niñas sin luz ni calefacción", ha reprochado.

Errejón: "Apuntadnos bien, vamos a barrer de las urnas el odio"

Errejón ha remarcado que en Más Madrid no hay cetmes --como los de las balas enviadas al candidato de Unidas Podemos al 4 de mayo, Pablo Iglesias-- sino "cuerpos, corazón y caras", por lo que ha enviado un mensaje a quienes se encuentren detrás de las amenazas: "Apuntadnos bien, vamos a barrer de las urnas el odio".

El líder de Más País ha asegurado que ellos no se van a poner "de espaldas o de medio lado" ante las amenazas. "Alguna gente tiene tanto pánico a llegar a las urnas que sólo tienen balas", ha espetado. Errejón ha remarcado que Ayuso "aspira a gobernar con ellos", con "los señoritos de la extrema derecha de las amenazas".