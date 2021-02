Una mujer denuncia que un conductor de la EMT dejó abandonada a su hija, de 12 años, en mitad del trayecto por no presentar el abono

Un conductor de la EMT ha obligado a bajarse del autobús este jueves a una niña de 12 años que no encontraba su abono de transporte, según ha denunciado su madre, Gema Gil, a elDiario.es. La menor quedó abandonada a más de un kilómetro de su casa, en una avenida vacía de viviendas a las 7 de la mañana, en la mitad del trayecto entre el instituto y su domicilio, sin compañía ni posibilidad de comunicarse con su familia.

Daniela toma a diario un autobús de la línea 142 para llegar a su instituto, junto a su prima, de 14 años. Este jueves, cuando consultó la aplicación de la EMT (Empresa Municipal de Transportes de Madrid), el autobús tardaba menos de lo esperado. Salió corriendo y llegó justo a tiempo a la parada, sin su prima, que se había rezagado unos minutos.

"La niña estaba nerviosa porque llegaba tarde, se puso a buscar el abono y no lo encontraba. El conductor del autobús le ha dicho que se tenía que bajar y la ha dejado sola en una zona sin viviendas, a las 7:15 de la mañana, cuando aún es de noche", explica Gil, que escribió un hilo en Twitter esta mañana contando lo sucedido que se ha hecho viral.

Mi hija tiene 12años, va al cole en bus todos los días, la conocen, hoy se le olvido el abono y el conductor ha decidido bajarla en una parada donde no hay gente, sola. A las siete de la mañana. Me ha llamado llorando muy asustada. Hay que ser muy sinverguenza @EMTmadrid — Gema Gil (@ggilmir) 11 de febrero de 2021

Gil detalla a este diario que una media hora después de que su hija saliese de casa recibió una llamada de un número desconocido. Cuando descolgó, su hija, al otro lado de la línea "estaba llorando" y "apenas se le entendía nada". Enseguida, una mujer se puso al teléfono y le explicó que se había encontrado a Daniela corriendo y "llorando sin consuelo". "Nos ha explicado que cuando se la ha encontrado estaba corriendo, lejos de una parada de autobús, y que la acompañaba hasta que llegásemos nosotros", relata.

Daniela, en realidad, sí llevaba el abono transporte mensual, explica su madre, pero "entre las prisas y los nervios" no logró localizarlo cuando entró al autobús. El conductor esperó algunas paradas hasta exigirle que se bajara, en medio de la avenida Albufera, en el madrileño barrio de Vallecas, un tramo repleto de oficinas y concesionarios y sin viviendas. Daniela habitualmente lleva un teléfono móvil, para comunicarse en caso de urgencia, pero, de nuevo por las prisas, ese día se lo había dejado en casa.

"Lo que no se entiende es por qué el conductor deja que suba si no lleva el abono. Entiendo que arrancó dejó que suba porque la conoce. Pero, si ya ha subido, no la dejes abandonada luego", protesta Gil, que pide que se establezca un protocolo para este tipo de casos, especialmente cuando se trata de un menor que queda sin compañía.

Después del incidente, envió un mensaje privado por Twitter a la EMT. Desde la empresa municipal le respondieron que la normativa no permite viajar en los autobuses sin validar el abono o un billete sencillo. "Sentimos mucho lo ocurrido. La normativa indica que no se puede viajar en nuestros buses sin validar TTP/Abono o abonar billete sencillo. Puedes remitir tu queja formal a través de nuestra web", fue el mensaje que recibió.

El reglamento de viajeros de la EMT expresa que "todo viajero deberá estar provisto, desde el inicio de su viaje, de un título de transporte válido, que deberá someter al control de entrada en el vehículo", aunque no detalla un protocolo en caso de que el vehículo ya está en marcha. El texto, aprobado a través del Decreto 206/2000 y actualizado por última vez en 2008, establece que, de no presentar un título válido, los pasajeros "estarán obligados a abonar en concepto de recargo extraordinario de carácter tarifario por el servicio utilizado o que se pretendiera utilizar, un importe igual al resultado de multiplicar por 20 el importe tarifario correspondiente al billete de un solo viaje o billete sencillo". Sin embargo, no establece que el conductor deba obligar a una persona a abandonar el vehículo una vez que se ha puesto en marcha.

Fuentes de la empresa municipal han afirmado a este diario que han "tenido constancia del comentario en redes sociales y se ha puesto en contacto con la autora a través de Twitter indicándole los canales de la empresa para que comunique el incidente" y han adelantado que se abrirá una investigación interna "para esclarecer los hechos" una vez recibida la reclamación pertinente a través de los canales de atención al cliente.

"A título informativo, con el billete de viaje y su validación se incluye el seguro de viajeros, obligatorio en todos los medios de transporte para estar cubierto en caso de accidente o suceso, han añadido. "Lo he querido poner en redes para que no le pase más a un niño o a una niña. Si no llevas cambio, también te hacen bajarte, aquí no hay normativa que valga. No podemos estar tranquilos, la niña tiene que ir al cole sola y no sabes qué le puede ocurrir si esto vuelve a suceder", replica Gil.

Los sindicatos consultados por elDiario.es reconocen que no hay un protocolo claro. Javier Candil, del Sindicato de Conductores de Autobuses de Madrid (Sicam) admite que no estaba al tanto del incidente, pero advierte de que si una persona no valida su título de viajero no está asegurada en caso de accidente. "Yo en principio confío en la forma de actuar del conductor. En mi línea habitual, si al viajero lo conozco, quizás le pago un billete y al día siguiente me lo devuelve, pero no puedo autorizar a nadie a viajar sin billete", explica.

Elías Calderón, secretario de Organización de la Plataforma Sindical de la EMT, opina que sin un protocolo claro, especialmente en el caso de viajeros más jóvenes, "todo queda al albur de cómo actúe el conductor en cada momento". "Estoy seguro de que el 99% de los conductores habría actuado de otra manera, pero no quiero decir con esto que el trabajador no tenga corazón. Habría que estudiar qué ha pasado y qué falla en estos casos para que no vuelva a suceder", precisa. "Yo, lo primero, protegería al menor, siempre me pongo en esa situación porque puede ser mi hijo", cierra.