El pacto de tres díscolos de Más Madrid con Almeida: cambios en la rebaja del IBI y Almudena Grandes, Hija Predilecta

El acuerdo alcanzado entre tres concejales díscolos de Más Madrid con el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís ha allanado la aprobación de los presupuestos en el Ayuntamiento de la capital. El pacto, al que se llega tras el portazo de Vox en el consistorio al Gobierno municipal, fue muy celebrado este lunes por ambas partes mientras el resto de la oposición de izquierdas lo consideraba "una estafa democrática" y "una indignidad" para los madrileños.

Entre el grupo de ediles escindidos de Más Madrid, uno de ellos, Felipe Llamas —ex jefe de gabinete de Manuela Carmena—, ha optado por renunciar al acta por estar en desacuerdo con esa alianza para aprobar las cuentas. Sucedió durante la noche del lunes, horas después de que la portavoz de los ediles de la formación autodenominada Recupera Madrid, Marta Higueras, compareciese en una rueda de prensa con los representantes del equipo de Gobierno negociadores y el alcalde por videoconferencia.

Entre las medidas que estos ediles arrancaron al regidor está la de declarar a Almudena Grandes como “Hija Predilecta” de la ciudad de Madrid después de que el propio Almeida se opusiera tajantemente a ello en el Pleno en donde se le solicitó tras el fallecimiento de la escritora. Entonces el alcalde y su portavoz, Inmaculada Sanz, acusaron a los grupos de izquierda de "utilizar de forma partidista" y "nauseabunda" su muerte. Solo unas semanas más tarde el equipo de gobierno ha accedido a esta petición para sacar adelante sus cuentas.

Otros dos de los puntos que más destacó Higueras fue "el regreso del Orgullo" a la capital y el "apoyo a la diversidad LGTBI" con la aportación de 150.000 euros extra para la concurrencia competitiva de estos colectivos, así como la "eliminación de las subvenciones a las entidades que acosan a mujeres en las clínicas de interrupción del embarazo", una líneas rojas que pusieron encima de la mesa como respuesta a las exigencias de Vox en ese sentido. La Fundación Madrina, vinculada a este grupo de extrema derecha, se verá afectada por el acuerdo.

Los ediles díscolos de Más Madrid que han pactado con Almeida también presumen de haber arrancado el compromiso al alcalde de un mayor "apoyo sociolaboral para menores no acompañados" y de la "dotación de fondo de emergencia habitacional para aquellas familias que por situación de crisis o pandemia no puedan hacer frente a los gastos de su vivienda". A esto unieron la "creación de oficinas de atención e información para la gestión directa del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y "la puesta en marcha de una solución humanitaria de emergencia energética para la Cañada Real".

Otra de las medidas que han vendido como "logro" es que "no habrá regalo fiscal", es decir, que el alcalde renuncia parcialmente a su prometida rebaja fiscal de 60 millones de euros en el IBI, que en vez de ser lineal y generalizada será mayor en los inmuebles con un valor catastral de menos de 300.000 euros. Pero tampoco grava más a los grandes propietarios de edificios, como pedían. Otro de los puntos incluye "la paralización de la cesión de terrenos de carácter municipal residencial".

Almeida, además, se compromete a la "reducción del endeudamiento del Ayuntamiento" y a que el transporte madrileño en los autobuses de la EMT sea gratuito "en periodos de alta contaminación y días de episodios de alta densidad de tráfico" por lo que se acepto una partida de ingresos de 25 millones de euros. Además, se destinarán 1,5 millones para la implantación de oficinas de atención y gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV); otros 2 millones destinados a subvencionar el alquiler de las familias en situación de emergencia habitacional.

Junto a esto figura la "cesión de Prado 30 a la Comunidad de Madrid - el antiguo edificio de La Ingobernable- para la construcción de un Centro de Salud y un equipamiento cultural en diálogo con los vecinos del distrito". Contará con una partida de 300.000 según el anuncio realizado este lunes.

El pacto suma el "refuerzo de BiciMad con gestión directa desde EMT"; "la creación de de nuevos carriles bici" y "línea de ayudas para tejados verdes e instalación de renovables".

Más Madrid pide que no se celebre ahora el Pleno

La nueva situación en la que se ha quedado el Ayuntamiento tras la baja de Felipe Llamas ha provocado que el grupo mayoritario de la oposición, Más Madrid, haya exigido al alcalde que no se celebre ahora el Pleno, fijado para este miércoles, en el que se aprobarán las cuentas, que saldrán adelante aunque con un voto menos a favor. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, cree que “este Pleno no cumple con las garantías democrática mínimas por lo que pedimos que se posponga a hasta que se den esta garantías”. “No se sabe quién va a ir y, peor aún, quien va a poder votar después de la renuncia de uno de los concejales tránsfugas con lo que contaba el alcalde”, ha lamentado. Maestre ha solicitado la reunión "urgente" de una Junta de Portavoces.

A su juicio, en el Ayuntamiento se está viviendo "un capítulo más de la profunda crisis que atraviesa el Gobierno de Almeida, un Gobierno sin rumbo, sin horizonte, que funciona a bandazos y que no tiene ni la mayoría ni la estabilidad necesaria para sacar adelante sus políticas". La portavoz de Más Madrid ha culpado a Almeida de la caótica situación creada y ha pedido al regidor del PP “que deje de ensuciar las instituciones para ocultar su debilidad política”.

También se ha pronunciado el PSOE cuya portavoz de Hacienda, Enma López, ha calificado de "apresurado" dicho acuerdo, como cree que se ha demostrado tras la renuncia de Llamas. "No es cietrto que Almeida sea un alcalde de consenso, lo que sí es cierto es que se ha encontrado con tres personas dispuestas a blanquear todas sus políticas", ha sentenciado López.

Villacís lamenta que quieran "boicotear los presupuestos"

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha considerado "un disparate" la petición de Más Madrid de aplazar el Pleno presupuestario. "Me da la sensación que parte de la izquierda prefiere que [el pacto] sea con Vox", ha dicho la dirigente de Ciudadanos. "Madrid no se puede parar por una dimision de un concejal". "No sé que más cosas se les van a ocurrir para boicotear los presupuestos de este Gobierno", ha añadido.

Villacís ha recordado que desde el equipo de Gobierno "les hemos tendido la mano" con unos pactos que en su opinión demuestran que "el centro es fuerte". La número dos del Ayuntamiento ha adelantado que van a aceptar "al menos 30 enmiendas" de estos grupos de la oposición, "creo que mucho más que Manuela Carmena admitió a los demás en los cuatro años en los que estuvimos en la oposición".

Vox carga contra "la izquierda siniestra y la derechita cobarde"

También se ha pronunciado Vox, pero para criticar algunos de los puntos del pactos que más les ha molestado. "Los de Almeida y los de Carmena pactan quitarle el dinero a madres e hijos en situación de pobreza (Fundación Madrina) para dárselo a los menas".

"La izquierda siniestra y la derechita cobarde prefieren subvencionar el negocio de la inmigración a apoyar a las familias más vulnerables", ha señalado el grupo de extrema derecha en Twitter.