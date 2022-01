El Pleno de Alcorcón rechaza la dimisión de la alcaldesa del PSOE inhabilitada para gestionar empresas

El Pleno del Ayuntamiento de Alcórcón, convocado este lunes de forma extraordinaria, ha rechazado una moción en la que PP, Vox y Ciudadanos pedían la dimisión de la alcaldesa, Natalia de Andrés, del PSOE, tras ser inhabilitada durante cinco años para gestionar y administrar bienes ajenos públicos y privados, por la quiebra de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA) de la que ella era una de las administradoras mercantiles. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, que ha sido recurrida, condena también al exalcalde socialista de la localidad, Enrique Cascallana, a diez años de inhabilitación por los mismo hechos. La moción ha contado con los votos en contra de PSOE y Ganar Alcorcón -que son socios de Gobierno- y los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox, cuyo portavoz, Pedro Moreno, se ha despedido del Pleno gritando "dimisión".

Nada más conocerse el fallo, tanto el PP como Vox y Ciudadanos exigieron la dimisión inmediata de la alcaldesa. Este lunes, De Andrés ha defendido durante el tenso Pleno su gestión y su inocencia asegurando que la sentencia, además de no ser "firme", no afecta a su cargo como alcaldesa y se ha aferrado al informe técnico que ella misma pidió en el que se asegura que dicho fallo tiene "algún error que otro muy grave", además de que "no tiene efectos" ya que los hechos son de ámbito mercantil.

La regidora socialista ha cargado contra el PP y ha destacado la labor llevada a cabo por la empresa EMGIASA que "construyó centros cívicos y miles de aparcamientos, escuelas infantiles y miles y miles de viviendas públicas". "Creo que hay que sacar pecho por esa política de vivienda", ha señalado, poniéndola en contraste con la que llevó a cabo el PP que "contruyó cero vivienda públicas" y que "nada más llegar [al Ayuntamiento] puso en marcha medidas para llevar a la empresa publica a concurso de acreedores", ha recordado.

"Hay una claro intento de confundir a la ciudadanía y de tergiversar los hechos", ha sostenido durante su intervención De Andrés. "Esto es una manipulación burda. ¿Es ético querer que se aplique castigo aunque el proceso judicial no haya finalizado?", ha preguntado dirigiéndose a los partidos de la oposición.

El concejal de Vox, Pedro Moreno, ha reprochado en tono agrio a los socialistas que vivan "en la República independiente de Alcorcón" y ha pedido varias veces la dmisión de la alcaldesa. "Una persona inhabilitada no puede hacer los quehaceres del sector público", ha sostenido. "Es una vergüenza que no quiera levantar el culo del sillón. Señora de Andrés está dando un espectáculo. Da vergüenza y bochorno a los vecinos de Alcorcón", ha señalado.

También la portavoz del PP, Ana Gómez, le ha afeado que siga "en su poltrona", dejando "abandonados" a los vecinos y le ha pedido de deje su cargo porque está "incapacitada" para ejercerlo. Jesús Recover y Diana Fuertes, portavoces de Ciudadanos, se han sumado a los reproches del PP y Vox y han lamentado "la mala gestión" que se ha hecho "con el dinero de todos". Fuertes ha criticado que la regidora aún no haya "pedido perdón a los vecinos de Alcorcón" y la ha inviado a irse por "transparencia, lealtad institucional y por su partido".

En defensa de la alcaldesa ha salido la concejala Hacienda, Patrimonio y Contratación Pública, Candelaria Testa, del PSOE, que ha preguntado a los concejales de la oposición si de verdad piensan que el equipo de Gobierno quiso hacer "daño aposta" a la empresa municipal. "No es un caso de corrupción. Los técnicos hicieron bien su trabajo", ha sentenciado.

Por su parte, el teniente de alcalde de Alcorcón, de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, ha insistido en que el Gobierno de coalición va a continuar trabajando "a pleno rendimiento hasta 2023", descartando la dimisión de la alcaldesa quien, en su opinión, se ha entregado a su trabajo mientras los grupos de la oposición solo se han dedicado a "rechazar cualquier iniciativa por sistema" sin plantear "ninguna alternativa"