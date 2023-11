Almeida impide la reprobación de Ortega Smith por Ferraz y carga contra Sánchez: “Los de Hamás son sus amigos”

Tres reprobaciones, una contra el delegado del Gobierno en Madrid, otra contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez –ambas presentadas por Vox– , y una tercera “moción de urgencia” contra el propio portavoz de la extrema derecha, Javier Ortega Smith, registrada por el PSOE, han convertido nuevamente al Pleno del Ayuntamiento de Madrid en un cuadrilátero de boxeo en el que el Gobierno del PP y la extrema derecha se han enfrentado entre ellos y también a los grupos de izquierda, Más Madrid y PSOE por diversos asuntos asuntos como telón de fondo, en su mayoría ajenos al ámbito local.

Entre los asuntos debatidos en Cibeles han estado la ley de amnistía a los líderes del procès, las manifestaciones violentas en Ferraz, los recortes que ha llevado a cabo Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid contra las leyes LGTBI e incluso o el “intento de asesinato” del exdirigente del PP y de Vox, Alejo Vidal Quadras, que todos los grupos han condenado sin excepción.

Pero la guerra de Israel contra los palestinos de Gaza se ha colado con virulencia en el debate con una durísimas acusaciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez, que siguiendo los pasos de la extrema derecha, no ha dudado en asegurar que los terroristas de Hamás son “los nuevos mejores amigos de Sánchez”.

El detonante han sido los reproches que previamente le había hecho la socialista Reyes Maroto al alcalde por no haber condenado con contundencia la violencia protagonizada por grupos ultras en la manifestaciones de Ferraz, sede del PSOE, lo que ha desatado la ira de Almeida al comienzo del Pleno de control. La portavoz socialista había sentenciado que el regidor “no podía seguir siendo alcalde de Madrid” por la “indiferencia” mostrada ante los actos violentos en la calle Ferraz.

Los “actos violentos” de Ferraz

“Usted ha permanecido durante demasiado tiempo en silencio, lo que le convierte en un cómplice de los violentos”, le ha espetado, recordándole que “son actos violentos” que han provocado “destrozos del mobiliario público que pagan todos los madrileños con los impuestos y en los que numerosos policías y periodistas han sido agredidos”. “Ante esta situación de violencia en las calles de Madrid no se puede ser condescendiente ni neutral”, le ha dicho Maroto.

Almeida, muy molesto, ha blandido entonces una foto de los terroristas de Hamás y tras asegurar que son “los nuevos mejores amigos de Sánchez”, ha ironizado con ella: “Qué pinta de pacifistas, de aliados de la paz y de la convivencia tienen estos señores… miren, miren la cara de felicidad de la rehén israelí que va secuestrada por los terroristas de Hamás”. A renglón seguido Almeida ha invitado a Maroto, a los ediles de su grupo, y por extensión, también a los de Más Madrid, que al inicio de todas sus intervenciones han condenado la matanza de palestinos por parte de Israel: “Digan ustedes conmigo, ‘Hamás es un grupo terrorista’, y hay que condenarlos sin paliativos porque si no su modelo de convivencia, el modelo del Partido Socialista pasa por aliarse y por ser socios de los que mataron a más de 1.000 personas en Madrid, incendiaron tantas casas del pueblo, de los que cometieron delitos de terrorismo en Barcelona y a los que van a amnistiar, y de aquellos que hace tres semanas o cuatro desde luego dejaron imágenes espeluznantes de una masacre en Israel”.

Esta actitud del regidor y del PP ha molestado a algunos de los ciudadanos que sitian al debate en la tribuna de invitados. Una mujer, ataviada con una pañuelo palestino, fue expulsada por el presidente del pleno, Borja Fanjul, tras las quejas de un edil del PP que aseguró que les estaba “insultando” y haciéndoles “cortes de margas”.

La “absolutitis” de Almeida

La jornada ha sido larga y ha estado trufada de un cruce interminable de acusaciones entre los portavoces de Más Madrid y el PSOE al alcalde, al que Maroto ha recomendado tomar “sal de frutas ” y este a su vez a ella comer “mucha fruta”, mientras los de Más Madrid le acusaban de padecer ya “absolutitis”. Pero los agarrones también han partido de Vox, cuyo portavoz, Javier Ortega Smith, que se ha referido a Maroto como la “portavoz del partido golpista” y a los de Más Madrid como los “de jamás Madrid”, ha acusado a los del PP de “ponerse de perfil” ante la amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez.

El dirigente de extrema derecha ha pedido la reprobación del Delegado del Gobierno en Madrid, al que ha acusado de una actuación “partidista” al ordenar cargas a la Policía Nacional contra las manifestaciones violentas celebradas en Ferraz.

En su turno, el portavoz del PP, Carlos Izquierdo, ha asegurado que el Delegado del Gobierno “más que como un Delegado se ha comportado como un delegado socialista y ha demostrado su nula capacidad de gestión”. “Este Delegado del Gobierno no es de nuestro agrado porque actúa sin pensar en los madrileños o en el interés general. Es, simplemente, un esbirro más de Pedro Sánchez”, ha zanjado. Pero al final su grupo se ha abstenido en la propuesta de Vox.

El partido de extrema derecha también ha pedido la reprobación del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por impulsar la ley de amnistía, contra la que Vox ha propuesto en la misma iniciativa que el Ayuntamiento “inste al Congreso de los Diputados, al Senado, a las Administraciones Públicas y demás instituciones, lleven a cabo actuaciones en contra de su tramitación”. Pero tampoco ha prosperado al negarse el de Vox a que los puntos se votaran por separado, por lo que el PP se ha abstenido de nuevo y ha propiciado que tampoco saliera adelante.

Almeida, después, ha explicado que la proposición de Vox contaba con siete puntos y “nosotros no estábamos de acuerdo en seis porque no estamos de acuerdo en intimidar a los servicios públicos de las instituciones” pero sí estaba de acuerdo en el punto siete “para reprobar a Sánchez”, “pero Ortega con sus infantilidades no perseguía reprobar a Sánchez, sino criticar al PP. Vox es la mejor coartada de Sánchez”, ha sentenciado el regidor.

Por su parte, el PSOE había conseguido meter in extremis en el orden del día del Pleno una “moción urgente” para reprobar a Javier Ortega Smith, por “las amenazas y coacciones” del dirigente de Vox a los miembros de la Policía Nacional que prestaron servicios en las manifestaciones de Ferraz, y por alentar “las concentraciones ilegales” en la sede del PSOE, que han terminado en graves disturbios, problemas de convivencia vecinal, agresiones a policías y periodistas, además de importantes daños en el mobiliario urbano. Pero el PP ha tumbado con su mayoría la posibilidad siquiera de ese debate, que Vox, en cambio, ha votado a favor de que se permitiera.

A media mañana el Pleno fue interrumpido para que los grupos condenaran los tres nuevos asesinatos machistas –uno de ellos, además, con violenta vicaria sobre una niña de cinco años, lo que eleva a más de medio centenar las víctimas de la violencia de género desde que va de año-, un acto en el que Vox ha vuelto a negar la evidencia y se ha desmarcado del minuto de silencio que han celebrado en la Plaza de Cibeles, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el resto de los portavoces municipales.