El Gobierno de Ayuso dice mostrar un “absoluto respeto” a los medios tras difundir el bulo del asalto a la casa de la presidenta

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, no ha querido este miércoles censurar el comportamiento de Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por haber amenazado a elDiario.es con “triturarlo”. Tampoco se ha querido pronunciar ante el hecho de que el propio Rodríguez enviara el martes a varios medios de comunicación mensajes con bulos sobre periodistas de elDiario.es y El País, además de los nombres y las identidades de dos profesionales de la cabecera de Prisa.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Gobierno, García ha evitado contestar a las numerosas preguntas que se le han formulado sobre si debería continuar en su puesto Miguel Ángel Rodríguez y sobre el presunto fraude fiscal cometido por la pareja de la presidenta regional. García se ha limitado a afirmar que “todos los miembros del Gobierno regional respetan al máximo el trabajo de los informadores”. Pero luego ha añadido que también piden “que no se traspasen líneas rojas y que, por tanto, se preserve la intimidad y el derecho a disfrutar” de su “entorno familiar en condiciones de anonimato y privacidad”.

Hace una semana Rodríguez amenazó por escrito a elDiario.es con cerrar este medio. Y este martes enviaba a diversos medios de comunicación informaciones falsas en la que se acusaba a periodistas de esta redacción y de otros medios de intentar allanar la vivienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Hasta donde yo sé –ha señalado el portavoz de Ayuso en su comparecencia–, las personas que han estado en las inmediaciones de la vivienda donde reside la presidenta son los que se han identificado como periodistas y son los que se han puesto en contacto con vecinos y con comerciantes. Por lo tanto no tenemos más que decir sobre esa cuestión”, ha zanjado.

“Todas las personas tienen derecho a su vida privada, sin ser acosadas en su domicilio particular”, ha reiterado el portavoz regional, que se ha amparado en que la pareja de Ayuso es “un particular” que no ostenta “ningún cargo público” y que, por lo tanto, no se puede pedir cuentas al Gobierno que preside Ayuso ni a ella de ninguna de sus actuaciones.

Refuerzo de la seguridad

Además, ha acusado al ministerio de Hacienda de estar filtrando los datos de su presunto fraude. Pese a no querer entrar en la cuestión, el portavoz de Ayuso ha insistido en que desde el Ejecutivo responden “siempre, sin tapujos en todas las ruedas de prensa” a todo lo que se les pregunta, “cosa que no hacen en otros gobiernos”. “Nosotros no vetamos absolutamente ninguna pregunta, no vetamos a ningún medio de comunicación y respetamos de manera absoluta y clara el trabajo que realizan todos los informadores. No tengan duda en ese sentido y es la práctica habitual de este gobierno”, ha remachado una y otra vez.

García ha desvelado además que el Gobierno autonómico ha reclamado al Ministerio del Interior que refuerce el dispositivo de seguridad de la vivienda de Ayuso ante estas “circunstancias especiales”. Pero la Delegación del Gobierno de Madrid ha desvelado que no han recibido ninguna solicitud en ese sentido.

--------------------

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

