El PSOE de Madrid recurre ante el Constitucional la ley de Ayuso que reforma el Consejo de Transparencia

El PSOE de Madrid acaba de anunciar que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley impulsada recientemente por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso que, según ha denunciado el portavoz de este grupo en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, “elimina el Consejo de transparencia, limita las potestades de la Cámara de cuentas y amordaza Telemadrid.

El recurso está firmado por 50 senadores y persigue “impedir que Ayuso elimine todos los instrumentos de control y transparencia que fiscalizan sus actuaciones”. “La Ley Anti-transparencia del pasado mes de diciembre consideramos que no cumple con la Constitución Española varios aspectos”, explican los socialistas. “No cumple con los principios de buena regulación y las garantías de la seguridad jurídica, ni la obligatoria especialización en legislación de ámbitos tan técnicos como la transparencia, o las cuentas públicas”, añaden.

Para los socialistas “se trata del derecho a la participación política que en la Ley Anti-transparencia es cercenado en el proceso de elaboración y aprobación. No respeta ni los principios de generalidad y abstracción. No garantiza la no arbitrariedad del legislador”, abundan.

A finales del año pasado, el Gobierno regional logró, gracias a su mayoría absoluta, aprobar una ley ómnibus que modificaba de golpe hasta 15 textos legislativos. Unas reformas legales encaminadas claramente a limitar la labor de fiscalización a su gobierno por parte de la oposición y de otros organismos públicos, además de quitarle a la Asamblea de Madrid, en la práctica, cualquier poder de control al Ejecutivo. La norma, se tramitó por la vía de urgencia.

Ayuso pleitea para evitar dar información

Este recurso ante el Constitucional del PSOE llega justo cuando se acaba de saber que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está litigando en los tribunales para tratar de impedir hacer públicas las actas de las reuniones en las que se tomó la decisión de no dar asistencia hospitalaria a los mayores de las residencias durante la pandemia de la COVID-19. En total, también tras esa orden del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, murieron en esos centros más de 7.000 mayores. Según adelantó la Cadena Ser, el Ejecutivo de Ayuso ha recurrido por la vía de lo contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para vetar la publicación de las actas.

A finales del año pasado Ayuso también recurrió ante los tribunales para evitar el acceso al expediente académico universitario de la presidenta regional.

Para el dirigente del PSOE lo que pretende la presidenta regional con estas maniobras “es claro y evidente” y no es otra cosa que “tratar de entorpecer el conocimiento público de hechos que tienen relevancia y trascendencia”. Por eso cree que el recurso que acaban de anunciar ante el Constitucional “trata de que no desaparezca el Consejo, no se usurpen capacidades a la Cámara de Cuentas para fiscalizar la gestión de la presidenta y que no se siga amordazando Telemadrid”. Los de Lobato buscan además con ello “recuperar al menos mínimamente la posibilidad de que los ciudadanos tengan derecho a acceder a la información de una forma directa y veraz”.

El líder del PSOE madrileño cree que su iniciativa puede prosperar porque la ley cuestionada va “en la dirección contraria a los objetivos constitucionales”.