Recupera Madrid se enreda en campaña: de enterrar a los partidos a crear uno “con fecha de caducidad”

Por si la precampaña madrileña de estas elecciones municipales del 28M no estaba ya bastante animada con los ingredientes con los que la han ido aderezando los diferentes aspirantes al bastón de mando de Cibeles, los dos ediles de Recupera Madrid, Luis Cueto y José Manuel Calvo, han decidido añadirle ahora un poco de la pimienta que le faltaba.

Recupera Madrid presenta su agrupación de electores para el Ayuntamiento de la capital con Luis Cueto como candidato

A finales del pasado mes de enero, Cueto, que es el cabeza de cartel de la agrupación de electores con la que los escindidos de Más Madrid concurren a estos comicios para el Ayuntamiento de la capital, presentaba a los integrantes de su lista, un grupo de “profesionales” de la sociedad civil sin antecedente políticos: “Es una candidatura no política”. “Cada voto a Recupera Madrid es un político menos y un profesional más”, remachaba el edil desde el emblemático Hotel Riu situado en el edificio España que el Gobierno de Manuela Carmena, del que él fue coordinador general, logró salvar de la demolición. Según explicó aquel día, su proyecto representaba el “hartazgo contra los partidos políticos”. Incluso imprimieron una esquela como réquiem a los partidos.

Poco después, a finales de marzo, el edil del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Madrid y candidato de la agrupación electoral escenificaba ese hartazgo en un impactante vídeo electoral. “Los partidos políticos están muertos. El 90% de la gente ya no confía en ellos. Tumba a los partidos. Pon profesionales”, pedía Cueto mientras, a golpe de pala, 'sepultaba' simbólicamente en la plaza de Cibeles las papeletas de Más Madrid, PP, Ciudadanos, PSOE, Vox y Podemos, sus rivales del 28M.

Lo que no se imaginó entonces el 'enterrador' Cueto es que semanas después de grabar ese spot electoral también Recupera Madrid terminaría registrándose como partido político en el Ministerio del Interior. La noticia la adelantaba este miércoles El País, que desvelaba que la agrupación de Cueto y Calvo se acababa de inscribir en secreto como una nueva formación bajo las siglas de “Profesionales”. El malestar de los dos ediles del Grupo Mixto, en donde siguen estando tanto Cueto como Calvo pese a la sentencia judicial que ordena disolverlo, no se ha disimulado dado que, según esgrimieron, iban a anunciar su decisión este mismo día. Pero el diario de Prisa se les adelantó con su primicia.

¿Qué ha pasado para que los dos concejales que se jactaban de denostar a los partido tradicionales hayan decidido ser uno más de ellos? El propio Cueto, en conversación con esta redacción, explica los motivos que les han llevado a cometer tal incoherencia. “Es cierto que llevamos mucho tiempo criticando ácidamente la existencia de partidos políticos clásicos, y todavía mucho más los llamados 'instrumentales' porque los consideramos una estafa”, afirma a modo de introducción. Pero esgrime que “el tiempo” se les echaba encima “para poder presentar la candidatura antes del domingo” para la que necesitan las 8.000 firmas que exige la ley como avales a las agrupaciones de electores, una tarea en la que siguen inmersos a tope.

De hecho, Cueto asegura que llevan recogidos a día de hoy más de 6.000 avales. Pero se han encontrado con un problema y es la exigencia por parte del secretario general del pleno del Ayuntamiento de que cada firma lleve adjunta una fotocopia del DNI. Un requisito que, según Cueto, no es necesario ya que esos datos “obran en poder de la administración”.

Por este motivo presentaron un recurso ante el Defensor del Pueblo, que les dio la razón al considerar exagerada esa petición. “Aun así, el secretario general –del consistorio, que debe validar las firmas–, desoyendo el mandato del Defensor, nos ha comunicado otra vez que del paquete de firmas que le mandamos ayer va a rechazar el 80% por no estar acompañadas del DNI”, replica con enfado.

“Estoy furioso”, reconoce Cueto, mientras lamenta que si es cuestión de cumplir la ley que se cambie para exigir los mismo requisitos al resto de las candidaturas. “Estoy convencido de que muchos partidos no conseguirían los avales”, sostiene, recordando el caso de la vicealcaldesa Begoña Villacís, “que ni siquiera logró reunir los 124 avales de militantes de su propio partido” para presentarse a las primarias y ser la candidata municipal de Ciudadanos.

En una reciente entrevista con elDiario.es, Cueto aseguraba estar convencido de que superarían esas 8.000 firmas imprescindibles para poder concurrir bajo la fórmula de agrupación. “Si no, no haríamos perder tiempo a los electores con una candidatura que no fuese a obtener un volumen importante de votos. Si aspiramos a 250.000 votos, lo lógico es que consigamos unas 8.000 firmas. Nos parece un filtro que privilegia a los partidos políticos, algo que hemos ido viendo a lo largo de toda nuestra peripecia. Pero aceptamos las reglas y las respetamos”.

Sin embargo, ahora, ante las dificultades con las que se han topado, tanto Cueto como Calvo explican que decidieron poner en marcha un plan B: el registro de un partido político “instrumental” con el fin de poder continuar en la carrera electoral. “El plan alternativo ha sido crear un partido con fecha de autodestrucción”. “La prueba –dice– es que en el acta notarial que figura en la declaración constituyente del partido se dice que este se va a extinguir el 29 de mayo”. “Es decir, que vamos a ser el único partido que nace con fecha de caducidad, con fecha de muerte”.

Los ediles de Recupera Madrid están indignados y dispuestos “a ir a por todas”. “Vamos a seguir recurriendo hasta el final, incluido el Tribunal Constitucional, con la reivindicación de que se cumpla la ley”, señalan.

Cueto insiste en aclarar “a todos aquellos interesados o maledicentes” que dicen que esto lo hacen porque no han conseguido las firmas, que este miércoles hicieron “una declaración muy solemne” explicando que si no logran esas rúbricas retirarán la candidatura. “Si no conseguimos las firmas no nos presentamos, nos retiraremos. La agrupación de electores se extinguirá”, apunta. “Tonterías ninguna y acusaciones ninguna. Por nuestra parte, máximo compromiso y máxima transparencia. Este es el motivo de nuestra rebelión y no vamos a rendirnos”, zanja.

El candidato cree que detrás de todo esto hay “intereses políticos” de que la agrupación no prospere. De hecho, el pasado martes, Calvo denunció ante la policía municipal de Madrid el robo de un portátil de su coche en el que había archivados un lote de firmas. “No quiero pensar que esto tenga algo que ver con nuestra batalla con los partidos políticos o que haya alguien pretendiendo boicotear nuestra candidatura”, remacha.