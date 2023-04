El último Pleno en Cibeles antes del 28M: plantones, lágrimas, reproches cruzados y hasta un cumpleaños

El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado este martes el último pleno de esta legislatura “difícil y complicada”, justo cuando apenas queda un mes para el 28M. Y la cercanía de la fecha electoral se ha dejado notar en Cibeles. La jornada de la mañana no ha estado exenta del habitual duro cruce de reproches entre el alcalde y la oposición, especialmente entre el regidor y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que han evidenciado su distanciamiento, cada día mayor a tenor de lo que ambos dejan entrever.

Con todo, esta vez Almeida se ha mostrado mucho más conciliador con los que se van, como la portavoz del PSOE, Mar Espinar –que no ha podido evitar las lágrimas en su despedida–, que con los que continúan en la carrera electoral y serán sus rivales en las urnas: Rita Maestre, jefa de la oposición y aspirante de Más Madrid; el propio Javier Ortega Smith, candidato de Vox; y Luis Cueto, cabeza de lista de la agrupación de electores de Recupera Madrid, que hoy ha presumido nada más comenzar su primera intervención de haber logrado las 8.000 firmas necesarias –recogidas en un tocho que se ha llevado consigo al atril– para poder concurrir con su plataforma a esas inminentes elecciones municipales. Su condición fue que si no lo lograban no se presentarían a estos comicios con el partido político que han registrado “con fecha de caducidad”, “para disolverlo el 29 de mayo”.

A todos ellos, como es habitual, les ha atizado duro Almeida, aunque a cambio también él ha recibido lo suyo mientras la vicealcaldesa, Begoña Villacís, vivía su propio víacrucis viendo como dos de sus ediles y miembros del Gobierno de coalición –Pepe Aniorte, delegado de Familias y Asuntos Sociales; y Ángel Niño, responsable de Innovación que están pendientes de pasar a ser ediles 'no adscritos'– están ya en la lista del PP, y otros cinco miembros de su grupo han decidido darse de baja de Ciudadanos. Pese a todo, los once ediles se han sentado en sus sitios habituales, excepto Sofía Miranda, la delegada de Deportes que pidió el otro día el voto para el alcalde, que se ha colocado en una esquina de la bancada.

Villacís no ha podido evitar lanzarles dolidos reproches por haberla abandonado. Así, en su turno de intervención, ha diferenciado entre aquellos compañeros que le han sido “leales” y han permanecido a su lado “en los momentos difíciles”, y quienes “han huido despavoridos ante estas situaciones”. “Yo con esta gente, la que está en esos momentos difíciles, la que no falla, la gente que tiene palabra, es con la que quiero gobernar Madrid”, ha lanzado.

“Quiero que los madrileños premien a esta gente, la gente que tiene valor, la gente que tiene honor”, ha dicho Villacís visiblemente afectada. “Gente así es lo que necesita la política, gente imperturbable e incorruptible ante todo lo que hemos visto durante este tiempo”, ha añadido, para rematar después que “la política puede cambiar a muchas personas”. “Si yo me presento con ellos –los que le han sido fieles– es porque la política no les ha cambiado y eso lo pueden decir con muchísimo orgullo. Les felicito. Me siento muy orgullosa de todos ustedes”, ha zanjado la vicealcaldesa a pesar de que no hace mucho también se rumoreó sobre su posible incorporación al PP, que frenó en seco Isabel Díaz Ayuso.

Los ediles fugados de Ciudadanos se ausentan y no votan dos propuestas de Villacís

La escenificación de estas fugas tuvo lugar cuando Pepe Aniorte, Angel Niño, Sofía Miranda, Concha Chapa y Martín Casariego –tres de los ediles que se han dado de baja del partido– se han ausentado de las votaciones en dos proposiciones de Ciudadanos: una para garantizar la fiesta y la bandera del Orgullo Gay en el Consistorio; y otra en la que se insta al Ayuntamiento a que se pida al Gobierno de Pedro Sánchez que impulse una ley para legalizar de la gestación subrogada.

Nada más iniciarse la sesión, los portavoces de la oposición pidieron por última vez al alcalde que hiciera balance de su mandato al frente del Gobierno municipal de estos cuatro años, una gestión que de nuevo todos criticaron, algunos con palabras más duras que otros. Esto le ha dado pie a Almeida para jactarse de que deja “un Madrid mejor, con mayor calidad de vida y preparado para el futuro”. Según ha dicho, él se encontró a su llegada a Cibeles un Madrid “en estado de abandono, en retroceso económico, que crecía menos en términos de empleo que la Comunidad”. Por contra, ahora, “los datos aseguran que Madrid es el motor económico de España, que crece un 7% del PIB, que ha reducido deuda en mil millones de euros, con remanente”, ha presumido.

Pero el momento más emotivo ha sido cuando la portavoz del PSOE, Mar Espinar, se ha dirigido a todos los concejales desde al atril para despedirse de ellos ya esta vez no repite y va a la lista a la Asamblea de Madrid, que encabeza su compañero Juan Lobato. La hasta ahora portavoz socialista ha reivindicado la “política de las pequeñas cosas”, la local, y no ha ocultado, ya entre lágrimas, que “la despedida duele tanto porque he sido muy feliz aquí”. Después de insistir que ha sido un “honor” haber ejercido durante los últimos ocho años su trabajo incluso “bajando al barro, ha dado las gracias a unos y otros, empezando por la exalcaldesa Manuela Carmena e incluyendo también a Javier Ortega Smith, el portavoz de Vox, porque ”se aprende de todo el mundo, hasta del diablo“, ha ironizado.

Tampoco ha olvidado decirle adiós al alcalde con el que ha mantenido muchos 'agarrones' políticos en estos años. Pero en este último pleno los dos se han 'indultado'. Espinar ha confesado que si algo les une a ambos es “su amor colchonero” y “más cosas” porque sabe que detrás de su imagen de regidor “hay más que ese Almeida sentado ahí aburguesado”. No obstante, la socialista previamente le había pedido al alcalde que fuera “honesto y sincero” a la hora de realizar su balance y le ha lanzado alguna puya. El regidor madrileño ha mostrado también su respeto por Espinar asegurando que es “un ejemplo de que se puede hacer buena política aun en los tiempos que corren”. “Se necesitan personas como usted. Es capaz de dialogar y de llegar a acuerdos. Usted escenifica lo que ha pasado en este mandato. Le deseo larga vida en la política y que coincidamos muchas más veces”, ha rematado Almeida.

Y hasta ahí su 'amabilidad con los portavoces de la oposición, porque Almeida no ha tenido ningún miramiento ni contra la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ni contra el de Vox, Javier Ortega Smith. A los dos les ha metido en el mismo tintero asegurando que son una “pareja política” que se han dedicado a “hacer pinza” y a “bloquear” el Ayuntamiento. “Javier Ortega Smith ha votado a favor de la enmienda a la totalidad de Rita Maestre a la ordenanza de generación de espacio público innovador y de emprendimiento en la ciudad de Madrid. Y esta es la tónica que ha seguido Javier Ortega en el último año y medio en este Ayuntamiento. Y creo que es bueno dejarlo sentado de cara a las próximas elecciones y de cara a tener un gobierno sólido, fuerte, estable”, ha lanzado el regidor, que ha continuado relatando que el portavoz de Vox “ha votado en contra de la construcción de dos centros de mayores en la ciudad de Madrid. Ha votado en contra de la construcción de dos centros culturales y esto lo ha bloqueado uniendo sus votos a los de Rita Maestre”... “han votado prácticamente todo juntos”, ha sentenciado. Por todo ello ha rechazado de plano un futuro Gobierno de coalición con la extrema derecha de Vox.

En su réplica, Ortega Smith no se ha quedado corto y ha vuelto a acusar a Almeida de “mentir y engañar” a los madrileños con el Madrid Central y de “traicionar” los acuerdos que firmaron ambos que incluía la derogación de esa ordenanza. El portavoz de Vox ha insistido en que su grupo será decisivo en Madrid y Almeida no tendrá más remedio que aceptarles en el Gobierno porque no va a sacar “esa mayoría amplia o absoluta” que anhela.

Maestre: “La Puerta del Sol es la parrilla más cara de la historia de la democracia”

Por su parte, Rita Maestre se ha centrado en censurar la política 'arboricida' del gobierno de coalición con “8.000 árboles menos que al inicio del mandato de Almeida; con 54.000 habitantes menos, que han tenido que irse de la ciudad porque no pueden pagar los alquileres; con un 99 por ciento de viviendas turísticas ilegales; con 1.500 pisos construidos de los 15.000 prometidos; con 18 narcopisos censados sólo en Villaverde alto”.

La portavoz de Más Madrid no se ha dejado en el tintero la remodelación de la Puerta del Sol ironizando sobre “la metáfora” que supone su nombre y ver que es “la parrilla más cara de la historia de la democracia, una plaza que no puede ni inaugurar si no quiere achicharrar a los medios y a los concejales”. Finalmente ha resumido que su récord ha sido “tardar sólo tres semanas en hundir bicimad”. “Hoy Madrid no está mejor que cuando llegaron”. “Usted se va sin dejar ningún legado”. “Su legado es esa nada de la que alardeó”, ha finalizado Maestre.

Precisamente, Más Madrid ha sido el único grupo que se ha abstenido en el Pleno a la hora de aprobar la concesión de la Medalla de Oro de la capital, que se entregará durante la festividad de San Isidro este 15 de mayo, al “ángel rojo” Melchor Rodríguez, a la periodista Ana Rosa Quintana y a la cantante Olvido Gara, Alaska, galardones que han contado con el apoyo de todos los demás.

Al Pleno ha acudido como un un invitado más el candidato de Podemos-IU-AV, Roberto Sotomayor, que no ha podido participar dentro del Ayuntamiento de las ruedas de prensa y ha grabado un audio en el que acusa a Almeida de “ir del Ayuntamiento haciendo un Sinpa, al más puro estilo Bárcenas o M. Rajoy”. “En mayo esto va cambiar y vamos a abrir los cajones para que pague por haber destrozado las cuentas en Soto del Real, como es tradición en el partido popular ”, ha dicho Sotomayor.

Mientras todo esto ocurría dentro del Pleno, en la plaza de Cibeles se manifestaba un nutrido grupo de afectados por el llamado 'Plan de las 18.000 viviendas' por el que el ayuntamiento de Madrid cedió el suelo para que se construyeran viviendas de protección oficial y ahora tras todos estos años y numerosas vicisitudes siguen viviendo con la duda de si conseguirán ser propietarios de sus propias casas.