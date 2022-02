Ayuso se desvincula del contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid a un amigo suyo

Isabel Díaz Ayuso comparecerá este jueves a la 13 horas para dar cuenta de las informaciones de una supuesta investigación a su hermano por parte de la dirección nacional del PP para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos. Pero antes de esta comparecencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha referido a esta cuestión en el Pleno regional donde se celebra la sesión de control de cada jueves para desvincularse del contrato y asegurar que son ataques "de unos y otros" contra su familia porque no pueden con ella.

"Le animo que demuestre que yo tengo algo que ver de lo que se está diciendo", le ha respondido al portavoz del PSOE, Juan Lobato, que antes de la sesión plenaria anunciaba que llevará a la Fiscalía tanto el contrato como el supuesto espionaje a la presidenta. "Yo no he hecho absolutamente nada ni adjudicado nada a nadie de mi entorno", le ha dicho después a Mónica García. Y ha añadido: "Como unos y otros no han podido ir contra mí, me están haciendo pagar tener 65 escaños y van contra lo más importante que tiene una persona, su familia".

"Jamás un solo madrileño va a ver que un solo minuto desde que estoy al frente de la Comunidad de Madrid se ha dedicado ni para beneficiarme yo ni para beneficiar a nadie de mi entorno", ha defendido. Y ha insistido: "Si no lo tuviera tan claro, y si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón, y honradez no lo diría con tanta claridad".

Antes, el portavoz del PP de la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado que le consta que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, fue espiada por parte del PP y que esta avisó al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuando le llegó la información. Serrano ha sostenido que le consta "la veracidad de las mismas" y ha reconocido que entiende "que son gravedad".

El PSOE llevará el contrato a la Fiscalía

Antes de que empezara la sesión plenaria, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha avanzado que su formación llevará a la Fiscalía el contrato que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adjudicó a un amigo de la presidenta madrileña y también las informaciones del supuesto espionaje a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, por parte del PP.

El portavoz socialista también ha informado de que pedirán la comparecencia de la presidenta madrileña y del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para que den explicaciones sobre estas informaciones. También ha avanzado que activarán la comisión de investigación sobre la contratación pública. "Indignación por que Madrid vuelva a ser el centro de las luchas internas del PP, de los chantajes y los espionajes y de las amenazas. Exigimos la comparecencia de la presidenta y su consejero –Javier Fernández-Lasquetty– en esta Asamblea para dar explicaciones", ha sostenido el portavoz socialista.

Lobato considera que el PP y la presidenta también tendrían que poner en conocimiento de la Fiscalía sus sospechas. "No podemos consentir luchas internas y enfrentamientos en la Comunidad. Le decimos al PP que aquí no hay víctimas, hay un enfrentamiento permanente. Si el PP tiene sospechas sobre una posible irregularidad en estos contratos le exigimos que vayan a la Fiscalía y si Ayuso está denunciando espionaje que vaya a la Fiscalía y lo denuncie. Nosotros lo vamos a hacer. Vamos a ir a la Fiscalía, para que estudie estas informaciones y actúe con determinación", ha zanjado.