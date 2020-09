Sánchez dice que trasladan a la ciudadanía un mensaje de unidad mientras Ayuso insiste en culpar al Gobierno

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso han alcanzado un acuerdo para abordar la preocupante segunda oleada de la COVID-19 que afecta a la Comunidad de Madrid. A pesar de que el presidente ha asegurado que el mensaje que quieren trasladar a los ciudadanos es unidad frente al virus, el hacha de guerra no está enterrada. La presidenta regional se ha descargado de buena parte de la responsabilidad de la actual situación -ha asegurado que la falta de rastreadores y las carencias en la atención primaria son "mantras" que se han utilizado como "dardos" contra la región- y ha cargado de nuevo contra el Gobierno de España. "Madrid es una España dentro de España. Solamente con actuaciones conjuntas, con un paraguas nacional, vamos a sacar esta actuación adelante", ha afirmado Ayuso, que se ha quejado de falta de recursos, agentes policiales y médicos, entre ellos.

Sánchez y Ayuso crean un gabinete con representantes de las dos administraciones que coordinará la estrategia contra la pandemia

Saber más

El presidente ha evitado en todo momento opinar sobre la gestión que ha llevado a cabo Ayuso, a la que los socialistas reprochan precisamente que no cumpla con los criterios de rastreo o que el PP haya dilapidado la sanidad pública. "Hemos coincidido, en cualquier caso, en que para revertir la situación es indudable que tenemos que reforzar todo el esfuerzo que podamos hacer sanitario, que hay que reforzar también los efectivos de rastreo y que tenemos que robustecer la asistencia primaria, que debe ser el primer y gran dique de contención", se ha limitado a decir Sánchez al respecto.

"Corresponde a la voluntad del Gobierno de ayudar, de colaborar, de apoyar, no de valorar, no de enjuiciar, no de evaluar, sino de apoyar, colaborar y ayudar en todo lo que en la mano del Estado", ha expresado en su intervención inicial. "Ambos gobiernos somos conscientes de que estamos inmersos en una lucha epidemiológica, no ideológica. Lo más importante, focalizarnos en un único objetivo que es el que comparte el conjunto de la ciudadanía y es precisamente el de doblegar esta segunda curva y, en consecuencia, mantener a raya al virus", ha dicho Sánchez, que ha apelado a que es necesario superar la pandemia "unidos" las distintas administraciones pero también "el norte y el sur, el este y el oeste" de la Comunidad de Madrid en un momento en el que se han producido protestas por las medidas restrictivas puestas en marcha por la Puerta del Sol y que afectan especialmente a los barrios del sur de la capital, que tienen menos recursos. "No es tiempo de reproches, es tiempo de unidad", ha insistido Sánchez.

Ayuso, que ha cuestionado el método en que otros países contabilizan los contagios, ha presumido de la gestión que ha realizado y ha insistido en que Madrid forma parte de España, aunque ha asegurado que no se puede comparar con ninguna otra comunidad. También Sánchez ha destacado su singularidad por razones como la densidad de población, el motor económico o la movilidad. "Madrid es España, cuando uno ve manifestaciones en Tel Aviv piensa en Israel, en su presidente, cuando uno ve manifestaciones en París piensa en Francia, en su Gobierno", ha lamentado Ayuso, que en mayo le dijo a los socialistas que las protestas en Núñez de Balboa les parecerían una "broma" mientras ahora se queja por las protestas en contra de sus medidas. Tras anunciar la reunión, la presidenta dijo que la comunidad había estado "sola".

La presidenta regional se ha cargado de reproches contra el Gobierno en la comparecencia junto a Sánchez en la Puerta del Sol. Uno de ellos ha sido la necesidad de un plan para el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde considera que se deben hacer test PCR a las personas que llegan a través de un hospital de campaña y un plan específico. Es una reivindicación del Gobierno regional desde que se reabrieron las fronteras, a pesar de que entre el 11 de mayo y el 24 de agosto los positivos importados fueron tan solo 1.370. Sánchez ha vuelto a descartar ese sistema que cree innecesario. "Le he dicho que estamos dispuestos en ese grupo de trabajo, a estudiar más medidas hemos reforzado la sanidad exterior. Después del estado de alarma solo un 0,2% provienen de Barajas. Por tanto, en fin, bienvenidas sean las propuestas, no tengo ningún problema a reforzar el control preventivo, pero tenemos que centrarnos y focalizar nuestros esfuerzos donde realmente está el problema", ha zanjado Sánchez.

Igualmente ha pedido una ley que permita hacer cumplir los periodos de cuarentena. "La epidemia va a durar un tiempo más y no tenemos herramientas legales que nos garanticen que se cumplen las ordenanzas. Pero además hay que hacer autocrítica en este sentido. Si somos 17 administraciones, cada uno tiene su normativa. Llega un momento en el que los ciudadanos ya no saben a qué atenerse", ha dicho Ayuso, que ha hablado de la necesidad de una "normativa clara concisa que se cumpla".

Ayuso dice que necesita agentes para "necesidades aparejadas" a la Covid como la "ocupación"

VÍDEO | Ayuso: "El COVID trae necesidades aparejadas, como los problemas de delincuencia, de ocupación, los de los menores no acompañados"

"La ley se tiene que cumplir y nos está costando mucho. Por todo esto también tenemos que tener claro sobre las bajas laborales que podemos hacer, que pueden hacer las empresas. Ahora esto recae sobre los propios empresarios y está causando un gran perjuicio. Tenemos que ayudar a los empresarios para ver de qué manera y a través de la Seguridad Social, igual que pasa con los autónomos, echemos una mano en este sentido y nos ocurre también que sin legislación nacional ante el absentismo escolar no sabemos como actuar", ha apuntado Ayuso.

"Nosotros no tenemos competencia autonómica y carecemos de competencias para limitar nuestra comunidad. Necesitamos la ayuda de las Fuerzas Armadas en materia de desinfección, en materia sanitaria. Es muy útil, pero sobre todo lo que nos hace falta es que los agentes nos ayuden y que podamos hacer que estas medidas que estamos aplicando ahora en estas zonas sean justas", ha agregado Ayuso, que se ha referido a la necesidad de agentes que controlen otras áreas de Madrid para que "el dueño de un bar en Usera" que tiene que cerrar a las 22 horas, no vea que en otros distritos -ha citado Chamberí- se incumplen las normas.

Pero ese refuerzo en el número de agentes no lo ha limitado solo al cumplimiento de esas restricciones sino también a hacer frente a "necesidades aparejadas que trae el Covid como pueden ser los problemas de delincuencia, de ocupación y para todos los problemas de los menores no acompañados, etcétera".

Ayuso: "Ni estados de alarma, ni confinamientos, eso es la muerte para Madrid"

"Madrid sabe lo que tiene que hacer pero le faltan recursos", ha afirmado la presidenta regional, que ha asegurado que la Comunidad de Madrid va en cabeza en la detección de los contagios, pese a la falta de rastreadores. “España tiene un problema de médicos y enfermeros”, ha asegurado la líder regional, que tiene las competencias en materia sanitaria, como el resto de comunidades. “No hay médicos en España”, ha asegurado Ayuso, que ha pedido un plan para cubrir plazas de sanitarios que se vayan jubilando y un plan para que haya más oferta formativa.

"Gracias al primer fondo del Gobierno, junto con los recursos de la Comunidad de Madrid, hemos podido hacer contrataciones extraordinarias, pero durante 2021 vamos a seguir teniendo este problema", ha afirmado la presidenta regional, que es la única con la que, por ahora, se ha reunido Sánchez de manera bilateral.

Sánchez no se ha salido del guión durante la comparecencia en la que ha dado la bienvenida a la nueva "etapa de colaboración" entre administraciones y ha evitado valorar las medidas que se han puesto en marcha en la Comunidad de Madrid por ahora más allá de reiterar su deseo "de corazón que sean suficientes para frenar la pandemia, para doblegar la curva y revertir la tendencia" Sánchez ha dejado claro que el Gobierno estará "listo para contemplar otros escenarios si fuera preciso".

El presidente invitó a las comunidades a solicitar la declaración del estado de alarma perimetrado, aunque ha explicado que la respuesta tiene que ser proporcional a cómo vaya evolucionando la situación -de hecho, este sábado descartó un confinamiento general del país-. En todo caso, pedir el estado de alarma o llevar a cabo confinamientos totales son opciones que Ayuso siempre ha descartado y lo ha vuelto a hacer este lunes. "Ni estados de alarma ni confinamientos, eso es la muerte para Madrid", ha sentenciado.