El inenarrable cartel del San Isidro en Las Ventas: de la hija de un torero que “recuerda a Ayuso” al niño matador

“No conozco un lugar donde la prosperidad y la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros”, decía Isabel Díaz Ayuso el pasado jueves en la presentación de la Feria de San Isidro de Madrid que la plaza de toros de Las Ventas acogerá del 10 de mayo al 16 de junio. La presidenta autonómica llegó a afirmar que después del cierre de las plazas en Catalunya llegaron “la sequía y el control político”. Ante esta defensa de la tauromaquia, no es de extrañar que muchos hayan visto a la dirigente madrileña como la protagonista del... cuestionable cartel que anuncia estos festejos.

“La primera vez que vi la imagen me recordó a Ayuso. No creo que sea casualidad”, escribe el usuario @Otrosvendran en un concienzudo análisis donde desgrana al dedillo el póster. “Luego al instante vi que sabía sonreír como si fuera un ser humano y entonces me percaté de que no podía ser ella”, añade. Efectivamente, se trata de Cayetana Rivera Martínez de Irujo, la hija del matador Fran Rivera y la aristócrata Eugenia Martínez de Irujo. Es decir, la nieta de la duquesa de Alba.

Otro de los asuntos más comentados ha sido la presencia de un pequeño infante en traje de luces: “Niño repeinado mirando de nuevo al cielo que no podría torear ni a un caniche sin salir herido de muerte. Pero qué cojones por qué no”. Al final de su hilo, recalca otro de los detalles más llamativos de la imagen: “Sí, el toro por lo visto tiene 6 patas. Habrá que informar de la anomalía al centro de asuntos taurinos”.

1- Me encanta que esto lo realice la Comunidad de Madrid junto con el "Centro de ASUNTOS taurinos".



Molaría más si se llamasen "Centro de las movidas de los bichos esos con cuernos Madrid".



"Asuntos taurinos": ¡qué específico!



Si hay un toro por ahí, se implican pero ya. pic.twitter.com/LdO4PXLe4R — Otrosvendrán (@Otrosvendran) 4 de febrero de 2024

Y, por fin, el verdadero prota de la fiesta:



EL TORO.



Que tienes que localizarlo con una puta lupa y tres especialistas porque supongo que no es apenas relevante para el toreo.



El "Buscando a Wally" de los carteles taurinos: ¿Dónde está el toro? pic.twitter.com/O8gGUzRRCt — Otrosvendrán (@Otrosvendran) 4 de febrero de 2024

Pero no ha sido la única persona que ha sacado punta a todos los detalles ocultos en semejante creación. La pose de los espectadoras que en ella aparecen reflejadas, que no muestra precisamente un ambiente disfrutón, no ha escapado a los dardos tuiteros en X.

Hay mañanas que me siento como este señor del cartel de la Feria de San Isidro. pic.twitter.com/1UfOlGY7PK — Zugasti (@irezugasti) 5 de febrero de 2024

No han faltado tampoco las comparaciones con otro cartel mucho más controvertido, el de la Semana Santa de Sevilla. Para algunos, esta imagen taurina merecía todas las críticas que ha recibido la audaz representación de Cristo elaborada por Salustiano García.

Mucho se habla del cartel de la Semana Santa de Sevilla y muy poco del cartel de la Feria de San Isidro pic.twitter.com/7AN2dwLqdV — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) 2 de febrero de 2024

“Una fiesta propia de la región de la vergüenza”

“Los carteles de San Isidro son el preludio de otra temporada de fiesta y color en la región de la libertad, la tolerancia, las tradiciones y vanguardias de las calles y las gentes de Madrid”, publicaba en cambio Ayuso en redes sociales cuando el póster vio la luz. Una opinión con la que tampoco coinciden todos los usuarios. “Una fiesta propia de la región de la vergüenza”, “soy la novia de la muerteeeee” o “toros, sí. Médicos, no” fueron algunas de las réplicas que recibió su mensaje.

Una fiesta propia de la región de la vergüenza. — Brouver J. ⛏️ (@Brouver_Jr) 1 de febrero de 2024

Toros, sí.

Médicos, no. — Cris (@Cristia60655845) 1 de febrero de 2024

“Llegan los toros a la primera plaza del mundo”, aseguraba también Ayuso en su post. Una aseveración que tampoco es compartida por todo el mundo: “Plazas más grandes que las Ventas hay bastantes en Hispanoamérica y como importante no se yo si la Real Maestranza de Sevilla es más o menos que las Ventas. Pero siempre yo y lo mío lo mejor, hace mucho tiempo que empecemos a coger ojeriza a Madrid”. Este centralismo ocioso de la capital también ha derivado en que haya quien se pregunte si la dirigente es “una agencia de viajes o una presidenta”.

Hombre plazas más grandes que las Ventas hay bastantes en Hispanoamérica y como importante no se yo si la Real Maestranza de Sevilla es más o menos que las Ventas. Pero siempre yo y lo mío lo mejor, hace que muchos empecemos a coger ojeriza a Madrid — Francisco Silva Diez (@Pacosilva040663) 1 de febrero de 2024

La Maestranza, cariño.

La primera es la Maestranza. — César BarbaRoja (@Cesarsvlla) 2 de febrero de 2024

Pero que broma es esta??



Toros, Fórmula 1, cañas, restaurantes....eres una agencia de viajes o una presidenta?? — Nacional234 (@Davidmartin341) 1 de febrero de 2024