Ashley Madison opiniones: ¿eficaz o una estafa? Nuestra opinión

Lanzado en 2002, Ashley Madison sorprendió al mundo de las citas en línea al ofrecer un sitio de citas para casados. El sitio fue un éxito instantáneo, en gran parte debido a su eficacia y a un eslogan particularmente irreverente: “La vida es corta, pruébalo...”. Pero, ¿sigue siendo igual de eficaz? Lo descubriremos en esta reseña de Ashley Madison.

Nuestra breve opinión sobre Ashley Madison

Cuando se trata de buscar citas para casados, Ashley Madison es una referencia a nivel mundial y unos de los sitios más populares entre los que buscan aventuras de infidelidad, sin problemas, de forma sencilla y sin complicaciones. Esta web cuenta con una gran cantidad de perfiles de mujeres y hombres, más de 70 millones de usuarios, de diferentes edades, aunque su principal grupo se encuentra entre los 30 y los 40 años.

Ashley Madison permite encontrar toda clase de citas, relaciones abiertas, encuentros sin compromiso y muchas aventuras de infidelidad fuera del matrimonio. Su gran variedad de relaciones disponible es uno de los fuertes de la plataforma. Además, es una web para personas de mente abierta con toda clase de gustos y preferencias, por lo que encontrar lo que deseas será sencillo.

El registro en Ashley Madison es completamente gratuito e incluso permite navegar entre perfiles y enviar algunas interacciones básicas, que pueden ser una excelente opción para empezar.

>> Haga clic aquí para registrarse gratis en Ashley Madison el mejor sitio de citas para casados

Presentación de Ashley Madison

Ashley Madison es un pagina de citas para casados que permite a sus usuarios conocer parejas para aventuras fuera de sus relaciones. Con sede en Canadá, Ashley Madison se lanzó en 2002 y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de las citas. El sitio está disponible en más de 50 países y lo utilizan más de 70 millones de usuarios en todo el mundo, por lo que es muy fácil conseguir lo que buscas.

El sitio se creó con un concepto en mente: permitir a hombres y mujeres casados (o parejas) conocer a otras personas casadas de forma discreta. Tras el éxito cosechado en el extranjero, llegó a España en 2011, para regocijo de algunos y desgracia de otros.

Y ha sido un gran éxito, porque aún hoy, las opiniones sobre Ashley Madison lo posicionan como uno de los mejores sitios de citas para casados de la red. Si estás buscando nuevas experiencias fuera de tu matrimonio, o quieres “probar algo nuevo”, Ashley Madison es el mejor sitio para encontrarlo.

El registro es 100% gratuito, al igual que la creación de tu perfil. Incluso podrás ver los perfiles de otros usuarios sin tener que pagar (aunque tendrás que utilizar créditos para iniciar algunas conversaciones).

>> Haga clic aquí para crear una cuenta gratis en Ashley Madison y tener citas para casados

La comunidad Ashley Madison

¿Quién utiliza realmente Ashley Madison? ¿Qué tipo de persona encontrará en este aplicación para tener sexo? Como es de esperar, encontrarás principalmente a personas casadas, tanto hombres como mujeres, que buscan darle un toque picante a sus vidas (o reavivarlas).

Como era de esperar, la edad media de los usuarios de Ashley Madison se sitúa entre los 30 y los 35 años. El segundo grupo de edad más representado es el de 35/40. Es posible encontrar a alguien más joven o mayor, pero la mayoría de los usuarios tienen entre 30 y 40 años.

En términos de categoría social, Ashley Madison se dirige a cualquiera que desee tener relaciones para casados, lo que significa que el sitio ofrece una amplia gama de perfiles. Sean cuales sean tus gustos o deseos, es muy probable que los encuentres en Ashley Madison.

Por otra parte, la gran mayoría (más del 75%) de los usuarios no busca amantes o amantes a largo plazo, sino encuentros de una noche en los que divertirse sin atarse demasiado. Este deseo de encuentros casuales y desechables permite a los usuarios ser directos y llegar rápidamente al meollo de la cuestión hablando de sus deseos sin tabúes.

¿Cómo funciona el sitio web de Ashley Madison?

Ahora vamos a hablar de cómo funciona Ashley Madison: las características, cómo funciona el sitio y, por supuesto, cómo registrarse. Empecemos por crear un perfil, que es totalmente gratuito.

Registro

El registro es gratuito y se realiza en unos pocos clics. Todo lo que tiene que hacer es:

Ir al sitio web de Ashley Madison

Haz clic en “Conocer gente”

Introduce tu nombre, correo electrónico y estado civil

Añade una contraseña y haz clic en “Iniciar sesión”

Ya está, ¡tu cuenta está creada! Ahora todo lo que tienes que hacer es añadir algunos detalles a tu perfil antes de poder ver los perfiles de otras personas. En primer lugar, Ashley Madison te pedirá que añadas una foto (no es obligatorio, pero es muy recomendable para las citas).

Please insert following image here : https://www.so5h.com/wp-content/uploads/2023/12/AShley-Maddison-2-1-min.png

A continuación, añade algunos detalles sobre ti, escribe una breve descripción que se adapte a ti y ¡ya está! Ahora puedes pulir tu perfil o aprovechar las funciones gratuitas del sitio. Para hablar, sin embargo, tendrás que suscribirte.

No lo olvide: la inscripción es 100% gratuita, así que ¡aprovéchela!

>> Haga clic aquí para crear una cuenta gratis en Ashley Madison

Funcionalidad

Continuemos nuestras opiniones sobre Ashley Madison con las funciones de citas del sitio. Rápidamente te darás cuenta de que la interfaz es fluida y rápida, lo que facilita el acceso a toda la información y funciones importantes.

- Pestaña Descubrir :

La pestaña Descubrir es donde pasarás la mayor parte del tiempo, ya que es aquí donde podrás ver todos los perfiles de otros usuarios que podrían ser compatibles contigo. Es muy fácil de usar, y la interfaz es rápida y fluida. Basta con hacer clic en un perfil para obtener más información sobre la persona.

- Filtros de búsqueda:

En la pestaña Descubrir, también tendrás acceso a los filtros de búsqueda. Eficaces, pero bastante clásicos, tendrás opciones como la altura, el peso, el tipo de relación que buscas, etc... Pero lo que resulta especialmente útil es poder elegir una ubicación específica para buscar perfiles.

Si, por ejemplo, te vas de vacaciones solo o tienes un viaje de negocios próximamente, puedes ver con antelación los perfiles de los usuarios que viven donde vas. Es la forma perfecta de preparar el camino para vivir aún más aventuras.

- Guiño, corazón y clave privada :

Estas tres pequeñas funciones te permiten hacer tres cosas diferentes. Una vez en el perfil de alguien, puedes enviarle un guiño, que es una forma de atraer su atención (sólo puedes enviar dos guiños gratuitos al día).

El corazón simplemente te permite que te guste el perfil en cuestión y añadirlo a tu barra de favoritos para que puedas volver a encontrarlo más tarde (sobre todo si quieres esperar a comprar créditos e iniciar una conversación más tarde).

Y la clave privada te permite pedir al usuario en cuestión que te dé acceso a sus fotos privadas (sólo puedes hacer dos peticiones al día con una cuenta gratuita). También puedes dar acceso a cualquiera a tus imágenes borrosas enviándole tu clave privada.

- Mensajería :

Y por último, está el sistema de mensajería de Ashley Madison. Muy clásico en su uso, es rápido y fluido. Podrás encontrar rápidamente todas las conversaciones con otras personas en el sitio. Puedes elegir entre enviar mensajes normales (8 créditos) o mensajes prioritarios (13 créditos), que permiten a los usuarios ver los mensajes más rápidamente, ya que aparecen por encima de los demás en la lista.

Sin embargo, hay dos características lamentables: no puedes enviar imágenes directamente; primero tienes que añadirlas a tu perfil y luego dar la clave privada al usuario. No es muy práctico, e impide enviar fotos a una sola persona.

Todavía no es posible hacer videollamadas en Ashley Madison... Lo cual es muy decepcionante, ya que esta es una característica que es absolutamente esencial en estos días si quieres conocer gente aún más fácilmente.

Un poco decepcionante para el mejor sitio de citas de casados del mercado. La razón por la que Ashley Madison es tan básico en términos de funcionalidad es para evitar confundir a sus usuarios con características innecesarias. Cierto, pero aún así hay algunas funciones extra (como un botón del pánico para evitar ser descubierto por tu pareja).

Así que, aunque el sitio es muy funcional y eficaz, y la interfaz es fluida y fácil de entender, nos habría gustado un pequeño extra para diferenciar Ashley Madison de la competencia.

Tarifas y suscripciones a Ashley Madison

Continuemos nuestra revisión de Ashley Madison hablando del sistema de crédito y de la “membresía Premium”. Cabe destacar que el registro en Ashley Madison es gratuito, y que puedes crear tu perfil y utilizar la versión básica de Ashley Madison sin pagar.

Miembro Premium

Por eso es importante entender cómo funciona el sistema de “Miembro Premium” en Ashley Madison, ya que no se parece en nada al de otros sitios de citas. Ser Miembro Premium es simplemente una forma de hacer brillar tu perfil para que sea más visto por otros usuarios.

Por 29 euros al mes, puedes potenciar tu perfil para darle prioridad. Esto aumenta la visibilidad de tu perfil y tus posibilidades de conocer gente en el mejor sitio de citas para casados.

El sistema de créditos

Pasemos al sistema de créditos, que es el sistema principal para hablar o actuar en Ashley Madison. Podrás elegir entre 3 paquetes de créditos:

100 créditos: 35 c por crédito (34,99 euros en total)

500 créditos: 20 c por crédito (99,99 euros en total)

1000 créditos: 19 c por crédito (189,99en total)

Con los créditos puedes enviar guiños (1 crédito por guiño), iniciar conversaciones (8 créditos) y solicitar acceso a las claves privadas de los usuarios. Al comprar el pack de 1000 créditos, te conviertes automáticamente en miembro Premium durante 1 mes sin coste adicional.

En concreto, un paquete de 100 créditos te permite iniciar 12 conversaciones, un paquete de 500 créditos te permite iniciar 62 y un paquete de 1000 créditos te permite iniciar 125 conversaciones. El precio de los créditos es bastante elevado, por lo que es importante utilizarlos con moderación (no hay límite en el número de créditos que puedes usar).

Ventajas e desventajas de Ashley Madison

Ahora hablemos de los pros y los contras de Ashley Madison, porque a pesar de las inmensas cualidades del sitio, hay algunas cosas que impiden que sea el sitio perfecto.

Ventajas

Lo que nos encanta de Ashley Madison es que es gratis para todo el mundo: sólo tardas unos minutos en registrarte y ya puedes crear un perfil y empezar a ver los perfiles de otras personas. Si eres mujer, ni siquiera tienes que pagar para hablar con los demás. Y con 70 millones de usuarios en todo el mundo, podrás conocer adúlteros incluso cuando estés de viaje de negocios o de vacaciones.

Inscripción gratuita para todos

100% gratuito para las mujeres

70 millones de miembros en todo el mundo

20 años de experiencia en el mundo de las citas

La opción de búsqueda por geolocalización es muy práctica para encontrar una pareja traviesa incluso cuando estás fuera de casa.

Desventajas

Lo que no nos gusta de Ashley Madison son claramente los precios y el sistema de crédito, anticuado y difícil de entender. Además, es especialmente caro. Además, es una verdadera lástima que no puedas utilizar la cámara para hablar cara a cara antes de un posible encuentro.

Cargos bastante elevados, sobre todo si no gestiona bien su crédito.

Un sistema de crédito anticuado que parece fuera de lugar.

Ninguna posibilidad de utilizar la webcam para animar los intercambios antes de un posible encuentro

Lea también: nuestra opinión sobre meetic

Opiniones de usuarios de Ashley Madison

Continuemos nuestra reseña de Ashley Madison hablando de las opiniones de Ashley Madison de los usuarios, lo que les gusta, lo que no les gusta, los pequeños detalles que marcan la diferencia, etc.... Hemos encontrado estas opiniones en agregadores de opiniones y tiendas online. También hemos rastreado algunos foros de discusión para darte una idea concreta de lo que piensan los usuarios de Ashley Madison.

Para facilitar la lectura, he aquí un resumen de todas las opiniones. Aquí están las valoraciones de las persianas:

App Store : 4/5 para 52,6k opiniones

: 4/5 para 52,6k opiniones Google Store : 3/5 para 16.6k opiniones

>> Haga clic aquí para crear una cuenta gratis en Ashley Madison y tener citas para casados

Lo que les gusta

Lo primero que los usuarios de Ashley Madison adoran del sitio es lo fácil que es utilizarlo y lo sencillo que resulta conocer gente. Aprovechando el registro gratuito, los usuarios ven rápidamente todos los perfiles de su entorno, por lo que lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con ellos.

El sistema de geolocalización también permite planificar viajes de negocios o vacaciones con antelación, para que puedas aprovechar al máximo tus aventuras. Los usuarios de Ashley Madison son muy entusiastas a la hora de elegir su ubicación. Muchos expresan la emoción de anticipar una aventura.

La interfaz, las funcionalidades y la aplicación móvil parecen funcionar a la perfección, y podemos leer que los usuarios están contentos con la facilidad de uso del sitio y la facilidad con la que es posible conocer gente.

Por último, algunas personas dicen que les gusta el sistema de crédito porque no les obliga a suscribirse, lo que significa que pueden gestionar sus gastos y evitar caer en la trampa de las renovaciones automáticas.

Lo que no les gusta

En cuanto a lo que no gusta a los usuarios, está claro que el sistema de créditos no es precisamente un ganador. Aunque te da mucha más libertad (no hay límite de tiempo para tus créditos, por ejemplo), el inconveniente es que hacer algo básico, como hablar con alguien, cuesta mucho más que con una suscripción.

El sistema de créditos no es muy intuitivo y a muchos usuarios les hubiera gustado que el sistema estuviera mejor explicado y fuera más claro.

Cuando leas las opiniones de los usuarios, también podrás leer algunos comentarios sobre la falta de funcionalidad y la falta de innovación. El sitio es demasiado básico para algunos, y el hecho de que no puedas enviar imágenes directamente o hacer videollamadas realmente no atrae.

Por último, podemos leer que sigue habiendo perfiles falsos que se cuelan por la red del equipo de moderación. Sin embargo, no se trata de un problema exclusivo de Ashley Madison, sino de todos los sitios de este tipo.

¿Funciona Ashley Madison?

20 años de experiencia, 70 millones de usuarios, disponible en más de 50 países, nº 1 en citas para casados... ¿Necesita más? Ashley Madison no hace las cosas a medias y ha demostrado al mundo que es un sitio que realmente funciona y que realmente facilita las citas.

Y si te preocupan los perfiles falsos o las estafas, no tienes porqué preocuparte si utilizas Ashley Madison. El sitio de citas se toma muy en serio la seguridad de sus usuarios y ha puesto en marcha métodos para filtrar los perfiles falsos. Todos los días, el equipo de moderación prohíbe y elimina todos los perfiles que no sean de personas reales.

Sin embargo, como en todos los sitios de citas en línea, es importante tener cuidado de no revelar demasiada información personal para evitar convertirse en víctima de chantajes u otras posibles estafas.

Nuestra opinión final sobre Ashley Madison

Ahora que ya lo sabes todo sobre Ashley Madison, vamos a darte nuestra última reseña de Ashley Madison, y como era de esperar, ¡es más que positiva! Hay una razón (varias razones, de hecho) por la que Ashley Madison es el sitio de citas para adultos más conocido y utilizado del mundo: realmente funciona.

Si te gusta tener muchas aventuras, pero no te apetece ir a bares y discotecas con la esperanza de conocer por fin a una persona, Ashley Madison es la solución perfecta para ti. Lo mejor de Ashley Madison es que conocerás a personas afines que también buscan una aventura fuera del matrimonio.

Así que nunca ha sido tan fácil encadenar encuentros infieles desde la comodidad de tu sofá. Ofreciendo un servicio seguro y discreto, Ashley Madison sigue demostrando que es la mejor en el mercado de las citas adúlteras.

Es gracias a esta discreción y anonimato al utilizar el sitio que Ashley Madison ocupa un lugar destacado en la lista de sitios de citas para casados. Su presencia en esta lista nos tranquiliza en cuanto a la eficacia y autenticidad del sitio. Además, a diferencia de otros sitios de citas similares, apreciamos mucho la calidad de los perfiles de los usuarios. Hay muy pocos perfiles falsos y la tasa de respuesta parece superior a la media.

Ashley Madison ofrece un servicio para que ciertas personas puedan vivir sus deseos con total libertad y sin ser juzgadas. Es un lugar agradable y seguro para conocer casados, traviesos o no. Con su inscripción gratuita, sería una pena no aprovechar un sitio de esta calidad: discreto, asequible e internacional, Ashley Madison es una excelente opción de citas para casados.

>> Haga clic aquí para registrarse gratis en Ashley Madison el mejor sitio de citas para casados