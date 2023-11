15 aplicaciones para tener sexo y encuentros casuales

En la actualidad, el ritmo frenético que llevamos ya no nos deja tiempo para quedar con amigos o simplemente para tener una cita para ligar. Nuestro trabajo ocupa mucho tiempo y nos deja poco espacio para poder quedar con amigos o para tener encuentros sexuales rápidos. Gracias a las últimas tecnologías contamos con aplicaciones de citas para ligar, lo que lo hace mucho más fácil, con solo un clic puedes conectar con cualquier persona sin importar la distancia a la que te encuentres.

Para eso te presentamos una lista, para que guardes las opciones que más te convengan o se ajusten a ti. ¡Ahora las opciones son mucho más amplias que antes! Aquí hay una lista de las 15 aplicaciones para tener sexo, ¡elige la que más te convenga!

1. Contactos rápidos

Esta aplicación de citas para ligar no sólo tiene una base muy amplia para tener encuentros sin compromisos y casuales, sino que además es para todos los gustos. Si quieres una aplicación rápida y eficaz, pero que además se adapta a tus preferencias, esto es lo que necesitas.

Cuenta con salas de chat donde podrás mantener conversaciones fluidas y entretenidas. La aplicación se encarga de verificar que los perfiles de los hombres y mujeres de la comunidad sean reales, por lo que te evitará que te encuentres con algún problema.

Presenta un sistema de radar de mapas que te permite localizar personas disponibles con las que compartes las ganas de diversión y, además, filtrar según tus gustos, aspecto o intereses. No necesitas un tutorial para manejarla ya que tiene un diseño simple y una interfaz fácil de usar. Los usuarios tienen muy buena opinión del lugar. Los precios de la versión premium son diferentes para hombres y mujeres, siendo favorable para ellas.

Si quieres encontrar a gente para tener un buen encuentro sexual, una cita romántica o simplemente hacer amigos, esta es tu opción.

2. Quiero Rollo

Ésta es una aplicación de citas para ligar relativamente nueva que está teniendo mucho éxito. Si no estás pensando en relaciones a largo plazo, esa es tu opción. Se puede acceder a la alta disponibilidad de hombres y mujeres en cuanto completes tu cuenta en solo unos pocos pasos.

Sus herramientas son muy sencillas, te permiten contactar con otras personas sin las dificultades que tienen otras aplicaciones de citas. Con usuarios muy activos, las posibilidades de encontrar lo que buscas aumentan rápidamente. La más aclamada es el sistema de emparejamiento, que logra unir parejas de forma exitosa al usar toda la información proporcionada por los hombres y mujeres que utilizan la aplicación, gracias a sus potentes algoritmos.

Para encontrar el perfil que buscas, los filtros son sumamente útiles y efectivos, podrás elegir entre una amplia y variada colección de características para que puedas conocer a aquellas personas que sean más afines a ti. Quiero Rollo tiene una oferta premium de tres días gratis, es fácil de usar sin coste.

3. Fuego De Vida

Entre las paginas para ligar, para aquellos que quieren encuentros esporádicos y sin compromiso, ésta es una excelente opción. Cuenta con una amplia comunidad que te permite conocer a otras personas dispuestas a interactuar, reunirse para compartir los mismos intereses y estar dispuestos a pasar un buen rato, agradable e íntimo.

Solo tienes que iniciar sesión y elegir entre una de las múltiples fotos que te saldrán, buscar aquellos con los que conectes y empezar a hablar. La aplicación está pensada para que puedas encontrar a otras personas que, como tú, no tienen interés en comprometerse y sí en divertirse.

Tiene un plan básico que te permite utilizar algunos de sus componentes, en caso de que quieras tener una idea de lo que ofrece y decidirte por ella. También cuentas con una serie de abonos que aportan distintos añadidos que harán más interesante tu paso por ella. ¡No lo pienses más y únete a la comunidad! Su seguridad y privacidad están respaldadas por la más alta tecnología. Su algoritmo se asegura de que mantengas tu privacidad a la vez que puedes denunciar cualquier perfil falso.

4. Amor y sexo

Esta opción no es muy conocida, sin embargo, está muy bien valorada porque tienes la oportunidad de encuentros íntimos libres de compromisos. Cuenta con una amplia comunidad en España de personas que buscan pasar un rato agradable sin pensar en el mañana.

Las búsquedas en tu región están activadas para que puedas ver quién está interesado o interesada en una cita por tu zona. Puedes conectar con personas para un contacto rápido para una salida eventual con su sencilla interfaz. Y quién sabe, ¿tal vez para algo más?

Cuenta con un chat en directo y la posibilidad de reportar perfiles falsos. Además viene con la opción de subir un video a tu perfil para que destaques más, ¡toda una novedad! Su opción para bloquear a usuarios seleccionados te permite impedir que se pongan en contacto contigo, lo que es especialmente útil si recibes demasiadas respuestas de miembros que no te interesan.

Si usas la versión de pago, existen muchas opciones más con las que interactuar que son realmente efectivas para un encuentro íntimo sin ninguna clase de compromiso.

5. Follamigos

Esta es la aplicación de citas para ligar más extendida en España. Tiene muy buenas valoraciones de los hombres y mujeres que hacen uso de ella y una buena aceptación por parte de toda la comunidad. Como otras aplicaciones, es una buena opción si lo que buscas es pasar un buen rato sin ningún tipo de compromiso. Aunque tiene algunas características que la diferencian, ¿quieres saber cuáles?

No solo tendrás varias salas de chats donde conversar, también tienes disponible mensajería privada, un blog de consejos y categorías especiales para aquellos que estén verificados y mejor valorados. La plataforma cuenta con una buena cantidad de herramientas muy sencillas que puedes utilizar fácilmente, de forma divertida y diversa, por la que le dan muy buenas calificaciones.

Puedes registrarte de forma gratuita y empezar a usar las herramientas básicas, también puedes suscribirte a algunas de sus opciones de pago y obtener más resultados. ¡Las opciones nunca fueron tan variadas!

6. Meetic

Esta aplicación de citas para ligar es un punto clave a la hora de tener citas serias. Lleva en el mercado mucho tiempo y ha ido evolucionando considerablemente.

Puedes encontrar a hombres y mujeres de hasta 45 años activos con perfiles de gran calidad, comprometidos y moderados. Que muestren una personalidad más madura no significa que no estén buscando pasar un buen momento, solo hay que darles la oportunidad. Para saber más, lee las opiniones de meetic.

Los chats en directo, la búsqueda con filtros o las salas de chats temáticos son solo algunas de sus herramientas más llamativas y dinámicas. Te aseguran que no vas a aburrirte y que vas a conocer bien a las personas que más te interesan. Con la opción de pago, ¡esta variedad parece infinita!

7. Tinder

¿Cuál es la opción más extendida en muchos países? Ésta, y el nuestro no es una excepción. Con esta aplicación puedes saber quién está cerca de tuya, darle “me gusta” o simplemente rechazar su perfil. En Tinder no solo puedes tener encuentros casuales, si no que puedes encontrar personas para una simple amistad. ¡Deja claras tus intenciones!

Para registrarte, tienes que usar tu perfil de Facebook, de donde la aplicación saca la información, elige una buena foto y pon tus preferencias. A partir de aquí, acepta para empezar a hablar o desliza para rechazar y comienza a buscar a tus próximas “amistades”. Cuenta con un sistema de “matches” basado en la proximidad, por lo que hay más posibilidades de que os encontréis por la calle.

Su opción gratuita es bastante funcional aunque cuenta con otra de pago que te permite usar más herramientas.

8. Bumble

Con varios tipos de web, para conocer a otros profesionales de tu área de trabajo o para amistad, nos centraremos en la especializada en citas para ligar.

Tiene herramientas sencillas de usar, puedes navegar por los perfiles los hombres y mujeres que componen la comunidad dando “me gusta” o rechazando a aquellos que no se ajustan a tus preferencias. Una novedad en este tipo de aplicaciones es que las mujeres deben iniciar la conversación o el emparejamiento terminará. Por lo que si eres un chico, ¡estate atento!

Además, el sistema de seguridad cuenta con un algoritmo rápido y eficaz que castiga cualquier conducta inapropiada. Bumble es completamente gratuito y, aunque cuenta con una versión de pago, no es impedimento para sacarle el mayor partido a esta aplicación.

9. Happn

Parecida a las dos anteriores, Happn es una aplicación de proximidad. Cuando te encuentras con alguien por la calle, su perfil aparece en tu aplicación. ¡Solo tienes que saludarle! Para personas que buscan relaciones y compromisos serios, si quieres encontrar a tu media naranja, ésta es tu aplicación.

Aunque no puedes elegir a quién quieres ver a través de filtros, las sugerencias de contactos te permiten buscar una radio de 250 metros, siempre con la ubicación no exacta para mantener la seguridad. Solo tienes que registrarte a través de Facebook, rellenar el perfil y poner tus preferencias y usar sus variadas herramientas en la versión gratuita. ¡Incluye hasta una selección musical!

La mayoría de sus funcionalidades son gratis y se maneja muy bien sin pagar una cuenta premium, ¡pero siempre puedes hacerla más interesante!

10. Ourtime

Esta plataforma de citas está diseñada para personas de más de 50 años dispuestas a pasar un buen rato. En un ambiente serio y amistoso, los encuentros que se dan entre los hombres y mujeres de esta plataforma son de auténtica calidad.

Para sus miembros, ofrece opciones variadas como salas de chats, mensajería o videoconferencia. Sus criterios de búsqueda son precisos, lo que te permite encontrar perfiles que se adaptan a tus exigencias.

Con solo inscribirte de forma gratuita, puedes navegar entre todos las opciones que hay de usuarios verificados de la página. Además, la moderación interviene rápidamente si hay alguna duda o denuncia. Si estás cansado de aplicaciones para jóvenes o de encontrarte gente poco seria, ¡ésta es tu opción! Para saber más, lee las opiniones de Ourtime.

11. Lovoo

Lovoo es una página de citas para ligar enfocada en los jóvenes que quieren quedar y tienen poco poder adquisitivo. Funciona muy bien en las grandes ciudades y puedes conocer gente abierta a diferentes tipos de encuentros.

No cuenta con herramientas detalladas de búsqueda de perfiles, pero su radar de mapa te permite localizar a usuarios en tu área que también quieran pasar un buen rato, libre de cualquier compromiso. Una funcionalidad de esta aplicación es que puedes ver a los hombres y mujeres de la plataforma compartiendo historias de su vida y chatear con ellos en directo mientras emiten el video.

Registrarse es completamente gratis y rápido. Puedes acceder a una versión premium o puedes comprar créditos para mejorar la opción que ya tengas.

12. Grindr

Esta aplicación está diseñada para hombres homosexuales y bisexuales. Es muy fácil de usar y tiene mucho éxito entre las personas del colectivo.

Tienes disponibles herramientas como los gaymojis, los “toques” y la mensajería. Una vez completado el registro, puedes usar su interfaz original para encontrar posibles candidatos cerca de tuya. Las versiones de pago mejoran tu experiencia a la hora de conocer gente y amplían tus opciones de búsqueda.

13. Ashley Madison

Es una de las aplicaciones de citas para ligar más conocidas en todo el mundo. Está diseñado para las personas casadas que deseen tener una aventura o romper con la rutina.

Si estás cansado o cansada de encontrar relaciones convencionales o que no te ofrecen ninguna seguridad mientras dure tu infidelidad, éste es tu sitio. Entre sus funciones cuenta con una lista de perfiles favoritos, búsquedas y la posibilidad de saber quién está interesado en tu perfil. Sus opciones de búsqueda de emparejamiento tienen un alto éxito debido a los filtros y sugerencias, que muestran la gran calidad de los perfiles de los hombres y mujeres que la usan.

Tiene una versión gratuita y, al contrario de otras aplicaciones, carece de versión premium. Sin embargo, si quieres destacar tu perfil o usar otras de sus muchas herramientas, ofrece un sistema de créditos realmente económicos a los que merece la pena echar un ojo.

14. Pure

Si hay una aplicación de citas para ligar que vaya más al grano que ésta, no la vas a encontrar. No necesitas rellenar un perfil o hacer una búsqueda a través de los filtros. Basta solo con una foto que llega como una invitación a las personas que se encuentren en tu área. ¡Y solo cuentas con 60 minutos para empezar la conversación!

Puedes usar herramientas como el chat en directo o reportar los perfiles que sean falsos. Tiene una versión gratuita y una suscripción gratuita de tres días, después puedes unirte a un plan de pago para mejorar las características y ampliar tus opciones.

15- Dattch

Originalmente el nombre de esta aplicación era Dattch, pero más tarde fue rebautizado como Her. Está diseñado íntegramente para conectar a mujeres homosexuales o bisexuales que se encuentran en áreas cercanas.

Con una foto y una breve descripción, ya tienes abierto tu perfil en esta aplicación de citas para ligar. Entre sus funciones se encuentran un apartado que proporciona noticias e información sobre eventos, festivales y funciones del colectivo.

Su alto nivel de seguridad incluye una verificación de perfil de Facebook o una llamada por Skype, todo para evitar que se cuelen hombres que no tienen nada que hacer ahí y que el sitio sea seguro para mujeres lesbianas, trans o queer. Si quieres mejorar tus opciones a la hora de comunicarte con otras mujeres, la versión premium te ofrece mensajes ilimitados así como dar “me gusta” o rechazar los perfiles sugeridos deslizando el dedo.