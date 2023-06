Caso de éxito en la transformación tecnológica del Colegio La Dehesa de Humanes, Madrid

El Colegio La Dehesa de Humanes de Madrid, además de estar entre los 50 mejores colegios a nivel nacional, ha sido reconocido como Google Reference School, por haber conseguido transformar su proyecto pedagógico con ayuda de las nuevas tecnologías. Un proceso, donde las herramientas de Google Workspace y Chromebook han tenido un papel potenciador del desarrollo de destrezas y del acceso al conocimiento por parte de todo el entorno educativo.

Xenon, ha sido el aliado encargado de acompañar a La Dehesa de Humanes en este proceso, para garantizar la correcta adopción de esta tecnología, capacitar adecuadamente al personal docente y de generar un marco seguro y adecuado para el aprendizaje. De hecho, Xenon es líder en transformación tecnológica y Partner Premier de Google para nuestro país, así como, el socio educativo referente del fabricante Acer en Europa.

Oscar Abellón, director del centro y referente en el sector educativo, cuenta con numerosos reconocimientos, entre los que destacan el premio de Innovación Educativa, Innovadores 2019 y premio Evaluación en Centros Educativos. Oscar, es muy consciente de la necesidad de fomentar las competencias digitales entre el alumnado. Su papel en La Dehesa de Humanes, ha sido clave para la obtención de la prestigiosa acreditación Google Reference School. Este galardón lo otorga el equipo de Google for Education y da acceso a los centros educativos a participar en un programa internacional de desarrollo tecnológico en las aulas.

Con el apoyo de Google, los centros que participan de dicho programa, como es el caso de La Dehesa de Humanes, tienen acceso a los últimos desarrollos de Google creados para mejorar la educación. Este proyecto internacional supone el reconocimiento al esfuerzo de la comunidad educativa del centro por facilitar el aprendizaje de los alumnos, así como su trabajo apostando por el impacto de la innovación educativa.

Contar con un aliado como Xenon, Partner certificado de Google, es clave para el éxito del proyecto

Roberto Baptista, responsable del proyecto, indica que Xenon ha acompañado a La Dehesa de Humanes en su proyecto de transformación metodológica con la finalidad de potenciar el proyecto educativo, dotar de nuevas competencias y habilidades a los alumnos e incluso personalizar el aprendizaje. Cabe destacar la importancia del proyecto, ya que según declaraciones de Oscar Abellón: “La sociedad actual nos obliga a los centros educativos a que nuestros alumnos desarrollen competencias que antes quizá no se tuvieran tan en cuenta. La competencia digital ocupa un lugar absolutamente prioritario, pero antes de poner en marcha un proyecto de este tipo, la formación es imprescindible y aquí es muy importante la relación con un Partner adecuado que acompañe en todo este proceso de cambio”.

Por ello, el equipo de desarrollo profesional de Xenon, ha acompañado a los docentes del colegio de La Dehesa de Humanes para la correcta capacitación e integración de las herramientas de Workspace en su proyecto pedagógico.

En este proceso de formación, el centro no se ha olvidado del rol de tutorización de la familia. De hecho, se ha llevado a cabo un plan de formación que ha sido bastante exitoso, donde las familias asisten cada dos o tres semanas a diferentes formaciones para que estén al tanto de cómo se trabaja en el aula, qué metodologías se utilizan y cómo se integra la tecnología en el día a día de sus hijos e hijas.

¿Cómo han potenciado el aprendizaje?

El centro optó por Chromebook como herramienta pedagógica de trabajo porque facilita la conexión del alumnado y profesorado con el entorno de aprendizaje de una forma ágil y segura, ayudando a mejorar la comunicación y el trabajo colaborativo, protegiendo la información y datos del entorno escolar.

Oscar Abellón añade, que La Dehesa de Humanes, dispone de un paquete de herramientas avanzadas para la educación “Workspace Plus”, que aporta una riqueza enorme en cuanto a aplicaciones al máximo nivel. En este sentido, el profesorado ha podido ver que prácticamente no tiene techo y desde el ámbito tecnológico va a poder aprovechar todos estos recursos para sacar el máximo partido a la tecnología. También el alumnado consigue la mayor magnitud de formación y de preparación para lo que la sociedad del siglo XXI le exige.

Por otro lado, Roberto Baptista, apunta que para asegurar el éxito la transformación digital, la estabilidad del parque tecnológico es fundamental en este tipo de proyectos. En la mayoría de los casos, los centros educativos no cuentan con personal especializado en tecnología para gestionar las posibles incidencias. En cambio, Xenon, en colaboración con Acer, pone a disposición de los centros una plataforma automatizada para gestionar de forma ágil todo tipo de incidencias tecnológicas y de uso, logrando un gran ahorro de recursos al centro educativo.

Sin duda, el correcto engranaje de todos los procesos que afectan al proyecto de la digitalización han posibilitado el éxito del colegio La Dehesa de Humanes y, como consecuencia, el reconocimiento de Google como escuela referente. Una certificación que premia y reconoce a las instituciones educativas que utilizan de forma innovadora sus herramientas educativas para cambiar y mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.

En el colegio han podido comprobar que, gracias a la incorporación del proyecto ONE TO ONE, los alumnos gozan de mayor autonomía y capacidad para aprender por sí mismos y tienen más habilidad para la investigación y búsqueda de información para resolver problemas. También aprovechan las herramientas TIC para trabajar de forma cooperativa y producir recursos multimedia, realizando mejores presentaciones del resultado de sus PBL y proyectos interdisciplinares. Con esto, los alumnos ahora tienen mayor capacidad para aplicar su aprendizaje a situaciones de la vida cotidiana, incrementando así su nivel de motivación y predisposición al aprendizaje.

En cuanto a la satisfacción del colegio sobre el proceso de la transformación, según las palabras del director del centro, Oscar Abellón: “Fue muy interesante y muy importante el obtener el reconocimiento de Google Reference School, formar parte de esta red, tener este acompañamiento, sentirte también arropado por Google, por los componentes de la comunidad y poder compartir experiencias, recursos, etc. eso también genera mucha tranquilidad a un centro”.

