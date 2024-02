Yourbiology opiniones: ¿eficaz o una estafa? Nuestra opinión real

¿Sabías que algunos dolores de barriga y problemas de aumento de peso pueden deberse a una alteración de la flora intestinal? Ésta se compone de miles de millones de bacterias, tanto buenas como malas. Por eso, es necesario que mantengas una microbiota equilibrada para evitar que las bacterias malas tomen el relevo a las buenas. Tomar probióticos -bacterias buenas- puede ayudarte a ello. Yourbiology y su producto Gut+ te ofrecen una fórmula natural diseñada para mejorar la salud intestinal, ¡lo que repercutirá en una mejora de la salud en general. En esta revisión de Yourbiology, te contaremos cómo funciona, de qué está hecho y los beneficios que puedes obtener de una cura probiótica de este tipo.

¿Qué es Yourbiology?

Gut+ de Yourbiology es un des los mejores probióticos de un laboratorio especializado en complementos alimenticios naturales, que pertenece a la empresa Wolfson Brands, con sede en el Reino Unido.

Ésta es una versión mejorada de los probióticos habituales, ya que es 250 veces más potente que otros suplementos. Su fórmula contiene más de 40.000 millones de UFC (Unidades Formadoras de Colonias), capaces de llegar a tu estómago de forma segura y sin problemas, según su fabricante. Ten en cuenta este dato tan importante, puesto que el 96% de las bacterias utilizadas en los probióticos convencionales no son capaces de hacerlo, y llegan a nuestro intestino en malas condiciones. De hecho, las numerosas opiniones que encontrarás en el sitio web oficial parecen dar fe de su eficacia en este sentido: lee las opiniones de los clientes de Yourbiology en el sitio web oficial.

Las UFC se refieren al número de bacterias buenas enviadas a tus intestinos y que contribuyen a restablecer el equilibrio en el estómago y, por tanto, a mejorar la microbiota.

Yourbiology se basa en 4 cepas vivas para aumentar su eficacia. Tiene una fórmula patentada (MAKtrek® Bipas) diseñada para proteger las cápsulas en su recorrido intestinal así como prebióticos para nutrir a las bacterias buenas durante todo el proceso de digestión. Ésto les permite mantener su vigor y maximizar sus efectos.

Yourbiology es un suplemento natural para hombres y mujeres con problemas de tránsito, que sufren hinchazón y gases, o problemas de piel. También es adecuado para personas que sufren el síndrome de colon irritable o de SIBO (sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado), ambos pueden ser una molestia en la vida cotidiana.

Una flora intestinal desequilibrada también puede afectarte al estado de ánimo y a la moral. Un tratamiento con probióticos te ayudará a mejorar la salud general. Como verás más adelante en nuestra revisión de Youbiology, los ingredientes de su fórmula han sido cuidadosamente seleccionados para ayudarte a aliviar estos diversos trastornos.

¿Cuál es la composición de Yourbiology?

Los probióticos Gut+ de Yourbiology utilizan una fórmula 100% natural para actuar en el organismo. No contiene soja, OMG, gluten, conservantes ni productos lácteos, lo que reduce los problemas de alergias. El producto no requiere refrigeración, por lo que resulta práctico si necesitas tomarlo fuera de casa. Además, es un probiótico con certificación GMP, puedes estar tranquilo sobre sus métodos de fabricación.

Echemos ahora un vistazo más de cerca a los ingredientes de este probiótico intestinal, para una revisión más completa de Yourbiology.

4 cepas bacterianas vivas

Como mencionamos anteriormente, hay 4 cepas vivas en este suplemento probiótico.

Lactobacillus acidophilus : que ayuda a reducir los síntomas del síndrome del colon irritable y a restablecer el equilibrio de la flora intestinal.

: que ayuda a reducir los síntomas del síndrome del colon irritable y a restablecer el equilibrio de la flora intestinal. Lactobacillus plantarum : te ayudará a aliviar los retortijones de estómago, los dolores de barriga frecuentes y la hinchazón, y favorecerá una mejor digestión.

: te ayudará a aliviar los retortijones de estómago, los dolores de barriga frecuentes y la hinchazón, y favorecerá una mejor digestión. Lactobacillus paracasei : es utilizado para reforzar el sistema inmunitario, reducir los problemas cutáneos y disminuir la inflamación causada por trastornos intestinales.

: es utilizado para reforzar el sistema inmunitario, reducir los problemas cutáneos y disminuir la inflamación causada por trastornos intestinales. Bifidobacterium lactis: contribuyen a mejorar la digestión participando activamente en la descomposición de los alimentos ingeridos, con vistas a mejorar el tránsito. También contribuyen a reforzar la pared intestinal, haciéndola más impermeable y más eficaz en la absorción de agua y nutrientes.

Juntas, estas 4 cepas bacterianas te ayudarán a aliviar la mayoría de los dolores de estómago y problemas gástricos. ¿Cómo?, pues lo conseguirán al mejorar la función digestiva, reducir la inflamación y proteger el organismo. Estas mejoras inducen efectos positivos sobre la salud de la piel, para un resultado global.

Fibras prebióticas

Gut+ se basa en las virtudes de la fibra prebiótica natural fructooligosaccha ride para garantizar que las bacterias buenas que ingieras puedan actuar en el estómago con la mayor eficacia posible.

Estos prebióticos nutrirán a las bacterias buenas cuando lleguen a los intestinos. Les permitirán recuperar su vitalidad tras un largo viaje a través del sistema digestivo. ¡Ésto maximizará los efectos de la cura!.

Extracto de algas pardas

Yourbiology utiliza extractos de polisacáridos marinos (algas pardas) para proteger las cápsulas Gut+ de la agresión de los ácidos gástricos. Así, se protegerán los probióticos y te proporcionará una tasa de absorción y supervivencia de bacterias buenas 250 veces superior a la de otros suplementos parecidos.

Veamos a continuación cómo los probióticos te confieren sus efectos, en el resto de nuestra revisión de Yourbiology.

¿Cómo funciona Yourbiology?

Yourbiology te ayudará a cuidarte en tres áreas principales: cuerpo, piel y estado de ánimo. Para conseguirlo, se centra en 6 grandes acciones para la mejora de tu organismo.

Mejora la digestión y el tránsito

Tener un estómago desequilibrado puede provocarte dolores de estómago, gases, hinchazón, reflujo ácido. Además, se añaden diversos tipos de dolor cuando se asocia al síndrome del colon irritable o del SIBO. Para aliviar estos problemas, Yourbiology mejora la descomposición de los alimentos que consumas -que se digerirán mejor- y facilita el tránsito. Además, se elimina el exceso de grasa no deseada del cuerpo, ¡lo que puede ayudarte a perder peso!.

Disminución del apetito

Algunos estudios afirman que tomar probióticos puede ayudar a comer menos. Una bienvenida reducción del apetito si quieres iniciar un régimen de adelgazamiento y combatir las tentaciones con mayor eficacia. Yourbiology también afirma que el tratamiento ayuda a que te sientas más ligero y esbelto a diario, lo que repercute en el estado de ánimo.

Refuerzo del sistema inmunitario

Tomar Gut + de Yourbiology te ayudará a reforzar el sistema inmunitario en su conjunto, reequilibrando la microbiota digestiva. Cuando el estómago y los intestinos no están en condiciones óptimas de funcionamiento, todo el organismo se ve afectado. Tomando probióticos, las defensas inmunitarias de tu organismo se ven reforzadas y éste está mejor protegido contra las inflamaciones y las posibles enfermedades.

Reducción del estrés

El estrés afecta negativamente nuestro organismo de muchas maneras. Afecta a nuestro estado de ánimo y puede llevarnos a la depresión, provoca inoportunos cambios de humor y puede ser responsable del aumento de peso, ya que tendemos a comer para aliviar el estrés. ¿Por qué es tan perjudicial? Sencillamente porque nuestros intestinos producen la mayor parte de la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad.

Si garantizas la buena salud de tu sistema digestivo, también podrás influir en tu estado mental. Puedes conseguirlo tomando suplementos probióticos como Gut+ de Yourbiology. Ésto puede ayudarte a reducir el estrés y restaurar un estado de ánimo más saludable.

Aumento de la energía

Una microbiota intestinal desequilibrada puede repercutir en tus funciones cognitivas y tus niveles de energía. Al ayudar a restablecer el equilibrio, Yourbiology te permite tener más energía y estar más concentrado. Ésto te servirá ser más eficaz en la realización de tus tareas cotidianas.

Protección de la piel

Las bacterias buenas Lactobacillus paracasei se han incorporado a la fórmula de Yourbiology por sus propiedades beneficiosas sobre el sistema inmunitario. Los estudios han demostrado su eficacia en la protección de la barrera cutánea, lo que se traduce en la mejora del aspecto físico, la desaparición de las rojeces y un aspecto más radiante.

Yourbiology es un complemento que actúa rápidamente, desde la primera dosis, pero debes tomarlo durante 3 meses para obtener todos sus beneficios. Su objetivo es tratar una serie de problemas, todos ellos derivados de una mala salud intestinal.

¿Es eficaz Yourbiology?

Si combinas Yourbiology con una dieta equilibrada, que incluya una buena selección de alimentos e ingredientes saludables, resultará eficaz y obtendrás una reducción de los trastornos estomacales, . Las bacterias buenas colonizarán el estómago y restablecerán el equilibrio en su interior, haciéndolo aún más eficaz.

Recuerda que no todos los organismos reaccionan de la misma manera a los probióticos. Factores como la forma del cuerpo, los antecedentes médicos o el tratamiento seguido pueden dar lugar a resultados fluctuantes.

Su eficacia parece confirmada por los comentarios de los usuarios en diversos foros y sitios de valoración, que aprecian positivamente Youbiology y su suplemento Gut+. Es importante que sigas la posología recomendada e incluirlo en un estilo de vida equilibrado, con una buena alimentación y ejercicio regular.

Al igual que con su producto estrella, el quemagrasas Phenq, el fabricante te ofrece una garantía de devolución del 100% del dinero durante 60 días, señal de la confianza que tiene en su producto probiótico estrella.

¿Cómo se toma Yourbiology?

Para obtener los mejores resultados de Yourbiology, debes tomar 2 cápsulas al día durante 3 meses. Se recomienda tomar una cápsula por la mañana y otra por la noche, con un gran vaso de agua.

Nota: Yourbiology insiste en que no se deben tomar más de 2 cápsulas al día.

¿Qué resultados obtienes con Yourbiology?

Con un tratamiento de probióticos de Yourbiology, disfrutarás de una amplia gama de resultados, incluyendo beneficios visuales, mentales y de bienestar.

¡La vuelta a un vientre más plano podría ser rápida!. La mejora del tránsito y la disminución de la inflamación contribuirán a reducir los gases y la hinchazón, con lo que obtendrás un efecto adelgazante. Podrás perder peso aprovechando la reducción del apetito, provocada por las bacterias buenas, y la eliminación más rápida de las grasas y otros elementos superfluos ingeridos. Incluso si adelgazar rapido no es tu objetivo final, podrás conseguir una figura más esbelta con un tratamiento de Yourbiology.

La piel se vuelve más fuerte y sana durante el tratamiento. Tu flora vaginal también se reequilibrará, haciéndola menos propensa a las infecciones del tracto urinario y a los picores.

En cuanto a las sensaciones, verás que recuperar el equilibrio en el estómago será un factor de mejora para tu bienestar. Te sentirás menos cansado, menos irritable y menos molesto por un estómago dolorido o hinchado. Es una buena manera de recuperar la forma y mejorar la concentración para poder seguir adelante con tus tareas cotidianas.

También se ha demostrado que Gut+ de Yourbiology ayuda a reducir el estrés en las personas que lo padecen. Un punto beneficioso, dadas las numerosas consecuencias negativas del estrés para las personas.

Por último, Yourbiology también ha sido elegido mejor probiótico (meilleurs probiotiques) por nuestros colegas franceses de lepoint.

¿Cuándo empezarás a notar los efectos?

Los diferentes resultados se producirán a lo largo del tratamiento, apareciendo las primeras sensaciones beneficiosas después de las 2 primeras semanas. La hinchazón y los gases se reducirán y esto repercutirá en tu estado de ánimo.

Al cabo de un mes, estarás en mejor forma, más concentrado gracias a una menor niebla cerebral, tus movimientos intestinales estarán regulados y podrás notar una mejora en tu silueta, que será más esbelta. Por último, tu digestión volverá a ser óptima, tu sistema inmunitario más fuerte, protegiéndote contra pequeñas enfermedades y, en general, te sentirás mejor.

Como te explicamos en nuestra revisión de Youbiology, cada usuario puede reaccionar de manera diferente a un ciclo de Gut +. Con este mapa de resultados, esperamos haberte dado una idea más clara de lo que podría estar sucediendo en tu cuerpo cuando tomas probióticos.

¿Dónde puedo comprar Yourbiology en España?

La única manera de comprar Yourbiology en España es hacer un pedido en el sitio web oficial de la marca. La empresa prefiere conservar el control de la distribución del producto, que no encontrarás en farmacias ni en tiendas de salud y adelgazamiento.

En la página web, puedes elegir entre 3 packs de suministro, para 1 mes, 3 meses o 5 meses, con ofertas especiales para beneficiarte de descuentos y botes gratuitos.

Si realizas tu pedido en línea a través del sitio web Yourbiology, disfrutarás de una serie de ventajas: envío gratuito, fácil seguimiento del pedido, garantía de devolución del dinero y ¡dos libros electrónicos gratuitos! que te ayudarán a cuidar tu salud.

Hay que tener en cuenta que el mercado de los complementos alimenticios se ve a menudo afectado por las falsificaciones. Por tanto, es peligroso, sobre todo en el caso de los probióticos con sus cepas vivas, intentar hacer pedidos fuera del sistema oficial.

¿Cuáles son los efectos secundarios de Yourbiology?

Uno de los puntos fuertes de Yourbiology es que no tiene efectos indeseables. Las cepas vivas se han elegido por sus efectos beneficiosos para el organismo, teniendo en cuenta los efectos sentidos.

Sin embargo, hay algunas situaciones en las que no es recomendable un tratamiento con probióticos: en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia; o en personas sometidas a tratamientos que pueden afectar (y a menudo debilitar) el sistema inmunitario, como el cáncer o el VIH.

Si tienes alguna duda sobre tu caso concreto, no dudes en consultar a tu médico de cabecera para que te aconseje sobre Yourbiology.

¿Durante cuánto tiempo puedo tomar Yourbiology?

Como puedes imaginar, el reequilibrio de la flora intestinal no se consigue de la noche a la mañana. Según las recomendaciones de la marca, necesitas seguir un tratamiento de 3 meses para dar tiempo a las bacterias buenas a hacer su magia en el organismo, de la forma más concluyente posible.

Puedes seguir un tratamiento de 1 mes para tratar problemas menores, pero los efectos serán menos marcados. A partir de entonces, puedes tomarte un descanso y reanudar Yourbiology cuando sientas que tu vientre vuelve a hacer de las suyas.

¿Y qué dicen las críticas negativas sobre Yourbiology?

Como ocurre con todos los suplementos dietéticos, algunas personas se muestran decepcionadas y los resultados no están a la altura de sus expectativas. Esto no es de extrañar, ya que, como hemos mencionado anteriormente, los resultados pueden variar de un individuo a otro, en función del peso, el tipo de cuerpo, los hábitos alimentarios, el estado del organismo y su capacidad para absorber correctamente los ingredientes, etc.

Pero en general, la satisfacción prima y muchas de las reseñas sobre Yourbiology mencionan una mejora de la digestión. También la desaparición de la niebla cerebral, una pérdida del perímetro de las caderas y la barriga deshinchada, un mejor estado de ánimo y una evacuación intestinal más eficaz, que te hace sentir más ligero cada día.

Nuestra opinión final sobre Yourbiology

Nuestra opinión sobre Yourbiology es positiva. Este complemento probiótico adopta un enfoque múltiple, ofreciendo un efecto global sobre la salud. Si bien su objetivo principal es reequilibrar la flora intestinal, los resultados obtenidos también mejorarán el bienestar mental, ayudarán a reforzar el sistema inmunitario y repercutirán en el peso, el aspecto de la piel y la flora vaginal.

Es un suplemento natural con una composición saludable, con cepas vivas de calidad cuidadosamente seleccionadas por sus efectos específicos. Su cubierta protectora de la cápsula y sus prebióticos ayudarán a que los probióticos actúen con mayor eficacia una vez en el intestino.

Verás que los resultados son rápidos, se trata de un probiótico fácil de tomar y almacenar, sin efectos secundarios, y puede ayudarte con problemas estomacales persistentes. Los gases y la hinchazón habituales, el reflujo ácido o el doloroso efecto de vientre hinchado no necesariamente desaparecen por sí solos, y a menudo tienen su origen en una microbiota intestinal desregulada. Con Gut+ de Yourbiology, tomado como tratamiento en el marco de un estilo de vida equilibrado, tendrás la solución a estos problemas.

Preguntas frecuentes sobre Yourbiology

Si aún tienes dudas sobre los probióticos, a continuación encontrarás respuestas a las preguntas más frecuentes en la red.

¿Cuáles son las desventajas de los probióticos?

Los probióticos presentan muy pocos inconvenientes. Sin embargo, puede haber algunos puntos a tener en cuenta:

Algunas personas pueden tener una reacción adversa o experimentar efectos molestos con los probióticos, como gases, hinchazón, problemas digestivos o calambres. Sin embargo, estos efectos suelen ser leves y temporales.

con los probióticos, como gases, hinchazón, problemas digestivos o calambres. Sin embargo, estos efectos suelen ser leves y temporales. Algunos medicamentos pueden interactuar con los probióticos: es importante que hables con tu médico si estás tomando algún tratamiento antes de tomar probióticos.

Ciertas cepas de bacterias pueden aumentar el riesgo de infección.

El coste de algunos probióticos puede ser elevado

¿Cuáles son las mejores marcas de probióticos?

Algunas de las marcas de probióticos más conocidas son más eficaces que otras. La mejor marca de probióticos del mercado actual es YourBiology. Se trata de una empresa estadounidense de confianza que utiliza 4 cepas bacterianas vivas, algas y fibra para crear un suplemento dietético eficaz que no tiene efectos secundarios.

¿Cuál es el mejor probiótico para el intestino?

Si tu principal objetivo es proteger tu intestino, YourBiology es la elección correcta. En efecto, como hemos mencionado anteriormente, algunos probióticos pueden provocar problemas intestinales como diarrea o calambres. Con YourBiology, el bienestar del intestino es primordial: gracias a la inclusión de prebióticos y algas pardas, tu sistema digestivo estará protegido.